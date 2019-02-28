Güvenli Tor Browser Kullanmak için 7 İpucu

Tor, "The Onion Routing" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş, kullanıcılara anonim iletişim hizmeti veren bir yazılımdır. Tor yazılımı sayesinde internette anonim iletişim kurabilirsiniz. Tor, internette güvenli bir şekilde gezmek için kullanabileceğiniz en iyi tarayıcılardandır.

Tor Kullanımında Gizlilik ve Güvenlik

İnterneti kullanırken anonim kalmak isteyebilirsiniz. Tor, “en iyi” olarak adlandırdığınız VPN hizmeti kadar kaliteli hizmet verebilen en iyi yazılımlardan biridir. Tor, güvenliğinizin garantisini vermez; maksimum güvenlik ve fayda sağlamak için sizin de almanız gereken önlemler var. Bu önlemler şunlardır:

Kişisel bilgilerinizi kullanmaktan kaçınmak.

Sisteminizi güncel tutmak.

Java , JavaScript ve Flash ’ı devre dışı bırakmak.

, ve ’ı devre dışı bırakmak. Torrent veya P2P ağı kullanmamak.

veya ağı kullanmamak. Çerezleri, depolanan verileri düzenli olarak silmek.

HTTP sitelerde fazla gezmemek.

Tor, doğru bir biçimde kullanılırsa çok yararlı bir tarayıcıdır. Birçok kişinin Tor Browser kullanmasındaki neden, internetin karanlık kısmına erişmek ve yasadışı faaliyetler gerçekleştirmektir.

Tor’u kullanmaya karar verdiğinizde aşağıdakileri yerine getirmeniz gerekiyor.