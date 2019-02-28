Güvenli Tor Browser Kullanmak için 7 İpucu

Tor, "The Onion Routing" kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş, kullanıcılara anonim iletişim hizmeti veren bir yazılımdır. Tor yazılımı sayesinde internette anonim iletişim kurabilirsiniz. Tor, internette güvenli bir şekilde gezmek için kullanabileceğiniz en iyi tarayıcılardandır.
Tor Kullanımında Gizlilik ve Güvenlik
İnterneti kullanırken anonim kalmak isteyebilirsiniz. Tor, “en iyi” olarak adlandırdığınız VPN hizmeti kadar kaliteli hizmet verebilen en iyi yazılımlardan biridir. Tor, güvenliğinizin garantisini vermez; maksimum güvenlik ve fayda sağlamak için sizin de almanız gereken önlemler var. Bu önlemler şunlardır:
- Kişisel bilgilerinizi kullanmaktan kaçınmak.
- Sisteminizi güncel tutmak.
- Java, JavaScript ve Flash’ı devre dışı bırakmak.
- Torrent veya P2P ağı kullanmamak.
- Çerezleri, depolanan verileri düzenli olarak silmek.
- HTTP sitelerde fazla gezmemek.
Tor, doğru bir biçimde kullanılırsa çok yararlı bir tarayıcıdır. Birçok kişinin Tor Browser kullanmasındaki neden, internetin karanlık kısmına erişmek ve yasadışı faaliyetler gerçekleştirmektir.
Tor’u kullanmaya karar verdiğinizde aşağıdakileri yerine getirmeniz gerekiyor.
- Kişisel bilgilerinizi kullanmayın. Herhangi bir yere kayıt olurken, e-posta ile ilgili herhangi bir işlem gerçekleştirirken Tor tabanlı veya geçici e-posta servislerinden yararlanın. Geçici e-postalar, tek seferlik işlemler (Hesap onaylama vb.) için kullanılan e-postalardır.
- Sisteminizi güncel tutun. Sisteminiz eski ise Tor kalkanı, üçüncü taraflar tarafından geçilebilir ve bunun sonucunda verileriniz tehlikeye girebilir. Sizi hedef alan kişi, hangi işletim sistemini kullandığınızı bulursa bu durumda Tor’un elinden bir şey gelmez. İşletim sistemi seçiminde Windows sona bırakılmalıdır çünkü Windows beraberinde güvenlik açıklarını da getirir.
- Tor kullanırken Google’dan arama yapmayın. Google, arama sonuçları gibi bilgileri depolar.
- Java, JavaScript ve Flash’ı devre dışı bırakın. Bunlar özel verilerinize erişebileceği için bunları kullanmanız, büyük bir risk aldığınız anlamına gelir.
- Torrent veya P2P kullanmayın. Tor, Torrent gibi P2P dosya paylaşımları için yapılmamıştır. Tor, dosya paylaşımını doğrudan engelleyecek şekilde tasarlanmıştır.
- Çerezleri ve diğer verileri düzenli olarak silmelisiniz. Tor, çevrimiçi etkinliklerinizi izlemek için çerezleri kullanabilir. Bu nedenden ötürü çerezleri ve diğer verileri sık sık silmeyi unutmamalısınız.
- HTTP sitelerden uzak durmalısınız. Bunun yerine TLS ve SSL gibi uçtan uca şifreleme kullanan HTTPS sitelerde gezmeniz, güvenliğiniz açısından en uygunu olacaktır.
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