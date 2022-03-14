Özellikle faturalı hat kullanıcıları bilir: operatörler ile aboneler arasında abonelerin seçeceği paketler için özel bir anlaşma yapılır. Belli bir süre boyunca abonelerin seçtiği bu paketin kullanımı taahhüt edilir ve sabit fiyattan tüketiciye yansıtılır. Anlaşmayı bozmanız veya operatör değişikliği yapmanız durumunda da bir sonraki ay faturanıza cayma bedeli yansıtılır ve ödemeniz istenir. Bu cayma bedelleri bazen dudak uçuklatıcı rakamlara ulaşabiliyor. Peki Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom taahhüt sorgulama nasıl yapılır? Bu yazımızda sürpriz bir şekilde cayma bedeli ödememeniz için taahhüt sorgulamayı nasıl yapacağınızı sizlere anlatıyoruz.

Taahhüt Nedir? Taahhüt Ne Demek?

Taahhüt kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Yapılan alışveriş ve sözleşme bağlamında çok sık kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu taahhüt kelimesini ‘bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme’ olarak anlamlandırmaktadır. Taahhüt'e ek olarak taahhüt etmek nedir sorusu da sıkça merak edilen konular arasında. Kısaca bu durum üstlenilecek bir konu hakkında işlemi karşı tarafa devretmek olarak anlatılır. Yapılacak uygulamalar karşısında x kişisi bunun yerine getirilmesi karşılığında kendi üstüne düşenl görevlere uyacağına dair bir nevi söz verir.

Turkcell Taahhüt Sorgulama Nasıl Yapılır?

Turkcell aboneleri kalan taahhüt sürelerini ve cayma bedellerini sorgulamak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirler:

Yaşadığınız bölgeye en yakın Turkcell bayisine giderek hem taahhüt hem de cayma bedeli sorgulama yapabilirsiniz.

0532 532 00 00 ya da 532 numaralı telefonları arayarak konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

TARİFE yazıp 2222’ye SMS gönderebilirsiniz. (Bu adım sadece kalan taahhüt süresini öğrenmek isteyen aboneler içindir.)

Turkcell Dijital Operatör mobil uygulaması üzerinden adınıza kesilen cezaları ve kalan taahhüt süresine paketlerim bölümünden bakabilirsiniz.

Vodafone Taahhüt Sorgulama Nasıl Yapılır?

Vodafone aboneleri kalan taahhüt sürelerini ve cayma bedellerini sorgulamak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirler:

Yaşadığınız bölgeye en yakın Vodafone bayisine giderek hem taahhüt hem de cayma bedeli sorgulama yapabilirsiniz.

0542 542 00 00 ya da 542 numaralı telefonları arayarak konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden adınıza kesilen cezaları ve kalan taahhüt süresine paketlerim bölümünden bakabilirsiniz.

Türk Telekom Taahhüt Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türk Telekom aboneleri kalan taahhüt sürelerini ve cayma bedellerini sorgulamak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirler:

Yaşadığınız bölgeye en yakın Türk Telekom bayisine giderek hem taahhüt hem de cayma bedeli sorgulama yapabilirsiniz.

444 1 444 Müşteri Hizmetleri üzerinden adınıza kesilen cezaları ve kalan taahhüt süresini öğrenebilirsiniz.

Türk Telekom Online İşlemler mobil uygulaması üzerinden adınıza kesilen cezaları ve kalan taahhüt süresine paketlerim bölümünden bakabilirsiniz.

Telefonunuzun arama ekranına *124# yazarak arama yapın. Karşınıza çıkan ekrana 9 rakamını yazıp gönderin. Ardından 3 ve daha sonra 2 tuşlaması yapıp tekrar gönderin. Kalan taahhüt süresi ve cayma bedeli tarafınıza SMS bilgilendirmesi olarak gönderilecektir.

Taahhüt İptali Nasıl Yapılır?

Kullanmakta olduğunuz taahhütlü paketinizi dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Taahhüt süresi içerisinde taahhütlü paketinizi iptal etmeniz, hattınızı kapatmanız, farklı bir operatöre geçiş yapmanız, faturasız bir tarifeye geçiş yapmanız, hattınızı devretmeniz durumunda taahhütlü paketiniz iptal otomatikman iptal edilir. Bu durumda; paketinizi iptal ettiğiniz döneme kadar yararlandığınız paket indirimi ile taahhüt süresi bitimine kalan aylara ilişkin paket ücreti toplam bedeli karşılaştırarak ortaya çıkan rakam cayma bedeli olarak faturanıza yansıtılır.​​​​​

Ortaya çıkan cayma bedelini yukarıda yer alan operatör cayma bedeli sorgulama numaraları üzerinden öğrenebilirsiniz. Ortaya çıkan cayma bedelinin haksız fiyatlandırmaya tabii tutulduğu düşüncesindeyseniz elbette bu konuda tüketici haklarınızı kullanarak itiraz etme hakkına sahipsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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