SSD Nedir, Ne İşe Yarar? SSD Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

SSD nedir, ne işe yarar? Bu ve buna benzer soruların yanıtını merak eden bilgisayar kullanıcıları için detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberi inceleyerek söz konusu donanım bileşeni hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bilgisayarların en önemli donanım bileşenlerinden bir tanesi olan SSD’nin kullanımı, özellikle son yıllarda önemli ölçüde arttı. Söz konusu donanım bileşeninin kullanımının artmasında sağladığı avantajların yanı sıra fiyat etiketi de büyük rol oynuyor.

E-ticaret sitelerinde veya teknoloji mağazalarında söz konusu donanım bileşeni ile karşılaşan birçok kullanıcının kafasında "SSD ne demek?" şeklinde bir soru işareti oluşuyor. Hazırladığımız yazıda söz konusu donanım bileşenine dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

SSD Nedir?

Mekanik sabit disk gibi çalışan fakat farklı bir teknolojiye sahip olan Solid-state drive (SSD) yani katı hal sürücüsü, yeni nesil bir depolama bileşenidir. SSD, mekanik sabit diskten (HDD) çok daha hızlı bellek kullanılır. Dolayısıyla bilgisayarı hızlandırmanın en iyi yollarından bir tanesi SSD kullanmaktır.

Bilgisayar kullanıcıları verilerini depolamak için yıllarca mekanik sabit diskleri kullandı. Geleneksel sabit disk sürücüleri, okuma ve yazma işlemlerini yapan hareketli bir parçaya sahip. Bu durum, HDD’leri arızalanması en olası donanım bileşeni yapar.

Katı hal sürücüleri tamamen farklı bir çalışma mekanizmasına sahip. Hareketli parçası olmayan SSD’ler çok kısa erişim süreleri sunan bir bellek yongası kullanır. Peki, PC’ler için bir vazgeçilmez hâline gelen SSD’ler ile ilgili çalışmalar ilk olarak hangi yıl başladı?

SSD benzeri teknoloji ile ilgili ilk çalışmalar 1950’li yıllarda başladı. Bu teknoloji 1970’li ve 1980’li yıllarda üst düzey süper bilgisayarlarda kullanılıyordu fakat teknoloji çok yüksek fiyat etiketine sahipti. Enteresan bir şekilde son derece pahalı olmasına rağmen depolama kapasitesi 2 MB ve 20 MB arasındaydı.

Solid-state drive teknolojisi zaman zaman askeri ve havacılık sektörlerinde kullanıldı ancak 1990’lı yıllara kadar tüketiciler ile buluşmadı. Bundaki en önemli faktör ise söz konusu donanım bileşeninin aşırı pahalı olmasıydı. 1990’lı yılların başlarında beklenen gerçekleşti ve SSD’nin fiyat etiketinde düşüş yaşandı.

Katı hal sürücülerinin fiyat etiketinde düşüş yaşanmasına rağmen ortada hâlâ büyük bir sorun vardı. Söz konusu donanım bileşeni yaklaşık olarak 10 yıllık bir ömre sahipti. Öte yandan bu parçanın boyutu da önemli sorunlar arasında yer alıyordu çünkü verilerin depolanması için büyük boyuta sahip bir sürücü gerekiyordu. 2000’li yıllarda bu sorunlar aşıldı.

Geleneksel sabit disk sürücüleri çağının henüz tam olarak bitmediğinin unutulmaması gerekiyor. Günümüzde hâlâ HDD tercih eden kullanıcıların sayısı oldukça fazla durumda. Bu arada yıllar içerisinde mekanik sabit disklerde de gelişim yaşandı.

SSD Ne İşe Yarar?

Yüksek okuma yazma hızı ile yüksek performans sunan SSD, verilerin depolanmasını sağlayan bir donanım bileşenidir. Katı hal sürücüleri, yer aldığı masaüstü ve dizüstü bilgisayarların açılış sürelerini önemli ölçüde düşürür.

SSD’ler bilgisayarların açılış sürelerini önemli ölçüde düşürmenin yanı sıra programları daha hızlı yükler ve dosyaları daha hızlı kaydeder. Katı hal sürücüleri ayrıca oyun yükleme sürelerini de ciddi oranda azaltır.

Katı hal sürücüleri ve mekanik sabit diskler verilere erişebilmek ve kullanabilmek için bilgisayardaki bellek ve işlemci ile beraber çalışır. HDD’lerden farklı bir teknoloji kullanan katı hal sürücüleri, verilere daha hızlı erişir ve böylelikle bilgisayarın performansını arttırır. Veriler işlem sistemi, oyunlar, resimler ve müzik gibi ögeleri içerir.

Solid-state drive, hareketli bir parçaya sahip olmadığından ötürü HDD’lerde meydana gelebilecek mekanik arızalara maruz kalmaz. HDD’lere kıyasla daha sessiz olan SSD, daha az güç tüketir. Katı hal sürücüleri, mekanik sabit disklerden daha hafiftir. Bu sayede dizüstü bilgisayarlar için uygundur.

SSD Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

SSD kapasitesi

Okuma ve yazma hızı

İşletim sistemi

Üretici

SSD Uyumluluğu

Garanti süresi

Yukarıda bir katı hal sürücüsü satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar yer alıyor. Bu hususların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. SSD Kapasitesi

Bilgisayara yüklediğiniz video oyunları, programlar, resimler, videolar, belgeler dahil olmak üzere tüm veriler SSD’de depolanır. Günümüzde video oyunlarının yüksek boyuta sahip olduğu düşünüldüğünde 128 GB veya 256 GB gibi bir depolama kapasitesi yetmeyecektir. Dolayısıyla satın alma işleminden önce kullanım amacınıza göre size yetecek olan kapasiteyi belirleyin.

2. Okuma ve Yazma Hızı

Günümüzde çok sayıda SSD bulunuyor ve her biri farklı okuma ve yazma hızına sahip. Söz konusu donanım bileşeninin yüksek performans gösterebilmesi için yüksek okuma ve yazma hızına sahip olması gerekir. Bu nedenle dikkat etmeniz bir diğer husus okuma ve yazma hızıdır.

3. İşletim Sistemi

Eski işletim sistemlerine sahip olan bilgisayarlarda katı hal sürücülerinin kullanımı pek önerilmez çünkü bu sistemlerde bazı sorunlar ile karşı karşıya kalınabilir. Bu nedenden dolayı bir SSD satın almadan önce bilgisayarınızın yeni işletim sistemine sahip olduğundan emin olmalısınız. Yeni işletim sistemleri SSD’ler ile uyumludur.

4. Üretici

Günümüzde Samsung, Sandisk, Seagate, ADATA, WD dahil olmak üzere çok sayıda üretici bulunuyor. Bir katı hal sürücüsü satın alırken üreticiye dikkat etmek oldukça önemlidir çünkü herhangi bir sorun meydana gelmesi halinde iyi bir hizmet ile almanız gerekir. Ayrıca bu husus, bileşenin uzun ömürlü olması açısından da önemlidir.

5. SSD Uyumluluğu

Günümüzde birçok SSD türü bulunuyor. Bir katı hal sürücüsü satın almadan önce bilgisayarınızdaki SSD için kullanılabilir yuvayı kontrol etmelisiniz.

6. Garanti Süresi

Bir SSD satın almadan önce dikkat etmeniz gereken bir diğer husus ise garanti süresidir. Satın alacağınız SSD için sunulan garanti süresinin ne kadar olduğuna dikkat edin.

Bu yazıda SSD ne demek? SSD satın alırken nelere dikkat edilmeli? dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.