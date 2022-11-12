Harici Belleklerinize Taşınabilir Windows Yükleyin

USB belleğe ve harici diske Windows yükleme işleminin nasıl yapıldığını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan işletim sistemini taşınabilir disklere yükleyebilmek için bir program kullanabilirsiniz. Böylelikle işlemi çok pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

WinToUSB kullanarak harici disklere ve USB belleklere taşınabilir Windows yüklemek, sistemimizi her durumda her bilgisayarda kullanmak oldukça kolay. İhtiyacımız olan sadece uygun miktarda boş alanı bulunan USB bellek veya haricisi harddisk.

Toplu kullanıma açık bilgisayarlarda kendi sisteminizi kullanmak veya önyükleme yapamayacak kadar ağır hasar görmüş bilgisayarlara müdahale edebilmek adına taşınabilir belleklerinize önyüklenebilir işletim sistemi kurmanız mümkündür.

Böylece bilgisayarımızı yanımızda taşımak yerine tüm sistemimizi cebimizde rahatça taşıyabileceğimiz bir USB belleğe veya harici diske yükleyerek güvenle kullanabilmemiz mümkün hâle gelecek.

USB Belleğe ve Harici Diske Windows Yükleme Nasıl Yapılır?

WinToUSB programını indirin.

Programı açın.

İşletim sisteminin dosyalarının yolunu belirtin.

USB yoluyla PC'ye takılan depolama birimleri listelenecek.

Yükleme yapacağınız bölümü seçin.

Dosyalar kopyalanmaya başlayacak.

İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

C:\Windows\System32\sysprep yolunu takip edin.

Sysrep.exe’yi çalıştın.

"Sistem Temizleme Eylemi" seçeneğini "OOBE" yapın.

"Genelleştir" kısmını işaretleyin.

USB Belleğinize ya da harici diskinize popüler işletim sistemini kurmak istiyorsanız WinToUSB isimli programı kullanabilirsiniz. Çok kolay bir kullanıma sahip olan hizmet, söz konusu işlemin pratik bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Programı indirmek için yukarıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Yukarıda yer alan bağlantıya tıkladıktan sonra yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfada yer alan "İndir" butonuna tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde indirme işlemi başlayacaktır. İşlem tamamlandıktan sonra programı açın. Peki, programı açtıktan sonra hangi adımları uygulamak gerekiyor? Uygulamanız gereken adımları görsellerle detaylı bir şekilde açıkladık.

1. İlk adımda kuracağımız işletim sisteminin kaynak dosyalarının yolunu belirtmeniz gerekiyor. Windows DVD’nizi veya disk kalıbı şeklinde adlandırdığımız “iso” dosyalarını kullanabilirsiniz.

2.İkinci adımda program USB yoluyla bilgisayarınıza takılan depolama birimlerini listeleyecek. Usb bellekler ve harici harddiskleri kullanabilirsiniz. Sata USB çeviriciye sahipseniz 2.5-3.5 inç masaüstü harddisklerini de kullanabilirsiniz. Ve yine bu ekranda yükleme yapacağımız bölümü seçeceğiz.

3. Dosyaların kopyalanması biraz zaman alacaktır.

Pek çok okuyucumuz bu sistemin sadece kurulan bilgisayarda çalışacağını ve başka bilgisayarda donanım uyumsuzluğu sebebiyle çalışamayacağı ifade edecektir. Bu doğrudur fakat Sysrep dediğimiz bir olay var.

Kurulum bittikten sonra sistemi açalım. C:\Windows\System32\sysprep yolunu takip edip. Sysrep.exe’yi çalıştıralım.

"Sistem Temizleme Eylemi" seçeneğini “OOBE” yapıp ‘Genelleştir’ kısmını işaretlemeniz gerektiriyor. Böylece sistem her açılışta donanım ve aygıtları yeniden yükleyecek ve tüm bilgisayarlarda sorunsuz çalışacaktır.

Bu yazıda dünyanın en popüler işletim sistemlerinden bir tanesi olan Windows'u harici bir diske ya da USB belleğe aktarmak için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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