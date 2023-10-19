Apple cihazlarda depolanan görüntülerde HEIC uzantısı ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Aslında tıpkı JPEG ve PNG gibi HEIC de görüntü dosyaları için sıkça kullanılan bir uzantı.

Apple'a ait mobil cihazlarda daha çok görüldüğü için bu dosya türü Apple ile özdeşleşmiş durumda. JPEG ile kıyaslandığında birtakım avantajları olduğu için bazı kullanıcılar HEIC formatını tercih edebiliyor.

Dosya alışverişlerinde karşı taraf HEIC uzantısının ne olduğunu ve bu tür dosyaların nasıl açıldığını merak ediyor. Eğer siz de HEIC dosyası nedir? Nasıl açılır? öğrenmek istiyorsanız, cevabı bu yazımızda!

HEIC Dosyası Nedir?

Yüksek çözünürlüklü görüntüleri daha az yer kaplayacak şekilde kaydetmenize olanak sağlayan bir dosya formatı olarak tanımlanıyor. Açılımı "High Efficiency Image Container" olan HEIC, Apple'ın mobil cihazlarında kullanılan HEIF'in güncel hali olarak biliniyor.

Hem kişisel hem de profesyonel amaçla HEIC dosyaları kullanılabiliyor. Dosya içeriğinde tek bir görsel yer alıyorsa bu tarz dosyaların uzantısı ".heic" olarak karşımıza çıkıyor. Görsel sayısının fazla olması durumunda ise uzantının '.heics' olduğunu görüyoruz.

HEIC dosyaları JPEG ile kıyaslandığında bazı avantajlara sahip. Aynı dosyada çok sayıda görüntü barındırabilmesi ve JPEG'in neredeyse yarısı kadar bir alan kaplaması bu avantajların başında geliyor. Ayrıca HEIC dosyaları 16 bit renk desteği sunuyor.

Bir diğer önemli detay ise HEIC dosyalarında görsele ilişkin diğer verilerin de depolanıyor olması. Görüntünün kaç piksel en ve boy oranına sahip olduğu, tarihi, konumu gibi detaylar HEIC dosyasında saklanıyor.

Bu özellik, dosyanın üstünde değişiklik yapsanız bile istediğiniz zaman orijinal görsele dönebilmenize imkân tanıyor.

Dezavantajlarına baktığımızda ise HEIC dosyalarının Apple cihazların haricinde sık kullanılmadığını görüyoruz. Çeşitli platformlara görsel yüklerken HEIC dosyalarını kullanmak bazı problemlere yol açabiliyor.

Böyle anlarda çözüm olarak HEIC dosyalarını JPEG'e dönüştürmeniz gerekiyor.

HEIC Dosyası Nasıl Açılır?

Mac, iPad ve iPhone gibi Apple imzalı cihazlarda HEIC dosyaları kolaylıkla açılabiliyor. Özellikle mobil cihazlarda tek tıkla HEIC formatındaki dosyaları açabilirsiniz.

Benzer şekilde Mac cihazlarda da zaten Apple'ın varsayılan görüntü formatlarından biri olduğu için HEIC dosyalarını açarken herhangi bir sorun yaşamazsınız.

Windows'da HEIC dosyasını açmak için ise şu adımları izlemeniz gerekiyor: