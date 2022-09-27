Taşınabilir belge biçimi olarak bilinen (.pdf) belgeleri, birçok farklı cihaz üzerinden açılabilir yapıdadır. Bu esneklik ve kolaylık sayesinde birisi veya birileri ile dosyaları PDF'e dönüştürerek paylaşmak isteyebilirsiniz.

Google hesabı üzerinden kullanılan Google Slaytlar ile hazırlanan sunuları görüntülemek ve düzenlemek haricinde daha erişilebilir bir hale getirmek için PDF'e dönüştürmeyi düşünebilirsiniz. Peki, Google Slaytlar PDF'e nasıl dönüştürülür? Beraber inceleyelim.

Slayt Sunularını PDF'e Dönüştürme

Google Slaytlar, kullanım açısından birçok pratik seçenek sunuyor. Başkaları ile çalışma esnasında paylaşılabilen ve ortak çalışma gerçekleştirilebilen uygulama erişimi avantajı bulunuyor.

Bunların yanı sıra belirli durumlarda dosyaya erişim farklı cihazlarda formattan kaynaklı sorun yaratabiliyor. Kullanıma veya görüntülemeye açmak için dosya formatı, gönderilen cihazda dönüştürme ihtiyacı doğurabilir. Bu dönüştürme işlemi de bazen sunuyu açma konusunda zorluk yaşatabilir.

Kullanılabilecek seçenekler arasında Microsoft PowerPoint gibi ayrı bir sunum yazılımı bulunmadığı takdirde, Slaytlar sunumu PDF'e dönüştürülerek kişi veya kişilere iletilebilir.

Yazının devamında anlattığımız aşamaları izleyerek, sununuzu başarılı bir şekilde PDF formatına dönüştürebilirsiniz.

1- Slaytlar dosyasını açın

2- Sunuyu hazırladıktan sonra sol üstte yer alan ''Dosya'' menüsünü seçin

3- ''İndir'' sekmesine tıklayın

4- PDF Dokümanı (.pdf) uzantısını seçin.

Sunum Dosyanızı Dönüştürebileceğiniz Diğer Dosya Biçimleri

Google Slaytlar üzerinde hazırladığınız sunumları PDF haricinde farklı dosyalara dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bu doğrultuda tercih edebileceğiniz birçok farklı opsiyon bulunuyor. Bunlar;

Microsoft PowerPoint (.pptx)

ODP Belgesi (.odp)

PDF Belgesi (.pdf)

Düz Metin (.txt)

JPEG Resmi (.jpeg, mevcut slayt)

PNG Resmi (.png, mevcut slayt)

Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri (.svg, mevcut slayt)

Bu listede yer alan son 3 dosya biçimi, slayt sunumlarını görüntü dosyasına dönüştürür. Birden fazla slaytı bir görüntüye dönüştürmek veya bunu tek tek yapabilmek için tercih edilebilir seçeneklerdir.

Bunun haricindeki dosya biçimleri olan PDF, PowerPoint ve ODP sık tercih edilen uzantılardır. Sunumları birden fazla kişiyle kolay erişebilir bir şekilde paylaşma ve görüntüleme şansı sunar.

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