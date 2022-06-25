ASMR nedir? ASMR videosu nasıl çekilir, hangi ekipmanları kullanmak gerekiyor? YouTube gibi video paylaşım platformlarında yaygınlaşan ASMR videolarına en az bir kez denk gelmiş olabilirsiniz. Bu türdeki videoları izlemeseniz bile popülaritesinden ötürü Twitter gibi bir sosyal medya platformunda gezinirken ASMR'ın kullanıldığını görmüşsünüzdür.

Bu videoları kulaklık olmadan izlediğinizde neden böyle bir video çekildiğine anlam veremeyebilirsiniz. Videoları kulaklık ile izlediğinizde ise garip bir şekilde videodan oldukça etkilenebilirsiniz.

ASMR videosu nedir sorusunun yanıtını okurken bir yandan da ASMR videolarının insanlar üzerinde neden bu kadar etkili olduğunu ve insanların neden bu tür videoları izlediğini öğreneceksiniz. Siz de ASMR videoları çekmek istiyorsanız nereden başlamanız, hangi ekipmanları kullanmanız gerektiğini bu yazıdan öğrenebilirsiniz.

ASMR Nedir? Ne İşe Yarar?

ASMR, kafa derisinden başlayarak aşağı doğru hareket eden rahatlatıcı ve yatıştırıcı bir karıncalanma hissidir. Dinleyicinin genellikle rahatlamasını ve gevşemesini sağlar.

ASMR ilk olarak 2010 yılında ortaya çıkmıştır. Beyin masajı olarak da bilinen ASMR temelli videolarda genellikle fısıltı, dalga sesleri, çatırtı gibi seslere yer verilir. Bu videolar, dinleyicide başka birisi saçları okşadığında ya da tüylerin üzerinde parmaklarını gezdirdiğinde hissedilen ürperti gibi hissiyat uyandırır.

Bu hissiyat genellikle masaj, dokunma, fısıltı, karalama, uğultu, sayfa çevirme gibi seslerle tetiklenerek ortaya çıkar.

İçerik oluşturucularının büyük bir kısmı, bu tür videoların ruh hâli üzerinde çok fazla olumlu etkisi olduğu konusunda hemfikirdir. Birçok dinleyicinin geri bildirimine göre ASMR şunları yapar:

Uykusuzluğu giderir.

Dikkat dağınıklığını ortadan kaldırır, daha iyi odaklanılmasına yardımcı olur.

Duygu durum bozukluğunun etkisini önemli ölçüde azaltır.

Vücudun çeşitli bölgelerinde hissedilen ağrıları geçici olarak hafifletir.

ASMR Açılımı Nedir?

ASMR, autonomous sensory meridian response açılımına sahiptir. Türkçe karşılığı ile otonom duyusal meridyen tepkisidir.

ASMR Neden Rahatlatır?

ASMR videoları izlerken beyin endorfin ve oksitosin salgılaması yapar. Bu hormonlar, kişide rahatlama hissi uyandırır. Derinden gelen sesleri dinlerken dinlenme sırasında ortaya çıkan gevşeme hissi, bu salgılamadan kaynaklanır.

Kısacası beyin bu sesleri huzur verici olarak yorumlar. Bu, kişinin iç dünyasında yaptığı bir çağrışımla harmanlandığında ise daha çok gevşemek mümkün hâle gelir.

ASMR Videosu Nasıl Çekilir?

Doğru mikrofonu seçin.

Mikrofon standı alın.

Pop filtresi ile gereksiz seslerden kurtulun.

İhtiyacınızı karşılayabilecek bir kamera edinin.

Kamerayı sabit tutmak için tripod kullanın.

Videonun ilgi çekici olması için halka ışık alın.

İyi bir video ve ses düzeleme yazılımı yükleyin.

ASMR videosu çekmek ya da ASMR yayını yapmak istiyorsanız nereden başlayacağınızı merak ediyor olmalısınız. İçerik oluşturucularının önemli bir kısmı artık bu tür videolara ağırlık veriyor. İçerik üreticilerinin söz konusu videolardan elde ettiği kazanç ise dudak uçuklatıcı bir miktara ulaştı.

Sizin de bu videolara özel bir ilginiz varsa doğru ekipmana yatırım yapmaktan çekinmeyebilirsiniz. Dijital içerik üreticisi olarak ASMR videolar hazırlamak istiyorsanız hangi ekipmanları almanız gerektiğini bilmelisiniz.

Yukarıda yer alan maddeleri takip ederek nasıl ASMR videoları yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Dilerseniz gelin, aşağıda bunları daha detaylı bir şekilde ele alalım.

1. Doğru Mikrofonu Seçme

ASMR için mikrofon seçimi oldukça önemlidir. Mikrofon, sesinizi çok net bir şekilde algılamalıdır. Bütçeniz çok kısıtlı ise çok iyi bir mikrofon almak yerine mobil mikrofon alabilirsiniz. Bu mikrofonlar, XLR mikrofona göre çok daha uygun fiyatlıdır.

2. Mikrofon Standı Alma

Mikrofon standı, mikrofonunuzu sabitlemeniz ve rahat hareket etmeniz açısından çok gereklidir ama mikrofon standını mikrofonunuzun boyutuna göre seçmeniz gerektiğini unutmayın.

3. Pop Filtresi Kullanma

Pop filtresi, sert ünsüzlerden ötürü meydana gelen patlamanın önüne geçer. ASMR videoların en önemli unsuru sakinlik olduğu için dinleyicilerinize böylesine olumsuz bir deneyim yaşatmak istemezsiniz.

4. Kamera Seçme

ASMR'ın görselle desteklenme zorunluluğu yoktur. Bunu isterseniz podcast üzerinden de yapabilirsiniz ama görüntülenme açısından bakıldığında bu tür içeriklerin en çok YouTube ve Twitch gibi platformlarda tüketildiği görülüyor. Görüntülenme sizin için önemli ise kitlenize iyi bir görsel sunum da vermelisiniz.

İyi bir görselin sırrı da iyi bir kameraya sahip olmaktır ama bunun için çok iyi bir kameraya sahip olmanız da gerekmez. iPhone'unuzun veya Android işletim sistemli telefonunuzun kamerasının iyi durumda olduğunu düşünüyorsanız onunla da çekebilirsiniz.

5. Tripod Kullanma

Kameranın kalitesi bir noktaya kadar idare edilebilir ama videodaki titreme karşısında çoğu kişinin tahammülü yoktur. Bu sorunun üstesinden gelmenin en iyi yolu bir tripod kullanmaktan geçer. Titremenin olmadığı, harika bir video elde etmek için tripodu iyi bir yere yerleştirin. Daha sonra kamerayı tripodun üzerine yerleştirin.

6. Halka Işık Alma

Işığın insanların duyguları üzerinde benzersiz bir etkisi vardır. Videonuzu karanlıkta da çekebilirsiniz ama bu kitlenizi memnun etmek için yeterli olmayabilir. Bunun için halka ışık kullanabilirsiniz. Arka planda ise daha çok soft renkler tercih edebilirsiniz.

7. Video ve Ses Düzenleme Yazılımı Yükleme

Ne kadar iyi bir mikrofon ve kamera kullanırsanız kullanın, video ve ses düzenleme programlarını mutlaka kullanmalısınız. Bu programlar, sesinizi mükemmel hâle getirmenize yardımcı olur. Bütçeniz kısıtlı ise ses düzenlemek için Audacity'yi kullanmanızı tavsiye ederiz.

Ücretli bir video düzenleme programı kullanmak istemezseniz Movie Maker Online gibi çevrim içi hizmetleri tercih edebilir ya da Lightworks gibi ücretsiz programlara yönelebilirsiniz. Daha fazla program için YouTube için video düzenleme programlarına da göz atabilirsiniz.

ASMR Videolarını Kimler İzliyor?

2016 yılında Google'ın yayımladığı bir rapora göre ASMR videoları ile ilgilenen kişiler genellikle 18 ila 24 yaşlarındaki genç izleyicilerden oluşuyor. Google'da bu tür içerikler en çok saat 22.30'da aratılıyor. Bu da insanların genellikle ASMR videolarını daha iyi uyumak için izlediğinin bir göstergesi olabilir.

ASMR izleyicilerinin büyük bir kısmını aynı zamanda teknoloji ile içli dışlı olan kişiler oluşturuyor. Bir marka olarak dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, oyun konsolu gibi ürünler ile ilgilenen bir kitleyi hedefliyorsanız ASMR izleyicilerini de hedeflemeniz iyi bir fikir olabilir.

YouTube'daki izleyicileri için ASMR videoları üreten kanal sahipleri, rahatlatıcı sesler üretmek için çoğunlukla makyaj fırçalarını kullanıyor. Bu videoların izlenme oranı ise dudak uçuklatıyor.

Milyonlarca abonesi olan kanallarda bu tür videolara diğer türdeki videolara kıyasla daha çok ağırlık veriliyor. Bu da ASMR'ın güzellik ile ilgili markalar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğu anlamına geliyor.

Bu yazıda ASMR nedir, açılımı nedir, neden rahatlatır, ASMR videoları nasıl çekilir, ASMR için hangi ekipmanlar satın alınmalı ve benzeri soruları cevapladık.

Konu ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.