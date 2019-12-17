Her Ebeveynin Bilmesi Gereken Roblox’un Artıları ve Eksileri

Roblox, çocuklar arasında oldukça popüler bir oyun platformudur. Birçok anne ve baba, çocuklarının Roblox'ta bir hesap oluşturmasına ve diğer oyuncularla etkileşimde bulunmasına izin verir. Bunun nedeni, Roblox'un çocuklar için güvenli bir ortam sağladığına ve onları her türlü siber tehditten koruduğuna inanılmasıdır. Bu yazıda, her ebeveynin bilmesi gereken Roblox'un artıları ve eksilerini derledik.

Roblox’un Artıları

Çocuklar arasında oldukça popüler olan Roblox, üç boyutlu sanal bir dünya sunuyor. MMOG türündeki Roblox’un artılarına aşağıdan bakabilirsiniz.

1. Platform Desteği

Roblox, iOS, Android, PC, Xbox One, MacOS ve FireOS platformlarında yer alıyor. Roblox’u bilgisayar üzerinden oynamak isterseniz, Microsoft mağazasından indirip oynayabilir veya web tarayıcısından oynayabilirsiniz.

2. Yaratıcılığa Teşvik Eder

Roblox şüphesiz çocukların hayal güçlerini ortaya çıkarabilecekleri ve yaratıcılıklarını gösterebilecekleri bir yerdir. Çocuklar, Roblox oyun platformu üzerinde sadece diğer kişilerin oluşturduğu oyunları oynamakla kalmaz, aynı zamanda kendi oyunlarını da oluşturabilir.

3. Hesap Kurtarmak Kolaydır

Roblox hesabınızın şifresini unutursanız, panik yapmanıza gerek yoktur, çünkü Roblox şifresini sıfırlamak oldukça kolay bir işlemdir. Roblox hesabınıza Telefon numaranızı eklediyseniz, mesaj yoluyla bir şifre sıfırlama kodu alacaksınız. E-posta adresinizi eklediyseniz, sıfırlama bağlantısını e-posta yoluyla alacaksınız. Hem e-posta hem de numara eklenmemiş olsa bile, Roblox topluluğuna başvurarak hesabınızı geri alma şansınız vardır.

4. Ebeveyn Kontrolü

Roblox’ta ebeveyn kontrolü sistemi geliştirilmiştir. Ebeveynler, bu sistem sayesinde çocuklarının oynayacağı oyunları seçebilir, sadece izin verdikleri oyuncuların mesaj göndermesini sağlayabilir ve diğer benzer kısıtlama türlerini de kolayca uygulayabilir.

Roblox’un Eksileri

3 boyutlu sanal bir dünya sunan Roblox’un artıları olduğu gibi eksileri de bulunuyor. Tüm dünyada olduça popüler olan Roblox oyun platformunun eksilerine aşağıdan bakabilirsiniz.

1. Hesap Silme Yok

Roblox'un belki de en büyük eksiği hesabınızın kalıcı olarak silinmesinin mümkün olmamasıdır. Bu sorun ile ilgili olarak iletişim kurulduğunda ise bu özelliğe sahip olmadıklarının cevabını alırsınız.

2. Builders Club Abonelerine Özel Ayrıcalık

Roblox kullanıcıları, normal kullanıcılar ve Builders Club aboneleri olmak üzere iki ana gruba ayrılabilir. Builders Club aboneliğine sahip olan kullanıcılara, normal kullanıcılardan biraz daha fazla ayrıcalık verilir.

Builder Club aboneleri, kendi gömleklerini ve pantolonlarını tasarlayıp yükleyebilir ve avatarlarını daha çekici hale getirebilir. Normal kullanıcılar, bu özelliği kullanamaz. Ek olarak, Builder Club aboneleri, 10 gruba katılabilir veya oluşturabilir, normal kullanıcılar ise bunu yapamaz. Builder Club abonelerinin normal kullanıcılara göre daha birçok avantajı vardır.

3. Çocuklar Siber Zorbalıklara Maruz Kalabilir

Roblox'un çocuklar üzerinde kötü bir etkiye sahip olma ihtimali yüksektir. Ebeveynler çocuklarının Roblox hesabını düzenli olarak kontrol etmelidir. Çocuklar, roblox oynarken çeşitli istismara ve siber zorbalıklara maruz kalabilir. Roblox’ta çocuklar için uygun olmayan pek çok oyun vardır.

Sonuç

Roblox, çocuğunuza birçok şey öğretmek için gerçekten harika bir oyun platformudur. Roblox, yaratıcılığa teşvik eder. Ebeveyn kontrolü sistemi ile çocuğunuzun oynayacağı oyunları seçebilir, sadece izin verdiğiniz oyuncuların mesaj göndermesini sağlayabilir ve diğer benzer kısıtlama türlerini de kolayca uygulayabilirsiniz. Ek olarak, çocuğunuz Roblox oynarken düzenli olarak kontrol etmeniz gerektiğini de belirtelim.