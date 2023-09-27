Honor 100 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Çinli teknoloji şirketi Honor’un yeni çıkacak 100 Pro telefon modelinin özellikleri ortaya çıktı. İşte Digital Chat Station tarafından paylaşılan Honor 100 Pro!
Geçen mayıs ayında piyasaya sürülen Honor 90’ın ardından şimdi de Honor 100 Pro özellikleri konuşulmaya başladı. Honor’un yeni akıllı telefonu, 200 megapiksel kameraya sahip olacak.
Aynı zamanda 16 GB RAM’dan oluşan cihaz, gücünü Snapdragon 8 Gen 2’den alacak. Bu da daha güçlü performansa sahip olacağı anlamına geliyor.
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Şık tasarımı ve güçlü donanım bileşenleriyle dikkat çeken katlanabilir akıllı telefon modeli Honor Magic V2'nin özellikleri neler? Bu rehberde Çin merkezli üretici Honor tarafından üretilen katlanabilir telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Honor 100 Pro Özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1
- RAM: 12 GB/ 16 GB
- Girişler: USB Type-C
- Ekran: Circadian Night Display Teknolojisi, 6.78 inç, 120 Hz yenileme hızı, 1224 x 2700 piksel çözünürlük, 1.600 nit parlaklık
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Arka kameralar: Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP, f/2.2 - Ana Kamera: 200 MP, f/1.9 Telefoto Lens: 32 MP, f/2.2, OIS
- Bağlantı: Wi-Fi, GPS.NFC, 5G, Bluetooth 5.2
- Ön kamera video: gyro-EIS, 4K@30fps, 1080p@30fps
- Arka kamera video: gyro-EIS, 1080p@30/60fps, 4K@30fps
- Ön kameralar: 50 MP + 2 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MagicOS 7.1
- Şarj hızı: 100 W hızlı şarj
Honor 100 Pro ekranı altında parmak izi okuyucu var. Honor’un yeni akıllı telefonu, Honor 90 Pro ile benzer özelliklere sahip olacak.
Cihaz yüksek depolama ve RAM seçenekleriyle de dikkat çekecek. Aynı zamanda telefon, çift ön kamera şeklinde tasarlanacak. Honor 90 Pro’ya hem pil hem de bellek açısından çok benzeyecek.
Honor 100 Pro Fiyatı
Honor 100 Pro özellikleri ve fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat özellikleriyle ilgili ortaya çıkan sızıntılardan sonra Honor 90 Pro ile arasında çok fark olmadığı izlenimini bıraktı.
Honor 90 Pro, 12.680,41 TL’den piyasaya sunulmuştu. Dolayısıyla fiyat açısından da arada fark olmayacağı düşünülüyor. Honor’un fiyat-performans telefonlar üreten bir şirket olduğu düşünüldüğünde de yeni cihazın uygun fiyatta piyasa sürüleceği düşünülüyor.
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Honor 100 Pro Çıkış Tarihi
Honor 100 Pro’nun henüz Türkiye’ye gelip gelmeyeceği noktasında da kesin bilgi yok. Ancak Honor’un Türkiye pazarında aktif olduğu düşünüldüğünde gelme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Honor’un gelecek ay yeni cihazla ilgili şirket içi testler yapmaya başlayacağı belirtildi. Kasım ayındaysa yeni cihazın piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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