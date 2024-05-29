Honor 200 ve 200 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Honor’un yeni akıllı telefon modelleri için geri sayım başladı. Honor 200 ve 200 Pro modelleri üstünde çalışan marka, lansmana hazırlanıyor. Bu telefonların tanıtılacağı etkinlik için akıllı telefon kullanıcıları gün sayıyor. Cihazların bazı özellikleri ise tanıtımdan önce belli oldu.

Bu yazımızda Honor 200 ve 200 Pro modellerinin açığa çıkan özelliklerini, tahmini satış fiyatlarını ve resmi çıkış tarihlerini açıklıyoruz. İşte, Honor’un yeni amiral gemisi telefonları ile ilgili bilmeniz gereken detaylar!

Honor 200 Özellikleri ve Fiyatı

Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden güç alan telefon 6.7 inç AMOLED ekran ile geliyor. 1.5K ekran çözünürlüğüne sahip olan bu ekranın yenileme hızı 120 Hz, maksimum parlaklık değeri 4000 nit olacak.

5.200 mAh bataryada 100W hızlı şarj desteği sunan standart modelin kamera özelliklerine baktığımızda 50 MP ana kameraya eşlik eden 12 MP ultra geniş açı kamerası olduğunu görüyoruz. Ayrıca cihazda 50 MP çözünürlüğünde portre kameraya yer verilecek.

Honor 200’ün satış fiyatına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 200 Lite modeli şu an markanın kendi sitesinde 250 İngiliz Sterlini olarak fiyatlandırılıyor. Bu da TL olarak yaklaşık 10.200 TL’ye denk geliyor. Vergiler eklendiğinde bu rakam iki katına çıkıyor gibi düşünebiliriz. Honor 200’ün fiyatının Lite modelinden daha yüksek bir satış fiyatına sahip olması muhtemel.

Özellik Honor 200 Honor 200 Pro İşlemci Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 8S Gen 3 Ekran 6.7 inç AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 4000 nit 6.78 inç AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 4000 nit Batarya 5.200 mAh, 100W hızlı şarj 5.200 mAh, 100W kablolu hızlı şarj, 66W kablosuz şarj Kamera 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 50 MP portre kamera Henüz açıklanmadı Satış Fiyatı Henüz açıklanmadı (Lite modeli: ~10.200 TL + vergiler) Henüz açıklanmadı (Honor 200'den daha yüksek olması bekleniyor) Çıkış Tarihi 12 Haziran 2024 12 Haziran 2024

Honor 200 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Snapdragon 8S Gen 3 işlemciden güç alan telefon 6.78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. 1.5K ekran çözünürlüğü sunan bu ekran da tıpkı Honor 200 ekranında olduğu gibi 120 Hz ekran yenileme hızı ve 4000 nit parlaklık sunacak.

5.200 mAh batarya ile gelen 200 Pro modelinde standart versiyonda olduğu gibi 100 W kablolu hızlı şarj desteği mevcut. Bunun yanında 66 W kablosuz şarj desteği de Pro modele özgü özelliklerden birisi.

Honor 200 Pro’nun fiyatı henüz belli değil. Yukarıda yaptığımız tahminlere göre Honor 200 Pro’nun hem Lite hem de 200 modelinden daha yüksek bir satış fiyatına sahip olacağı kesin gibi gözüküyor.

Honor 200 ve 200 Pro Çıkış Tarihi

Her iki telefonun tanıtımı için özel bir lansman etkinliğini hedef gösteren marka, bu cihazları 12 Haziran tarihinde tanıtmayı planlıyor. Lansmandan sonra kısa süre içinde satışa çıkması beklenen telefonların Türkiye’ye ne zaman geleceği ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Siz bu telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!