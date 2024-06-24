Devasa Batarya ve 12 GB RAM: Honor Play 60 Plus Özellikleri ve Fiyatı

Devasa batarya kapasitesine sahip olan Honor Play 60 Plus özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, Honor marka yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım bileşenleri bulunuyor? Bu rehberde telefonun neler sunduğunu açıkladık.

Honor Play 60 Plus Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,77 inç

: 6,77 inç Ekran Teknolojisi : TFT LCD

: TFT LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1610 piksel

: 720 x 1610 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 261 PPI

: Yaklaşık 261 PPI İşlemci : Snapdragon 4 Gen 2

: Snapdragon 4 Gen 2 RAM : 12 GB

: 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP geniş açılı + 2 MP derinlik

: 50 MP geniş açılı + 2 MP derinlik Ön Kamera : 5 MP geniş açılı

: 5 MP geniş açılı Batarya Kapasitesi : 6.000 mAh

: 6.000 mAh Hızlı Şarj : 35W

: 35W Kalınlık: 8,1 mm

Uygun fiyatlı Honor telefon modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, TFT LCD ekran üzerinde 720 x 1610 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 261 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 12 GB RAM ile dikkat çeken telefonda 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı mevcut.

6.000 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihaz 35W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Android 14 tabanlı Magic OS 8 ile beraber gelen akıllı telefon modeli 167 x 76,8 x 8,1 mm boyutlarında. Peki, üç farklı renk seçeneği sunan Honor Play 60 Plus ne kadar fiyata satılıyor?

Honor Play 60 Plus Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama : 1.499 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 13.758 TL)

: 1.499 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 13.758 TL) 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 1.699 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 15.593 TL)

Akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Honor tarafından piyasaya sürülen bütçe dostu akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.