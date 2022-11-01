Huawei Mate 50 Pro incelemesi ile yeni akıllı telefon hakkında merak edilen soruları ayrıntılı bir şekilde cevaplayacağız. Tüketicilerin karşısına çıkan cihaz kamera performansı, büyüleyici ekran deneyimi, güçlü donanım ve hızlı şarj teknolojisiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Huawei Mate 50 Pro İncelemesi

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Mate 50 Pro, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 2616 x 1212 piksel çözünürlük ve 1,07 milyar renk (DCI-P3) sunuyor. 300Hz dokunma örneklendirme hızı ve 120Hz ekran yenileme hızı, hızlı hareket eden videolarda ve oyunlarda daha akıcı bir deneyim elde edilmesini sağlıyor.

428 piksel yoğunluğuna sahip olan OLED ekran, akıllı telefon üzerinden dizi, film veya video izlemeyi çok keyifli hâle getiriyor. Akıllı telefon, büyüleyici ekran deneyiminin yanı sıra güçlü donanım bileşenleriyle de ön plana çıkıyor.

Gücünü Snapdragon 8+ Gen 1 4G işlemcisinden alan cihazda 8 GB RAM yer alıyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Böylelikle ihtiyacınıza en uygun depolama alanını tercih edebilirsiniz. Telefonun 256 GB'a kadar NM SD kart desteğine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

4700 mAh batarya kapasitesine sahip olan Mate 50 Pro'da 66W Huawei SuperCharge ve 50W Kablosuz Huawei Charge isimli hızlı şarj teknolojileri bulunuyor. 66W Huawei SuperCharge, telefonun sadece 37 dakikada şarj olmasını mümkün hâle getiriyor.

Yüksek batarya kapasitesi, uzun saatler boyunca telefonu kullanabilmenize olanak tanırken hızlı şarj teknolojisi ise şarj esnasında uzun süre boyunca beklemenize gerek bırakmıyor. Bu iki faktör, kullanımı önemli ölçüde iyileştiriyor.

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ultra diyafram kamerası (f/1.4 - f/4.0), 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera (f/2.2) ve OIS desteğine sahip 64 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera (f/3.5) bulunuyor.

Huawei Mate 50 Pro, kamera tarafında Super Makro Video özelliği ile ön plana çıkıyor. Bu özellik sayesinde video kaydı esnasında örneğin bir çiçeğin açmaya başlaması gibi bir olayı detaylı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Bu özellik, kullanıcıların benzersiz bir deneyim elde etmesini sağlıyor.

Cihazda Super Makro Fotoğraf modunun da yer aldığını belirtelim. Super Makro Fotoğraf modu sayesinde 2,5 cm mesafeden nesnelerin fotoğraflarını detaylı bir şekilde çekebilirsiniz. 4K ve 1080p 30 FPS videolarda HDR Vivid modu yer alıyor.

Özel algoritmalar kullanan HDR Vivid, video kaydı sırasında parlak ve karanlık alanlar arasında çarpıcı kontrastlar elde ediyor. Sonuç olarak HDR Vivid, videolarda daha etkileyici görüntülerin elde edilmesine yardımcı oluyor.

EMUI 13 yazılımının yer aldığı telefonun ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera (f/2.4) ve 3D derinlik algılama kamerası bulunuyor. Ön kamerada ağır çekim selfie, akıllı göz izleme, gülümseme yakalama, AR lens, filtre, çıkartmalar ve akıllı görüş alanı gibi özellikler mevcut.

Aynı uygulama kategorisini küçük bir klasörde birleştirebilirsiniz. Daha düzenli sınıflandırmalar yapmak için sürükleme işlemi yapmanız yeterlidir. Bu sayede cihazınızda yüklü olan yazılımları daha hızlı bulabilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Esnek boyutta widget kombinasyonları oluşturabilmeniz de mümkün. Telefonunuzun ana ekranında yer açabilmek için widget'ları bir araya getirme imkânına sahipsiniz. Uygulama simgesini yukarı doğru kaydırabilir ve böylelikle çeşitli konularda bilgiye pratik bir şekilde erişebilirsiniz.

EMUI 13, verimliliğin yanı sıra gizlilik ve güvenliği de üst seviyeye çıkarıyor. Kontrol paneli üzerinden cihazınızda yüklü olan uygulamaların hangi izinleri kullandığını ve hangi kişisel verilere ne sıklıkla eriştiğini çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Böylece riskli uygulamalardan çaba sarf etmeden korunmuş olursunuz.

Cihaz kötü amaçlı yazılımlara, güvenlik risklerine ve şüpheli davranışlara karşı otomatik olarak tarama yapıyor. Böylelikle kullanıcıların her zaman güvende kalmasına imkân tanınıyor. Telefonda ayrıca Görüntü Gizliliği Koruması bulunuyor. Bu özelliği aktif hâle getirdiğinizde çektiğiniz fotoğraflarda yer alan çekim yeri, cihaz modeli ve saat gibi hassas bilgiler kaldırılıyor.

Mate 50 Pro SuperHub olarak isimlendirilen bir özelliği de destekliyor. Herhangi bir metne, dosyaya ya da görsele uzun basarak SuperHub'a sürükleyebilirsiniz. Bu işlemin ardından ister tamamını bağlı cihazlarınıza yapıştırabilir isterseniz cihazlar arasında paylaşım yapabilirsiniz.

Kullanıcılara sunulan özellikler bunlarla sınırlı değil. Cihazlar arası etkileşimde kamera kontrol becerisi de bulunuyor. Bu kapsamda örneğin Mate 50 Pro ile MatePad pro 12.6 tabletinin kamerasını kontrol edebilirsiniz. Çok pratik bir şekilde erişilebilen Servis Araçları bölümü ise kullanıcılara çok büyük bir kolaylık sağlıyor.

AppGallery'de reklamsız bir deneyim sunan GSpace adlı bir uygulama bulunuyor. Bu uygulama, Play Store'da bulunan uygulamaların ve oyunların oldukça kolay bir şekilde cihaza indirilip kullanılabilmesini sağlıyor. GSpace üzerinden Google Maps, Drive, YouTube, Starbucks, Letgo ve diğer uygulamalar kullanılırken herhangi bir sorun yaşanmıyor.

GSpace'i mobil cihazınıza indirdikten sonra popüler uygulamaların üzerine dokunabilir ve böylelikle o uygulamaların indirme sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Bunun öncesinde Google hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini belirtelim.

Söz konusu işlemin ardından Spotify, Twitter, Netflix, Disney+, Facebook ve Instagram gibi uygulamaları problemsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. AppGallery'de banka uygulamalarının resmi sürümleri de yer alıyor.

Petal Maps'in son sürümü ile istediğiniz kişiler ile konum paylaşımının yanı sıra ekibinizin düzenli konum takibini yapabilirsiniz. Sunduğu yenilikler ile çok daha kullanışlı hâle gelen uygulamanın son versiyonunda ayrıca picture in picture ile yenilenmiş navigasyon modu da mevcut.

Huawei Mobile Cloud (Huawei Mobil Bulut) adlı bulut depolama hizmetini kullanarak videolarınızı, fotoğraflarınızı, notlarınızı ve diğer önemli verilerinizi güvenli bir şekilde bulutta saklayabilmeniz mümkün. Bulutta sakladığınız verilerinize oldukça pratik bir şekilde erişebilme imkânına da sahipsiniz.

Editörün Yorumu

Huawei Mate 50 Pro yüksek performans, hızlı şarj, batarya ömrü, kamera performansı dahil olmak üzere pek çok konuda oldukça başarılı bir iş çıkarıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda yer alan Super Makro Video ve HDR Vivid gibi modlar da deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor.

Gizlilik, güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından da çok başarılı bir ürün olan Mate 50 Pro'nun ekranı 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunma örneklendirme hızı, OLED panel ve yüksek çözünürlük gibi faktörler sayesinde büyüleyici bir deneyim sunuyor.

Yakın zamanda yeni bir akıllı telefon satın almak istiyorsanız ve sizin için performans, ekran, kamera ve hızlı şarj gibi konular oldukça önemliyse Huawei Mate 50 Pro isimli cihazı göz önünde bulundurabilirsiniz.

Huawei Mate 50 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,74 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2616 x 1212 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 8+ Gen 1 4G

Batarya: 4700 mAh

Hızlı Şarj: 66W Huawei SuperCharge ve 50W Kablosuz Huawei SuperCharge

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 64 MP

Ön Kamera: 13 MP + 3D Derinlik Algılama Kamerası

Bluetooth: 5.2

Yazılım: EMUI 13

Kalınlık: 8,5 mm

Huawei Mate 50 Pro Fiyatı

256 GB depolama alanına sahip sürüm: 32.999 TL

512 GB depolama alanına sahip sürüm: 37.999 TL

Siyah, gümüş ve turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle beraber gelen Huawei Mate 50 Pro modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 32 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip olan versiyonu ise 37 bin 999 TL fiyat etiketi ile satılıyor.