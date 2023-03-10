Huawei Mate X3 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Huawei Mate X3 özellikleri, yakın zamanda katlanabilir akıllı telefon satın almak isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Hazırladığımız rehberde Huawei tarafından yakında piyasaya sürülmesi beklenen telefona dair merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

Satışa sunduğu ürünler ile tüm dünyada tanınan Huawei, normal akıllı telefonların yanı sıra katlanabilir akıllı telefon modelleri de üretiyor. Şirketin ürettiği Huawei Mate X2 ve Mate Xs 2 gibi modeller en iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alıyor.

Her modeli ilgi odağı hâline gelen Mate X serisinin yeni akıllı telefon modeli Mate X3 ile ilgili bu zamana kadar çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar, Huawei şirketinin yeni katlanabilir akıllı telefon modeli hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.

Not: Bu rehber, Huawei Mate X3'ün özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden dolayı rehberdeki bilgiler, zaman içinde değişiklik gösterebilir.

Huawei Mate X3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 8,01 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1176 x 2480 piksel

Piksel Yoğunluğu: ?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: ?

Katlanmış Ekran Boyutu: 6,45 inç

Katlanmış Ekran Çözünürlüğü: ?

İşlemci: Snapdragon 8 Plus Gen 1

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 4nm

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka Kamera: 50 MP + 16 MP + 8 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 8K 30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60 FPS

Ön Kamera: 20 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30/240 FPS, 720p 120 FPS

Hücresel: 4G

Bluetooth: ?

NFC: ?

Suya Dayanıklılık: ?

Batarya Kapasitesi: 4800 mAh

Kablolu Şarj: 66W

Kablosuz Şarj: ?

Yazılım: EMUI 12

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

İddiaya göre Huawei Mate X3 isimli akıllı telefon modelinin katlanmamış hâli 8,01 inç, katlanmış hâli ise 6,45 inç ekran büyüklüğüne olacak. Cihazın katlanmamış ekranının 1176 x 2480 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor.

Katlanabilir akıllı telefonun gücünü Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden alacağı ileri sürülüyor fakat Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin tercih edileceği yönünde de iddialar mevcut. Batarya tarafında 4800 mAh veya daha yüksek kapasitenin yer alacağına yönelik söylentiler bulunuyor.

EMUI 12 ile birlikte gelmesi beklenen cihazda 66W kablolu hızlı şarj teknolojisi teknolojisinin yer alacağı ileri sürülüyor. 2022 yılında satışa sunulan Huawei Mate Xs 2 modeli için de 66W kablolu hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 16 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde periskop kameranın yer alacağı söyleniyor. Ana kamerada IMX766, ultra geniş açılı kamerada IMX688, periskop kamerada ise IMX351 sensörleri tercih edilebilir.

12 GB RAM'in yer alacağı söylenen cihazın 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile birlikte gelmesi bekleniyor ancak bunlara ek olarak 1 TB depolama alanı da sunulabilir.

Huawei Mate X3 Fiyatı

Söylentilere göre Huawei Mate X3 isimli katlanabilir akıllı telefon modeli 1500 dolar civarında fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. Cihazın farklı fiyatlar ile satışa sunulabileceğini unutmamak gerekiyor.

Huawei Mate X3 Çıkış Tarihi

Huawei Mate X3 modelinin 2023 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor ancak tanıtım tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu yazıda Huawei Mate X3 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu katlanabilir akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.