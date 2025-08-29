HUAWEI MatePad 11.5 (2025) İncelemesi: Benzersiz E-Kitap Deneyimi

Tabletler, e-kitap okuma sürecini oldukça keyifli kılıyor ancak gelişigüzel bir tablet satın almadan önce özellikle uzun süreli okumalarda göz yorgunluğunu önlemesi ve okuma konforunu artıran bir özelliğe sahip olması gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Tabletin göz dostu bir ekrana sahip olması ve gerçek bir kitaba yakın bir deneyim sunması, e-kitap okuyucuları için her şeyden daha önemlidir. İşte HUAWEI MatePad 11.5 (2025) modeli de bu gereksinimleri göz önünde bulundurularak geliştirildi.

HUAWEI markasının bu tableti kâğıt dokulu ekran ve yüksek okuma konforu sağlayan özelliklerle e-kitap okuyucularının en büyük sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Üstelik tablet, AppGallery ve Google uygulamaları üzerinden neredeyse sınırsız üretkenlik ve eğlence odaklı çözümlere ulaşmanıza da imkân tanıyor.

Bu yazıda özellikle e-kitap okuyucularının en büyük ihtiyaçlarını karşılayan tableti kapsamlı şekilde inceleyeceğiz. Şimdi gelin, HUAWEI MatePad 11.5 (2025) incelemesi ile tabletin neler sunduğuna yakından göz atalım.

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) İncelemesi

11,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan HUAWEI MatePad 11.5 (2025), FullView ekran üzerinde 1600 x 2456 piksel çözünürlük, 256 PPI piksel yoğunluğu, 600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

3:2 en boy oranına sahip olan tablet, yatay modda 16:10 ekrana kıyasla yüzde 10 daha fazla ekran alanı sunuyor. Dikey modda ise bir kitaba çok benziyor. Bu, okumak dahil çeşitli aktiviteleri gerçekleştirmeye son derece uygun olduğu anlamına geliyor.

Tabletin kâğıt dokulu ekranı, eşi ve benzeri görülmemiş göz rahatlatıcı efektler sunarken keskin görüntüsünü koruyor. Nano düzeyinde parlama önleyici aşındırma teknolojisi, ekran yüzeyinde yüz milyonlarca nano doku yapısı oluşturuyor ve ışık parlamasının yüzde 99'unu ortadan kaldırıyor.

HUAWEI markasının patentli ekran optimizasyon teknikleri, her saatte ve her türlü ortamda kristal netliğinde görüntü sağlıyor. Bu yenilikçi nano doku, yapıları sürtünmeyi artırarak kâğıt üzerinde kalemin çıkardığı hışırtı sesini yeniden üretiyor.

Magnetron nano optik kaplama ile kaplanan HUAWEI MatePad 11.5 (2025), bu özellik sayesinde yeni nesil PaperMatte ekran yansıma oranı yüzde 60 oranında daha az fakat yüzde 95'lik etkileyici bir ışık geçirgenlik oranı ve daha yüksek parlama önleme etkisi sunuyor.

Otomatik parlaklık ayarı, DC karartma ve düşük mavi ışık sertifikası gibi gelişmiş donanım özellikleri bir araya gelerek doğal ışığa benzer ekranı oluşturuyor. Bu ekran, uzun süreli rahat görüntüleme sağlamak için tasarlandı.

Bu tablet, ışığı doğal ışık kadar eşit bir şekilde dağıtmak için dairesel polarizasyon teknolojisini destekliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcı, güneş ışığı altında net bir görüş elde etmek için ekranı sürekli döndürmek zorunda kalmıyor.

HUAWEI, tablette kâğıt üzerinde okuma deneyimi sağlamak için Renk modunu geliştirdi. Bu modu aktif ettiğiniz takdirde özel bir renk eşleme algoritması ekran parlaklığı, renk tonu ve renk sıcaklığı arasındaki eşlemeyi ayarlıyor. Bu mod, dergi veya çizgi roman okurken yalnızca göze hoş gelmekle kalmıyor aynı zamanda sayfaların renklerini de orijinaliyle uyumlu bir şekilde yeniden üretiyor.

Tüm bu özellikler, HUAWEI MatePad 11.5 (2025) modelinde e-kitap okuma aktivitesini çok keyifli hâle getiriyor. Bu tablet sayesinde herhangi bir e-kitap okuyucusuna ihtiyaç duymadan uzun süre boyunca sorunsuz şekilde kitap okuyabiliyorsunuz. Ekrandaki kâğıt benzeri doku ise deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor.

SGS Düşük Görsel Yorgunluk 2.0, TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık (Donanım Çözümü) ve Titreşimsiz Ekran Sertifikası ve TÜV Rheinland Dairesel Kutuplaştırma Sertifikası da göz yorgunluğunu minimum seviyeye indiriyor. Böylece saatlerce e-kitap okuduğunuzda bile sorun yaşamıyorsunuz.

AppGallery ile Aradığınız Tüm Çözümlere Ulaşın

Tüm HUAWEI cihazlarda resmî uygulama mağazası olan AppGallery, dünyanın en iyi üç uygulama dağıtım platformu arasında yer alıyor. Bu mağaza, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayan en iyi uygulamalara sorunsuz şekilde erişebilmesini sağlıyor.

AppGallery ayrıca kullanıcıların ilgi alanlarına göre akıllı önerilerde bulunuyor. Bu uygulama mağazası ayrıca herkes için güvenlik ve emniyeti garanti ediyor. Tüm uygulamalar, kullanıcı gizliliği kurallarına ve düzenlemelerine uygundur ve güvenlik ve gizlilik sertifikaları ile gönül rahatlığı sağlıyor.

Uygulama sınıflandırma sistemi, bir uygulamanın güvenlik düzeyini belirliyor ve kullanıcıların platformda güvenli, özel ve korumalı bir dijital ortamın keyfini çıkarmasını sağlıyor. Çok pratik bir kullanıma sahip olan AppGallery'de aradığınız tüm uygulamalara hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Yeni uygulamalar keşfetmeyi oldukça kolaylaştırarak zamandan tasarruf ettiriyor.

Google Uygulamalarına Pratik Şekilde Erişin

Huawei cihazlar ile diğer Android cihazlar arasındaki fark sadece Google Play Store'un ön yüklü olarak gelmemesidir ancak bu, Huawei cihazlarda Google uygulamalarının kullanılamadığı anlamına gelmiyor.

Aşağıdaki adımları takip ederek Huawei tabletinize Google Play Store'u yükleyebilir ve dilediğiniz Google uygulamaları dahil tüm uygulamalara ulaşabilirsiniz.

AppGallery üzerinden Gbox uygulamasını indirin.

Gbox'tan Google Play'e girin ve Google hesabınızla giriş yapın.

Gbox'ta Google Play ikonuna basılı tutarak kısayol oluşturun. Böylece ana ekrandan Google Play'e direkt erişelebilir ve uygulamaları sorun yaşamadan kullanabilirsiniz.

Gerek AppGallery gerek Google uygulamaları sayesinde bir tablet kullanıcısı olarak ihtiyaç duyabileceğiniz tüm üretkenlik ve eğlence çözümlerine erişme imkânına sahip olursunuz. Ayrıca AppGallery'den de direkt olarak Google ekosistemindeki Youtube, Google Maps gibi uygulamaları indirebilirsiniz. Huawei AppGallery’den Google uygulamalarını indirirken çıkan MicroG servisleri bildirimini onaylamanız gerekir. Bu servisler, Google hesabınızla giriş yapmanızı ve Google hizmetlerini daha verimli kullanmanızı sağlar.

Yüklü Gelen Uygulamalar ve Kullanıcı Dostu Özelliklerle Üretkenliğinizi Artırın

Tabletle birlikte gelen uygulamaları da kullanarak üretkenliğinizi oldukça artırabilirsiniz. Dilerseniz gelin, cihazınızda yüklü olarak gelen ve çalışmalarınızı birçok yönden destekleyecek ve size büyük bir konfor sağlayacak özelliklere yakından bakalım.

Huawei Notlar Uygulaması

Huawei Notlar, not alma sürecini sadece kolaylaştırmakla sınırlı kalmıyor. Bununla birlikte, daha renkli ve canlı görünümlere sahip notlar oluşturmanızı sağlayan özelliklerle zengin bir deneyim sunuyor.

Notlar uygulaması, yapay zeka ile el yazısı geliştirme özelliği sayesinde istediğiniz stile uygun bir şekilde el yazınızı daha dikkat çekici hâle getiriyor. Kaynak Merkezi ise not kapakları, kâğıtlar ve çıkartmalar gibi birbirinden göz alıcı ve sürekli olarak genişleyen ücretsiz materyal yelpazesine erişim sağlıyor.

İster öğrenci olun ister ofis çalışanı olun ister planlama yapıyor olun, bu materyalleri kullanarak notlarınızı kendi tarzınıza uygun bir şekilde oluşturabilirsiniz. Notlar uygulaması ayrıca not almayı kolaylaştırmak için yepyeni bir fırça setine sahip. Yeni fırçalar arasında 2B Kalem, Keçeli Kalem ve Kaligrafi Fırçası bulunuyor.

Bu fırçaları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Üst araç çubuğunu kullanarak fırça kalınlığını ve rengini hızlıca değiştirebiliyor ve gerekli ayarlamaları pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz.

GoPaint

Önceden yüklü olarak gelen bir diğer uygulama da GoPaint'tir. Bu uygulama, Huawei tabletin güçlü donanımından yararlanarak profesyonel sanatçılardan tutun da yeni başlayan veya hobi amaçlı çizim yapan kişilere kadar herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak özellikler sunuyor. HUAWEI M-Pencil (3. nesil) kalemi kullanarak zahmetsiz ve akıcı bir şekilde çizim yapabilir ve yaratıcılığınızı herkese sergileyebilirsiniz.

HUAWEI M-Pencil (3. nesil)

Donanımı, uç kısmı ve algoritmaları optimize edilen HUAWEI M-Pencil (3. nesil), ultra düşük gecikme süresi ve çizimleri daha akıcı hâle getirmek için 240Hz örnekleme hızını destekliyor. Her bir M-Pencil, fabrikadan çıkmadan önce optimum NearLink bağlantısı için ayrı ayrı kalibre ediliyor.

Kablosuz şarj özellikleri ve manyetik bağlantı sayesinde kalemin pil ömrü konusunda da endişelenmeye gerek kalmıyor. Kolay bir şekilde takılıp şarj yuvasına ihtiyaç duymadan kullanılmaya başlanabiliyor.

Eğitim, İş ve Günlük Kullanımda Çözüm Odaklı Uygulamalar

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) eğitim, iş ve günlük kullanım için birbirinden harika özelliklere sahip uygulamalarla birlikte geliyor. Eğitim amaçlı kullanımda Huawei Notlar uygulaması öne çıkıyor. Öğrencilerin not alma alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştiren bu uygulama, sıkıcı ve renksiz bir not sayfasından kurtarıp gerçek bir not defterine benzer bir deneyim ve göz alıcı notlar oluşturmayı sağlayan özelliklerle bu süreci keyifli kılıyor.

HUAWEI Notlar, iş ve günlük kullanımda da yüksek verimlilik sağlıyor. Yapılacaklar listesinden alışveriş listesine kadar aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeyi hızlıca güzel bir tarzla yazıya dökmenize yardımcı oluyor.

Bunlara ek olarak, GoPaint, bu üç farklı kullanıma son derece uygundur. Kâğıt benzeri deneyim sunan tablet ve akıcı bir çizim deneyimi sunan HUAWEI M-Pencil (3. nesil) sayesinde GoPaint uygulamasında fikirlerinizi taslak olarak çizebilir, hayalinizi resmedebilir ve ders çalışırken beyaz tahta benzeri bir deneyime kavuşabilirsiniz.

Sonuç

HUAWEI MatePad 11.5 (2025), kâğıt dokulu ekran ve uzun süreli kullanımda göz konforunu arttırıp gözleri koruyan özelliklere sahiptir. Bu özellikler, tableti e-kitap okuma için harika bir seçenek hâline getiriyor.

Gerek eğitim gerek iş gerek günlük kullanım için ideal olan tablet, birçok kullanıcı dostu özellik ve uygulama ile geliyor. Akıcı bir deneyim sunan HUAWEI M-Pencil (3. nesil) kalemini kullanarak hızlı not alabilir ve çizim yapabilirsiniz.

Sonuç olarak hem güneş ışığı altında hem de iç mekânda rahat kullanım sunan HUAWEI MatePad 11.5 (2025); öğrenci, ofis çalışanı, sanatçı ve dahası için gerek özellikleri gerek fiyatıyla oldukça cazip bir seçenek.

İster günlük kullanım ister iş veya eğitim amaçlı kullanacağınız bir tablet arıyor olun, HUAWEI MatePad 11.5 (2025) ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,5 inç

11,5 inç Ekran Parlaklığı: 600 nit maksimum parlaklık

600 nit maksimum parlaklık Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2456 piksel çözünürlük

1600 x 2456 piksel çözünürlük Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 10.100 mAh

10.100 mAh Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Ağırlık: Yaklaşık 515 gram

Yaklaşık 515 gram Kalınlık: 6,1 mm

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) Fiyatı

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) modelinin klavyeli versiyonu, HUAWEI M-Pencil (3. Nesil) kalem ve ekran hasarı garantisi hediyesi ile birlikte 15.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Klavyesiz sürüm ise 12.999 TL fiyata sahip.

Bu içerik HUAWEI iş birliği ile hazırlanmıştır.