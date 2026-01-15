Tablet Alırken Klavye ve Kaleme Ekstra Ödeme Dönemi Sona Eriyor: Huawei MatePad 11.5 S

HUAWEI, uzun bir süre boyunca ekran karşısında zaman geçiren kişilere çok büyük bir faydası dokunacak yeni tabletini kullanıcılarla buluşturuyor. Peki, ekranı başta olmak üzere verimliliği üst seviyeye taşıyan bu yeni tablet neler sunuyor? HUAWEI MatePad 11.5 S incelemesi ile tabletin neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

HUAWEI MatePad 11.5 S İncelemesi

HUAWEI MatePad 11.5 S, NearLink klavye ve Bluetooth mouse desteği sayesinde bilgisayar benzeri bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Bu da bilgisayara gerek kalmadan işlerinizi halletmenizi sağlıyor. Elbette tabletin sunduğu avantajlar bunlarla sınırlı değil.

Tablet, PaperMatte ekran sayesinde kâğıt üzerinde çizim yapma hissiyatı sunuyor. M-Pencil kullanarak GoPaint uygulaması üzerinde çeşitli çizimler yapabiliyorsunuz. Tabletin sunduğu tüm avantajlara kolayca ulaşabilmenizi sağlamak için incelememize başlıklar üzerinden devam edeceğiz.

Ekran

HUAWEI MatePad 11.5 S'in öncelikle çok ince ve hafif bir tablet olduğunu belirtelim. Yalnızca 515 gram ağırlığında ve 6,1 mm kalınlığında olan tablet, gün içerisinde herhangi bir sorun yaşanmadan taşınabiliyor. Yeşil ve uzay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan cihaz, etkileyici bir tasarıma sahip.

Tablet yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda ekranıyla da öne çıkıyor. 11,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, PaperMatte ekran üzerinde 1840 x 2800 piksel çözünürlük, P3 renk gamı, 1500:1 kontrast oranı, 500 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. PaperMatte ekranının basit bir mat kaplama olmadığının altını çizelim.

PaperMatte ekran, göz sağlığını koruyan yansıma önleyici ve parlama önleyici bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde güneş ışığı altında bile tablet sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca siyah ekranda kendi yansımamızı görmüyoruz. PaperMatte ekranda bulunan yüksek hassasiyetli nano ölçekli aşındırma teknolojisi sayesinde daha net bir görüntü sunan düzgün yüzey dokuları oluşturuluyor.

TUV Rheinland sertifikasına sahip olan tablette göz yorgunluğunu %99 oranında azaltan sertifikalı göz koruma özellikleri mevcut. Bu özellikler sayesinde tablet, uzun süreli kullanımda bile göz yorgunluğunu minimum düzeyde tutuyor. Böylece herhangi bir rahatsızlık hissedilmeden tablet kullanılmaya devam edilebiliyor.

Yeni HUAWEI MatePad 11.5 S ayrıca 144Hz yenileme sayesinde 60Hz ekranlara kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Özellikle önceki cihazınız 60Hz yenileme hızına sahipse bu farkı, menüde gezinirken bile çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz.

Kâğıt Üzerinde Çizim Yapma Hissiyatı

Tabletin ekranı, kâğıt dokusuna benzer bir deneyim yaşatıyor. Dolayısıyla M-Pencil ile bu ekranda yazı yazmak ve çizim yapmak eğlenceli hâle geliyor. 10 bini aşkın basınç algılama seviyesine sahip olan M-Pencil'da hafif vuruşlardan yoğun renklendirmeye kadar tüm basınç değişikliklerini rahatça algılayabiliyor.

NearLink klavye ile dizüstü bilgisayar konforunda yazı yazma imkânı elde ediyorsunuz. Bu sayede bilgisayara ihtiyaç duymadan tablet üzerinden işlerinizi tamamlayabiliyorsunuz. HUAWEI Notlar'da not alırken ses kaydı açılınca o esnada yaptığınız çizim veya yazdığınız yazı ses kaydı ile eş zamanlı şekilde ekrandan akışı sağlanabiliyor.

Yapay Zeka ile Pratik Çözümler

HUAWEI Notlar uygulamasında yapay zeka destekli denklem tanıma ve el yazısı iyileştirme dahil olmak üzere birçok özellik bulunuyor. Hesaplamaları daire içine alabilir ve sistemin karmaşık denklemleri anında çözmesini sağlayabilirsiniz. El yazısı ile aldığınız herhangi bir notu daire içine alıp yazı tipi stili ve yoğunluğu seçebilir ve böylece notun daha iyi görünmesini sağlayabilirsiniz. Kaynak Merkezi ise çok sayıda kâğıt, çıkartma ve kapak sunuyor. Bu seçenekler sayesinde projelerinizi kişiselleştirebilirsiniz.

Kolay Video Düzenleme Süreci

Tablette Wondershare Filmora bulunuyor. Bu uygulama ile profesyonel görünüme sahip videolar oluşturabiliyorsunuz. Kısayol desteği sayesinde bilgisayar benzeri bir video düzenleme imkânı elde edebiliyorsunuz. Örneğin Alt + Tab ile uygulamalar arasında hızlıca geçiş yapma, Ctrl + C ile kopyalama, Ctrl + V ile yapıştırma gibi işlemler yapabiliyoruz.

Her Yerde Kesintisiz Çalışma

Çoklu pencere desteğine sahip olan tablette videoları, fotoğrafları ve metinleri SuperHub'a kaydedebilir ve ihtiyacınız olan dosyayı istediğiniz an görüntüleyebilir ve diğer HUAWEI cihazlarınıza gönderebilirsiniz. Dilerseniz bu kaydettiğiniz dosyaları Notlar'a da anında aktarabilirsiniz. Cihazda ayrıca Microsoft Office ve Google E-Tablolar hizmetlerini de kolayca kullanabilirsiniz.

Gerçekçi Çizim Deneyimi

HUAWEI MatePad 11.5 S modelinde yalnızca HUAWEI tabletlerde bulunan ücretsiz GoPaint uygulaması da mevcut. Kolay bir kullanıma sahip olan GoPaint hem yeni başlayanlar hem de profesyonel kişiler için harika bir uygulama. M-Pencil, GoPaint'te çizim veya boyama yaparken gerçekçi fırça darbeleri gibi bir hissiyat veriyor. Gerçekçi yağlı boya fırçalarına ve katman yönetimine sahip olan bu uygulama, renk seçenekleri ve kâğıt seçenekleri dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek tüm araçlara sahip. Farklı senaryorlar için birden fazla fırça seçeneği mevcut.

M-Pencil'da yalnızca bir sıkıştırma hareketiyle radyal menüyü görüntüleyebilirsiniz. Açılan menü üzerinden istediğiniz aracı seçebilir ve çizim yapmaya devam edebilirsiniz. Bu özellik, verimliliği üst seviyeye taşıyor. M-Pencil'ın ayrıca üç farklı uç seçeneğine sahip olduğunu da belirtelim. Kalemde bulunan butona basarak HUAWEI Notlar'ı anında açabiliyoruz. İstediğimiz uygulamayı bu tuşa atama imkânına da sahibiz.

Verimliliği Arttıran Özellikler

Tablet, Nearlink klavyenin yanı sıra Bluetooth mouse desteği de sunuyor. Tablet hem klavye ve mouse desteği hem gelişmiş özellikler hem de HUAWEI Notlar ve GoPaint uygulamaları sayesinde bilgisayar düzeyinde bir üretkenlik sunuyor. 8.800 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunan HUAWEI MatePad 11.5 S'te 40W hızlı şarj teknolojisi de yer alıyor.

Tablette HUAWEI'nin tescilli çoklu sürücü dizisi hoparlörleri yer alıyor. Bu hoparlörler, güncellenmiş Histen 9.0 ses algoritması ile beraber çalışıyor. Böylece güçlü bas ve net ses elde ediliyor. Cihazda ayrıca Wi-Fi 6 teknolojisi mevcut. Bu teknoloji, ağ performansını yüzde 30'un üzerinde artırıyor.

Tüm Uygulamalara Sorunsuz Erişim

Bu tablette Google sorununun olmadığını belirtelim. Tüm HUAWEI cihazların resmî uygulama mağazası olan AppGallery'i kullanarak Android alışkanlıklarınızı kesintisiz bir şekilde sürdürebilirsiniz. AppGallery üzerinden bankacılık uygulamalarından alışveriş uygulamalarına, WhatsApp gibi mesajlaşma hizmetlerinden YouTube gibi video izleme uygulamalarına ve hatta e-Devlet gibi hizmetlere tek tıkla ulaşabilirsiniz.

Bu uygulamalar, HUAWEI cihazlarla tam uyumlu bir şekilde çalıştığını vurgulamakta fayda var. En trend uygulamalara "Üst Sıralar" sekmesinden ulaşabilirsiniz. Eğer indirmek istediğiniz bir uygulama varsa o uygulamanın ismini arama kısmına yazıp güvenle indirip yükleyebilirsiniz. Mağazadan indirilen uygulamalar sorunsuz şekilde açılıyor ve senkronizasyon yapılıyor. AppGallery, kullanıcıların ilgi alanına göre önerilerde de bulunuyor. Mağazada ayrıca tüm uygulamalar, kullanıcı gizlilik kurallarına ve düzenlemelerine uygundur.

Bilgisayar İhtiyacını Ortadan Kaldıran Tablet

Tabletin sahip olduğu özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda gerek grafik tasarım gerek video düzenleme gerek başka bir alanda faaliyet gösteriliyor olsun, HUAWEI MatePad 11.5 S'in hiç bilgisayara gereksinim duymadan projeleri yürütmeye imkân tanıdığını söyleyebiliriz. Yer kaplamaması ve kolay taşınabilmesi de önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Tıpkı bilgisayarda olduğu gibi fiziksel klavyede yazı yazabiliyor ve hatta kısayollar kullanarak zamandan önemli ölçüde tasarruf edebiliyorsunuz. Bununla birlikte Bluetooth mouse bağlayarak bilgisayardaki gibi tableti fare ile kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca ofis uygulamaları ile hızlıca belge ve tablo oluşturup düzenleme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz.

HUAWEI MatePad 11.5 S'in Özel Kampanyasını Kaçırmayın

HUAWEI MatePad 11.5 S, klavye ile birlikte 23 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 5-13 Ocak tarihleri arasında Huawei çevrim içi mağazasında ürün sayfasına yorum yaparak Watch Fit 2 hediyesine sahip olabilirsiniz. 14-21 Ocak tarihleri arasında ise 99 TL ön ödemee ile 1.999 TL'lik indirim kazanma fırsatı mevcut.

14 Ocak - 25 Şubat tarihleri arasında 9497 TL değerinde hediye M-pencil, Klavye ve Bluetooth Mouse mevcut. Tüm bunların yanı sıra Huawei çevrim içi mağazasında vade farksız 3 ay taksit fırsatı da bulunuyor. HUAWEI MatePad 11.5 S kampanya sayfası üzerinden bu avantajlardan yararlanabilirsiniz.

HUAWEI MatePad 11.5 S Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,5 inç

11,5 inç Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit Ekran Çözünürlüğü: 1840 x 2800 piksel

1840 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 8.800 mAh

8.800 mAh Hızlı Şarj: 40W

40W Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Ağırlık: 515 gram

515 gram Kalınlık: 6,1 mm

Bu içerik Huawei iş birliği ile hazırlanmıştır.