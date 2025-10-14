HUAWEI MatePad 12 X İncelemesi: PC Düzeyinde Üretkenlik

HUAWEI MatePad 12 X, parlamasız ancak keskin PaperMatte ekranı, sıkıştırma ve döndürme hareketleriyle hızlanan M-Pencil Pro deneyimi, GoPoint ve Notlar gibi yaratıcı çözümleriyle öne çıkıyor. HUAWEI MatePad 12 X incelemesi ile tabletin neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

HUAWEI MatePad 12 X İncelemesi

12 inç ekran büyüklüğüne sahip olan HUAWEI MatePad 12 X, PaperMatte ekran üzerinde 2.8K çözünürlük, 3:2 ekran oranı, 144Hz yenileme hızı ve 1.000 nite kadar parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor. Ekranın kâğıt benzeri dokusu ise kullanımı çok daha keyifli hâle getiriyor.

Parlamayı yüzde 50 oranında azaltan nano ölçekli aşındırma teknolojisi ve yüzde 99'a kadar ortam ışığını engelleyen çok katmanlı difüzyon teknolojisi, tabletin güneş ışığı altında bile çok rahat bir şekilde kullanılmasına olanak tanıyor. Bu, dışarıdayken tablet kullanmamız gerektiğinde büyük bir avantaj sağlıyor.

HUAWEI M-Pencil Pro Deneyimi

HUAWEI M-Pencil Pro, tablet kullanımını bambaşka bir seviyeye taşıyor. 10.000'den fazla basınç algılama seviyesine sahip olan M-Pencil Pro'da hafif vuruşlardan yoğun renklendirmeye kadar tüm basınç değişikliklerini algılıyor. Hafif vuruşlarda her detay mükemmel şekilde yakalanıyor.

M-Pencil Pro,'nun üzerinde çeşitli kısayollar bulunuyor. Kalemi sıkıştırarak GoPaint'te, HUAWEI Notlar'da veya ana ekranda radyal menüyü hızlıca görüntüleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu işlem için ekrana dokunup bir dizi adımlarla uğraşmak zorunda kalmıyoruz.

Kalemin üst kısmında yer alan butona basarak uygulamayı anında açabiliyoruz. İstediğimiz uygulamayı bu tuşa atama imkânına da sahibiz. Paint'i yalnızca bir tuş ile açmak, sıkıştırma hareketiyle radyal menüyü görüntülemek gibi kısayollar, verimliliği üst düzeye çıkarıyor.

Kalem ayrıca GoPaint uygulamasında çizim veya boyama yaparken gerçekçi fırça darbeleri gibi bir hissiyat veriyor. Bu M-Pencil Pro ile yeni bir uç desteği kutuya dahil edildi ve daha ince çizimleri daha detaylı yapabilmek mümkün hâle geldi. Çift parmak tıklama kısayoluyla silgi ve kalem arasında kolayca geçiş yapabildiğimizi de belirtelim.

GoPaint Uygulaması

Gerçekçi kâğıt dokularına sahip olan GoPaint, 3D yağlı boya fırçası, kare-kare animasyon ve akıllı renk kartı gibi yaratıcı araçlarla sanatçılara profesyonel çözümler sunuyor. Yaratıcılığımızın sınırlarınızı zorlamamıza imkân tanıyan uygulamada örneğin manzara fotoğrafı kullanarak bir renk kartı oluşturabiliyoruz.

Animasyon özelliği, katmanları sıralı karelere dönüştürerek animasyonun akışına sorunsuz şekilde uyum sağlıyor. Resmi tamamladığımızda onu oynatarak kare kare canlanmasını izleyebiliyoruz. 3D yağlı boya fırçası, vurgu, gölge, pigment düşüşü ve pigment ıslaklığını ayarlayabilme imkânı tanıyor. Böylece kâğıt üzerinde yağlı boya, sulu boya ve akrilik boyaların zengin katmanlarını taklit ediyor. Resim yapmaya yeni başlayanlar bile uygulamadaki fırçaları kullanarak otantik yağlı boya tablolarına benzer tablolar oluşturabilir.

HUAWEI Notlar Uygulaması

HUAWEI Notlar ise yapay zeka destekli el yazısı iyileştirme ve zengin şablon kütüphanesi ile not alma ve ders çalışma deneyimini üst seviyeye taşıyor. Yapay zeka destekli el yazısı iyileştirme özelliği, çirkin görünen yazıyı anında düzeltiyor. Bunun için yapmamız gereken sadece yazının çevresini daire içine alıp dönüştürme işlemini gerçekleştirmek.

Uygulamada verimliliğin artmasına yardımcı olan hazır not şablonları bulunuyor. Bu şablonlar üzerinden direkt olarak çalışmamıza başlayabiliyoruz. Zengin fırça seçenekleri ise not alırken veya ders çalışırken önemli bir rol üstleniyor. Bir yazının üstünü çizebiliyor, bir metni işaretleyebiliyor ve dahasını yapabiliyoruz.

Tek dokunuşla bölünmüş ekran elde edebiliyoruz. Bu, özellikle ders çalışırken büyük bir avantaj sağlıyor. Sayfalar arası sürükleme ve metin rengini değiştirmek için daireyi işaretleme dahil olmak üzere daha pek çok özellik mevcut. Tüm bu özellikler, kesintisiz yaratıcılık ve zahmetsiz düzenleme için hepsi bir arada çözüm sunuyor.

Notlar uygulamasında ayrıca tükenmez kalem, dolma kalem, keçeli kalem, 2B kalem ve kaligrafi fırçası gibi farklı fırça efektleri yer alıyor. Fırçalar arasında geçiş de çok pratik bir şekilde yapılabiliyor. bunların yanı sıra 120'den fazla hazır kapak, 50'yi aşkın çıkartma ve 300'den fazla sayfa tasarımı da bulunuyor.

PC Düzeyinde Verimlilik

MatePad 12 X, sahip olduğu gelişmiş özellikler sayesinde bilgisayar düzeyinde verimlilik sunuyor. Tablette Wondershare Filmora entegrasyonu mevcut. Bu uygulama ile profesyonel görünüme sahip videolar oluşturabiliyoruz. Üstelik bu işlem çok pratik bir şekilde yapılabiliyor. 20'den fazla kısayol tuş kombinasyonu mevcut.

Bu da PC benzeri bir video düzenleme imkânı elde etmemizi sağlıyor. Örneğin Ctrl + Z kısayoluyla geri al, Ctrl + B kısayoluyla böl, Ctrl + C kısayoluyla kopyala işlemi yapabiliyoruz. Kolayca görevler arasında geçiş yapma olanağı sunan tablette canlı çoklu görev özelliği bulunuyor. Ekranda aynı anda birden fazla uygulama üzerinde çalışabiliyoruz. Bu uygulamaların boyutunu ayarlama imkânına da sahibiz.

Çoklu pencere ve ekran bölme özellikleri, işleri önemli ölçüde hızlandırarak zamandan tasarruf etmemize olanak tanıyor. NearLink teknolojisini destekleyen Akıllı Manyetik Klavye'nin de yer aldığını belirtelim. Bu klavye, bilgisayar benzeri bir deneyim elde etmemize olanak tanıyor.

Tasarım

Yalnızca 5,9 mm kalınlığında olan tablet 555 gram ağırlığında. Bu, gün içerisinde tableti okula veya ofise götürmek isteyen kişiler için büyük bir avantaj sağlıyor. Hafif ve ince tablet, çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Böylece tabletten daha büyük olan dizüstü bilgisayarları taşımaya gerek kalmıyor. Tamamen metal tek parça gövde tasarım, sedefli e-kaplama ile premium bir görünüm sunuyor.

Üst Düzey Performans, Uzun Pil Ömrü

Gücünü sekiz çekirdekli Kirin T92B işlemcisinden alan tablette turbo süresi yüzde 80 artırıldı ve genel performans yüzde 27 oranında geliştiştirildi. Tablette 10.100 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu batarya, yalnızca tek şarjla tabletin 14 saate kadar video oynatabilmesini sağlıyor. Tablet ayrıca 66W SuperCharge hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, tabletin yakllaşık 85 dakikada tam şarj olmasını mümkün hâle getiriyor.

Google Uygulamalarına Kolayca Ulaşın

HUAWEI cihazlar ile diğer Android cihazlar arasındaki fark yalnızca Google Play Store'un ön yüklü olarak gelmemesidir fakat bu durum, HUAWEI cihazlarda Google uygulamalarının kullanılamadığı anlamına gelmiyor. Aşağıdaki adımları takip ederek HUAWEI tabletinize Google Play Store'u yükleyebilir ve dilediğiniz Google uygulamaları dahil tüm uygulamalara erişebilirsiniz.

AppGallery üzerinden Gbox uygulamasını indirin.

Gbox'tan Google Play'e girin ve Google hesabınızla giriş yapın.

Gbox'ta Google Play ikonuna basılı tutarak kısayol oluşturun. Böylece ana ekrandan Google Play'e direkt erişelebilir ve uygulamaları sorun yaşamadan kullanabilirsiniz.

AppGallery'den de direkt olarak Google ekosistemindeki YouTube, Google Maps gibi uygulamaları indirebilirsiniz. AppGallery’den Google uygulamalarını indirirken çıkan MicroG servisleri bildirimini onaylamanız gerekiyor. Bu servisler, Google hesabınızla giriş yapmanızı ve Google hizmetlerini daha verimli kullanmanıza imkân tanıyor.

Sonuç

HUAWEI MatePad 12 X ekran özellikleri, HUAWEI M-Pencil Pro desteği, HUAWEI Notlar ve GoPaint uygulamaları, uzun pil ömrü ve hızlı şarj dahil birçok özelliğiyle PC benzeri bir deneyim elde edilmesini sağlıyor. Hafif ve ince olması sayesinde gün içerisinde kolayca taşınabilen bu tablet genç profesyoneller, öğrenciler ve içerik üreticileri için harika bir seçenek.

HUAWEI MatePad 12 X Özellikleri

Ekran Boyutu: 12 inç

12 inç Ekran Parlaklığı: 1000 nit maksimum parlaklık

1000 nit maksimum parlaklık Ekran Çözünürlüğü: 1840 x 2800 piksel çözünürlük

1840 x 2800 piksel çözünürlük Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 10.100 mAh

10.100 mAh Hızlı Şarj: 66W SuperCharge

66W SuperCharge Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Ağırlık: Yaklaşık 555 gram

Yaklaşık 555 gram Kalınlık: 5,9 mm

HUAWEI MatePad 12 X Fiyatı

Yeşil ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan HUAWEI MatePad 12 X, 5.999 TL değerinde HUAWEI M-Pencil Pro ve 1.799 TL değerinde HUAWEI SuperPower 66W duvar tipi şarj cihazı hediyesi ile birlikte için 26 bin 999 TL'ye satılıyor.

Bu içerik HUAWEI iş birliği ile hazırlanmıştır.