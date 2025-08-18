Huawei Pura 80 Serisi İncelemesi: Kamerasıyla Fark Yaratıyor

Şık tasarımıyla kendisine hayran bırakan Huawei Pura 80 serisi gelişmiş kamera sistemi ve etkileyici ekranı dahil birçok özelliğiyle üst düzey bir deneyim elde edilmesini sağlıyor. Huawei Pura 80 serisi incelemesi ile yeni telefonlara yakından göz atacağız.

Huawei Pura 80 Ultra İncelemesi

Huawei Pura 80 Ultra'nın etkileyici bir görünüme sahip olduğunu belirtelim. Telefon prestij altın ve altın detaylı siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. İki renk seçeneği de çok başarılı şekilde tasarlanmış.

Pura 80 Ultra ve Pura 80 Pro'nun parlak kırmızı renk seçeneği, mücevher ve saatlerdeki klasik güneş ışını motifinden esinlenerek tasarlanan yepyeni Dazzling Forward Symbol Design'ı içeriyor. Bu tasarım, ışık ve gölgede derinlik ve düzeni ortaya çıkaran parlak bir Sunburst Pattern sunuyor.

Arka yüzeyinde üçgen şeklinde tasarlanmış bir kamera modülü mevcut. Kameraların ortasında LED flaş ve X-Mage yazısı konumlanmış. Alt kısımda hoparlör ve USB-C portu yer alırken yan tarafta ise güç ve ses butonları bulunuyor.

Pura 80 Ultra'da sektörün ilk değiştirlebilir çift telefoto kamerası yer alıyor. Bu çift telefoto kamera, 3.7x orta telefoto ve 9.4x süper telefotoyu tek bir lenste birleştirerek farklı mesafelerde çok net görüntüler sunuyor.

1 inç büyüklüğündeki ultra aydınlatma HDR kamerası hem parlak hem de gölgeli alanlardaki tüm detayları yakalayabiliyor. 16 EV dinamik aralık seviyesine (sektör rekoru) ulaşan bu kamera, 15 kat daha geniş dinamik aralık sunuyor.

Ultra Chroma kamera ise her kamera lensini geliştirerek gerçek renk doğruluğu sağlıyor. Telefon gece çekimlerinde bile çok net görüntüler elde edilmesine imkân tanıyor. Telefonun yalnızca fotoğraflarda değil aynı zamanda videolarda da etkileyici görüntüler yakalayabildiğini belirtelim.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 1276 x 2848 piksel çözünürlük, 460 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, görüntülerin daha akıcı bir şekilde görünmesini sağlıyor. Bunu menüler arasında gezinirken bile fark edebiliyorsunuz.

Telefon ayrıca günlük hayatta en sık yaşanan sorunlardan birine harika bir çözüm sunuyor. Güneş ışığı altında telefon kullanan bazı kullanıcılar, ekranın karanlık olmasından şikâyet ediyor. Huawe Pura 80 Ultra ise 3000 nit maksimum parlaklık sunarak kullanıcıların günlük hayatta en çok yaşadığı bu sorunu ortadan kaldırıyor. Bu telefon güneş ışığı altında bile rahatlıkla kullanılabiliyor.

Pura 80 Ultra'da 2. nesil Kristal Zırh Kunlun Cam ekran koruma teknolojisi yer alıyor. Günlük kullanıma ve fazlasına dayanacak şekilde tasarlanan bu teknolojinin, önceki nesle kıyasla 25 kat daha dayanıklı ve çizilmelere karşı 16 kat daha dirençli olduğunu belirtelim.

EMUI 15, yapay zeka destekli birçok yenilik sunuyor. Bu özellikler günlük kullanım kolaylığını doğrudan etkiliyor. Örneğin Emoji Crush sayesinde telefonunuzu salladığınızda emojiler değişiyor. Bunun yanı sıra Air Hoops gibi interaktif temalar da bulunuyor.

Telefonda Akıllı Kontrol Düğmesi bulunuyor. Bu butona çift dokunarak el feneri gibi özelliklere hızlıca erişebilirsiniz. Yapay Zeka Destekli Hareket Kontrolü ile elinizi kullanarak ekranı kaydırmanızı ve ekran görüntüsü almanızı sağlıyor.

İki yönlü gürültü engelleme teknolojisi, arama esnasında hem karşı tarafın hem de sizin sesinizi netleştiriyor. Böylece kafe gibi gürültülü ortamlarda bile rahatça sesli görüşmeler yapılabiliyor. Bu, deneyimi üst seviyeye taşıyor.

Yapay zeka desteğine sahip mesajlaşma özelliği, kullanıcı gizliliğini üst seviyeye taşıyor. Bildirimleri sadece sizi göstererek meraklı gözlere karşı mesajlarınızı güvende tutuyor. Dilediğiniz zamanda giyilebilir cihazınızdan anlık olarak bilgilere son derece kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

16 GB RAM'e sahip telefonda 512 GB depolama alanı bulunuyor. Yüksek RAM kapasitesi ve güçlü işlemci sayesinde uygulama ve oyunlarda akıcı bir deneyim elde ediyorsunuz. Bununla birlikte, yüksek depolama alanı sayesinde de cihaz kullanımında kullanılabilir alanla ilgili endişe söz konusu olmuyor. Bu da cihazın genel olarak yüksek performans sergilemesine olanak tanıyor.

Şu anda dünyanın en çok uygulama indirilen üçüncü uygulama mağazası olan AppGallery'de aradığınız tüm uygulamaları bulabilirsiniz. Huawei'in resmî uygulama mağazası, banka uygulamalarından alışveriş uygulamalarına kadar çok fazla sayıda uygulama içeriyor.

Mağazanın çok pratik bir kullanıma sahip olduğunu belirtelim. Bu, zamandan tasarruf ettirerek kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Aradığınız uygulamaya kolayca ulaşabilir ve yeni uygulamalar keşfedebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece yüklemek istediğiniz uygulamanın sayfasını görüntülemek ve indir butonuna basmak. Bu adımın ardından uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Huawei cihazlar ile diğer Android cihazlar arasındaki tek fark Google Play Store'un ön yüklü olarak gelmiyor olmasıdır. Aşağıdaki adımları takip ederek Google Play Store'u yükleyebilir ve dilediğiniz uygulamayı kurabilirsiniz.

AppGallery üzerinden Gbox uygulamasını indirin.

Gbox'tan Google Play'e girin ve Google hesabınızla giriş yapın.

Gbox'ta Google Play ikonuna basılı tutarak kısayol oluşturun. Böylece ana ekrandan Google Play'e direkt erişim sağlayabilir ve tüm uygulamaları sorunsuz kullanabilirsiniz.

Huawei Pura 80 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1276 x 2848 piksel

1276 x 2848 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Arka Kamera: 50 MP 1 inç ultra aydınlatma HDR kamera, değiştirlebilir çift telefoto kamerası (3.7x-9.4x), 40 MP ultra geniş açılı kamera ve Ultra Chroma

50 MP 1 inç ultra aydınlatma HDR kamera, değiştirlebilir çift telefoto kamerası (3.7x-9.4x), 40 MP ultra geniş açılı kamera ve Ultra Chroma Ön Kamera: 13 MP

13 MP RAM: 16 GB

16 GB Batarya: 5.170 mAh

5.170 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj

Huawie Pura 80 Serisi İçin İndirim Kodları

Huawei Pura 80 Pro için 2.500 TL değerinde ATAMINDIR80PRO kupon kodu, Pura 80 Ultra için 3.500 TL değerinde ATAMINDIR80U kupon kodu mevcut. Bu kodları Huawei'in çevrim içi mağazasında kullanabilirsiniz.

Huawei Pura 80 Pro İncelemesi

Huawei Pura 80 Pro'nun çok şık bir tasarıma sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Telefon parlak kırmızı, parlak beyaz ve parlak siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Her renk seçeneği oldukça etkileyici görünüyor.

Telefonun arka yüzeyinde üçgen şeklinde bir kamera modülü bulunuyor. Üç kameranın ortasında ise LED flaş ve X-Mage yazısı konumlanmış. Ön yüzeyde ince çerçeveler yer alırken alt kısımda ise hoparlör ve USB-C portu mevcut.

Pura 80 Pro, tasarımın yanı sıra kamera özellikleriyle de öne çıkıyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra aydınlatma kamerası, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde makro telefoto kamera ve 1,5 m spektral kanallı ultra chroma kamera bulunuyor.

1 inç büyüklüğündeki ultra aydınlatma kamerasına sahip olan telefon, sektörün en büyük ana kamera ışık alımını ve yüzde 120 oranında artırılmış renk doğruluğunu sunuyor. Telefon ayrıca düşük ışıklı ortamlarda bile ultra net ve parlak gece manzarası fotoğrafları ve videoları çekebiliyor.

Ultra Chroma sensörü gece çekimlerinde keskinliği önemli ölçüde artırıyor. f/2.1 diyafram değerine sahip makro telefoto kamera ise önceki nesle kıyasla yüzde 40 oranında daha fazla ışık toplayabiliyor. Makro telefotonun 5 cm'ye kadar odakalanbildiğini de belirtelim.

Portre modunda tek başına veya grup çekimleri için değişken diyafram açıklığı (f/1.6 ila f/4.0) bulunuyor. Bu, fotoğraf kalitesini bambaşka bir boyuta taşıyor. Telefon uzak ve yakın çekimlerde her detaylı zahmetsiz şekilde yakalabiliyor.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LTPO OLED ekran üzerinde 1276 x 2848 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 460 PPI piksel yoğunluğu ve 3000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Telefon, güneş ışığı altında bile herhangi bir sorun yaşanmadan rahatça kullanılabiliyor.

Pura 80 Pro 2. nesil Kunlun Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor. Günlük kullanıma ve fazlasına dayanacak şekilde tasarlanan bu teknoloji, önceki nesle kıyasla 25 kat daha dayanıklı ve çizilmelere karşı 16 kat daha dirençli.

5170 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Huawe SuperCharge teknolojisi sayesinde telefon kısa sürede şarj oluyor. Telefon bunların yanı sıra güçlü hoparlörleriyle etkileyici bir ses deneyimi de sunuyor.

Huawei tarafından geliştirilen telefonda serideki diğer modellerde olduğu gibi Emoji Crush, Air Hoops, Akıllı Kontrol Düğmesi, İki yönlü gürültü engelleme teknolojisi, Yapay Zeka Destekli Hareket Kontrolü gibi özellikler bulunuyor.

Huawei Pura 80 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1276 x 2848 piksel

1276 x 2848 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Arka Kamera: 50 MP ultra aydınlatma kamerası, 12 MP periskop telefoto, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve Ultra Chroma

50 MP ultra aydınlatma kamerası, 12 MP periskop telefoto, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve Ultra Chroma Ön Kamera: 13 MP

13 MP RAM: 12 GB

12 GB Batarya: 5.170 mAh

5.170 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj

Huawei Pura 80 Pro Fiyatı

Huawei Pura 80 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü Huawei Watch GT 5, Huawei SuperPower şarj cihazı ve Huawei Care+ hediyesi ile birlikte 68 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu içerik Huawei iş birliği ile hazırlanmıştır.