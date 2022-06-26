Büyüleyici bir tasarıma sahip olan Huawei Watch Fit 2, sahip olduğu özellikler ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Huawei Watch Fit 2 incelemesi ile cihazın neler sunduğunu çok ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Huawei Watch Fit 2 İncelemesi

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni akıllı saat modellerini kullanıcılar ile buluşturmaya devam ediyor. Şirketin piyasaya sürdüğü son modellerden bir tanesi olan Watch Fit 2, sahip olduğu şık tasarım ve kullanışlı özellikler ile ön plana çıkıyor.

1,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Watch Fit 2, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 480 x 336 piksel çözünürlük sunuyor. Cihazda Huawei Watch Fit’e kıyasla yüzde 18,6 oranında daha geniş ekran bulunuyor. İnce çerçeveler, kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren bir faktör.

Yüzde 72,2 ekran gövde oranı ile dikkat çeken akıllı saatin AMOLED ekranı 336 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Böylelikle Watch Fit 2 isimli modelin ekranı, kullanıcılarına benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

Giyilebilir cihazların kullanım tarzları, akıllı saatlerden biraz farklı. Akıllı telefonlar, gün içerisinde genellikle cepte ya da masanın üzerinde yer alırken akıllı saatler, sabahtan akşama kadar kolda takılı bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla akıllı saatlerin ağırlığı, kullanım deneyimini doğrudan etkileyen faktörlerden bir tanesidir.

Huawei tarafından piyasaya sürülen Watch Fit 2 yalnızca 26 gram ağırlığında. Oldukça hafif bir yapıya sahip olan cihaz, giyilebilir cihazların gün içerisinde sürekli olarak kolda takılı bir şekilde kullanıldığı düşünüldüğünde bu konuda çok büyük bir avantaj sağlıyor.

Cihazda Huawei akıllı asistan desteği bulunuyor. Bu, akıllı saati kullanırken birçok işlemin zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlıyor. Böylelikle Huawei akıllı asistan sayesinde günlük yaşamınızı daha verimli hâle getirebilirsiniz.

Etkileyici bir görünüme sahip olan cihaz, bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapabilmenizi ve kısa mesaj gönderebilmenizi sağlıyor. Watch Fit 2 sayesinde aramaları akıllı telefona gerek kalmadan bileğinizden doğrudan yanıtlayabilir, reddedebilir ve kısa mesaj gönderebilirsiniz.

Watch Fit 2 ekran gövde oranı, akıllı asistan ve bluetooth arama ve kısa mesaj atma özelliklerinin yanı sıra sağlık alanında da ön plana çıkıyor. Cihaz tüm gün boyunca nabız, adım, yakılan kalori, SpO2 (kandaki oksijen seviyesi), stres, uyku ve döngü takibi yapabiliyor.

Bu sayede gün içerisinde toplam attığınız adım sayısı ve yaktığınız kalori miktarı dahil olmak üzere birçok bilgiye akıllı saat üzerinden erişebilirsiniz. Huawei TruSleep isimli teknoloji, en iyi uykunun elde edilmesini mümkün hâle getiriyor. Huawei TruSeen TM olarak isimlendirilen teknoloji ise kalp atış hızını takip edebiliyor.

Spor yapan kullanıcılar için de harika bir ürün olan Watch Fit 2’de 97 farklı spor takip ve analiz modu bulunuyor. Teknoloji devi tarafından üretilen akıllı saatteki modlar, cihazı çok daha kullanışlı hâle getiriyor. Akıllı saat üzerinden çeşitli modlar arasından ihtiyacınıza uygun olanı çok hızlı ve pratik şekilde seçebilirsiniz.

Akıllı saatte Huawei Personal Trainer isimli bir özellik de bulunuyor. Bu özellik sayesinde akıllı saat üzerinden animasyonlu egzersiz hareketlerine erişebilirsiniz. Watch Fit 2, Huawei Personal Trainer ile gün içerisinde düzenli olarak egzersiz yapan kişiler için vazgeçilmez bir cihaz hâline geliyor.

Giyilebilir cihaz satın alma davranışını doğrudan etkileyen faktörler arasında batarya ömrü de yer alıyor çünkü hiç kimse satın alınan bir cihazı sürekli olarak şarj etmek istemez. Watch Fit 2, batarya konusunda oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

Cihaz standart kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda ise 7 gün pil ömrü sunuyor. Bu, akıllı saat modelini sürekli olarak şarj etmek zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor. Dolayısıyla cihazı kullanırken batarya ömrü ile ilgili bir problem yaşamazsınız.

Watch Fit 2, Android cihazların yanı sıra iOS işletim sistemine sahip olan iPhone modellerini de destekliyor. Üst düzey iOS deneyimi sunan akıllı saat, telefon yanınızdayken müzik dinleyebilmenize olanak tanıyor. Ayrıca müziği ileri geri yapabilme ve sesi düzeyini ayarlama gibi işlevler de sunuyor.

iPhone kullanıcılarını Huawei Sağlık uygulamasında çok detaylı sayfalar karşılıyor. Sağlık sayfası üzerinden daha önce yaptığınız egzersiz kayıtlarına çok kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Yapılan yürüyüşlerin harita üzerinde gösterilmesi ise kullanım deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyor.

Uygulama ayrıca adım sayısını, ortalama ve maksimum nabız sayısını grafiksel olarak ayrıntılı olarak gösteriyor. "Ayrıtnılar" bölümünden ise tüm verilere tek sayfa üzerinden göz atılabiliyor. Bu, verilere hızlıca erişmek isteyen kullanıcılar için harikadır.

Huawei Sağlık uygulaması üzerinden uyku takibi verilerine de erişebilirsiniz. Böylece gece uykunuzun ne kadarlık kısmının rem uykusunda geçtiğini görebilirsiniz. Bunun yanı sıra hangi saatte uykunun hangi evrende olduğuna da ulaşabilirsiniz.

Uygulamanın Sağlık bölümünden ayrıca kalp ritminiz ile ilgili istatistiki bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Bunların yanı sıra stres seviyesine ve SpO2 değerine de göz atabilirsiniz. Egzersiz kategorisi üzerinden ise kendinize egzersiz planları oluşturabilirsiniz.

Huawei Sağlık uygulamasının Cihazlar bölümünden akıllı saatinizi kontrol edebilirsiniz. İstediğiniz saat kadranını seçebilir ve saatiniz ile ilgili tüm ayarlara erişebilirsiniz. Kısaca saat ile alakalı tüm bilgileri söz konusu uygulama üzerinden kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz.

iOS tarafında şu anda kadınlar için döngü takibi gibi bazı ufak tefek eksiklikler de mevcut ancak ilerleyen zamanlarda küçük güncellemeler ile beraber bu eksiklikler giderilebilir.

Yenilenen tasarımı ile ilgi odağı hâline gelen Watch Fit 2 isimli akıllı saat Active, Classic ve Elegant olmak üzere üç farklı sürüme sahip. Bu sayede tarzınızı yansıtan sürümü tercih etme imkânına sahipsiniz. Bu sürümlerin yanı sıra çeşitli göz alıcı renk seçenekleri de mevcut.

Editörün Yorumu

Etkileyici görünümü ile dikkat çeken Huawei Watch Fit 2, sahip olduğu özellikler ile kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Düzenli olarak spor yapan kişiler için de harika bir ürün olan cihazda animasyonlu egzersiz rehberi sunan Huawei Personal Trainer desteği mevcut.

97 farklı spor takip ve analiz modunun yer aldığı akıllı saat nabız, adım, yakılan kalori, SpO2 (kandaki oksijen seviyesi), stres, uyku ve döngü takibi ile kullanıcıların gün içerisinde ihtiyaç duyabileceği çok sayıda bilgiye erişebilmesini sağlıyor.

Akıllı saatin bir diğer önemli avantajı ise yalnızca 26 gram ağırlığa sahip olmasıdır. Batarya konusunda da üstün performans sergileyen cihazın standart kullanımda 10 gün, yoğun kullanımda ise 7 gün pil ömrü sunması, kullanıcıları şarj sorunundan kurtarıyor.

2000 TL ile 3000 TL arasında bir akıllı saat arıyorsanız mutlaka Huawei Watch Fit 2 modeline bakmalısınız. Huawei tarafından piyasaya sürülen ürün, ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Huawei Watch Fit 2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,74 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 480 x 336 piksel

Boyut: 33,5 x 46 x 10,8 mm

Kullanım Süresi: Standart kullanımda 10 gün

Malzeme Yapısı: Silikon + deri + metal

Uyku Takibi: Var

Stres Takibi: Var

Nabız Sensörü: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: 5 ATM

Bluetooth: 5.2

Ağırlık: 26 gram (kayış hariç)

Huawei Watch Fit 2 Fiyatı

Siyah Model: 2.299TL

Pembe Model: 2.299TL

Beyaz Model: 2.699TL

Gümüş Model: 2.999TL

Huawei Watch Fit 2 isimli modelin siyah ve pembe renge sahip olan sürümleri 2.299TL, beyaz renge sahip olan sürümü 2.699 TL ve gümüş renge sahip olan sürümü ise 2.999 TL fiyat etiketine sahip.