Sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çeken Huawei Watch GT 3 Pro, birbirinden kullanışlı özellikler sunuyor. Huawei Watch GT 3 Pro incelemesi ile cihazın neler sunduğunu detaylı bir şekilde anlatacağız.

Huawei Watch GT 3 Pro İncelemesi

Giyilebilir cihazların kullanım oranı özellikle son yıllarda önemli ölçüde arttı. Şu anda piyasada çok fazla sayıda akıllı saat modeli bulunuyor. Akıllı saatlerin bir kısmı özellik ve tasarım konularında ön plana çıkarak diğer cihazlardan sıyrılıyor.

Huawei Watch GT 3 Pro, özellik ve tasarım konusunda kullanıcıları etkilemeyi başarıyor. Çin merkezli teknoloji devi tarafından üretilen akıllı saat, kısa süre içerisinde ilgi odağı haline geldi. Peki, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilen cihaz neler sunuyor?

Çok kaliteli bir malzeme ile üretilen Watch GT 3 Pro, klasik akıllı saatlerin görünümüne benzemesi ile dikkatleri üzerinde topluyor. 1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihazda AMOLED ekran bulunuyor. AMOLED teknolojisi sayesinde çok daha canlı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Safir cama sahip olan akıllı saatte titanyum ve seramik gövde bulunuyor. Yüksek iletimli safir cam, yüksek hassasiyete sahip sensör ölçümlerinin daha doğru bir şekilde gerçekleşmesini mümkün hale getiriyor. Titanyum ve seramik ise saatin düzgün bir şekilde oturmasını ve rahat bir kullanım elde edilmesini sağlıyor.

Yüksek tepkili dokunmatik ekranın yer aldığı cihazı Watch Face özelliği sayesinde kişiselleştirebilme imkânına sahipsiniz. Saatinizin arayüzünü değiştirebilmenize olanak tanıyan Watch Face, yüzlerce seçenek sunuyor. Bu seçeneklere çok kolay bir şekilde erişebilirsiniz.

Çok sayıda kişi, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığımız yaz aylarında ferahlamak için denize ya da havuza giriyor. Denize veya havuza girmeden önce giyilebilir cihazı çıkarmak zorunda kalmak, deneyimi olumsuz yönde etkileyebiliyor.

IP68 ve 5 ATM desteği ile dikkat çeken akıllı saat, 200 su basıncı döngüsüne dayanıklılık gösteriyor. Bu sayede 30 metreye kadar tuzlu ve tatlı suya serbest dalış yapabilme imkânı sunan Watch GT 3 Pro, bu konuda çok başarılı bir performans sergiliyor.

Oldukça kullanışlı özelliklerin yer aldığı cihazda Profesyonel Golf modu bulunuyor. Akıllı saat bu mod sayesinde vuruş hızı, vuruş temposu, geri dönüş süresi ve düşüş süresi gibi verileri kaydeder. Bu, golf oyununda kendinizi geliştirmenize ve daha iyi bir performans sergilemenize yardımcı olur.

Huawei tarafından üretilen akıllı saatin içerisinde yer alan modlar, cihazı çok daha kullanışlı hale getiriyor. 15’i profesyonel olmak üzere toplamda 100’den fazla egzersiz modunun yer aldığı cihazda koşmak, bisiklete binmek, yüzmek, kayak yapmak, dağa tırmanmak gibi modlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Antrenman yükü, antrenman basıncı ve koşu yeteneği indeksi gibi verilere dayalı koşu ölçümleri ve ipuçları, vücudunuzu fazla zorlamadan performansınızı üst seviyeye çıkarır. Akıllı saatte ayrıca çift kanallı lokasyon takibi özelliği bulunuyor. Kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaran bu özellik, rakipsiz konum ve rota doğruluğu sunuyor.

Teknoloji devi tarafından geliştirilen akıllı saat, sahip olduğu bazı özellikler sayesinde sağlık konusunda da ön plana çıkıyor. 7/24 kapsamlı sağlık yönetimi sunan cihazda EKG ölçümünün yanı sıra SpO2, nabız, stres ve uyku izleme yapılabiliyor.

Huawei TruSleep 2.0 uyku izleme algoritması, en iyi gece uykusunun elde edilmesine yardımcı oluyor. Stres izleme özelliği ise günlük stres verilerinizi takip ediyor ve kaydediyor. Böylelikle stres seviyenizin kayıtlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Cihazda ayrıca adet döngüsü takibi de mevcut. Akıllı saat kayıtlara göre kullanıcılara bu konuda hatırlatmalar gönderebiliyor.

Akıllı saatte deneyimi doğrudan etkileyen faktörler arasında batarya ömrü bulunuyor. Hemen hemen tüm kullanıcılar, cihazlarını sürekli olarak şarj etmek istemez. Dolayısıyla bu durum, satın alma davranışını doğrudan etkileyen faktörler arasındadır. Watch GT 3 Pro, bu konuda da başarılı bir performans sergiliyor.

Yüzde 30 daha hızlı kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj desteğinin yer aldığı akıllı saat 14 güne varan pil ömrü sunuyor. Böylelikle cihazı sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor.

Etkileyici bir görünüme sahip olan akıllı saat, HarmonyOS 2.0 ile cihazlar arasında tutarlı bir etkileşim deneyimi sunuyor. AppGallery aracılığıyla doğrudan saate uygulama yükleyebilirsiniz. Böylelikle ihtiyacınız olan uygulamalara çok hızlı ve pratik bir şekilde erişebilirsiniz. Bu özellik, iOS için şu anda mevcut değil.

Huawei Watch GT 3 Pro, tüm Android ve iOS işletim sistemine sahip olan telefonlarda çalışıyor. Bu sayede herhangi bir uyumsuzluk sorunu ile karşı karşıya kalmazsınız. Saati cihazınızla kolayca eşleştirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Büyüleyici görünümü ile dikkatleri üzerinde toplayan Huawei Watch GT 3 Pro’nun 14 güne varan pil ömrü sunması büyük bir avantaj. EKG ölçümü, SpO2, stres, uyku ve nabız izleme özellikleri, cihazı bir sağlık asistanına dönüştürüyor.

Kablosuz hızlı şarj ve ters kablosuz şarj özellikleriyle de ön plana çıkan akıllı saat, Profesyonel Golf moduyla golf oyununu seven kişiler için de vazgeçilmez bir cihaz hâline geliyor. 100’den fazla egzersiz modu ise akıllı saatin düzenli olarak spor yapan kişiler için de harika bir model olmasını sağlıyor.

Cihaz, sahip olduğu özellikler ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı başarıyor. Eğer yeni bir akıllı saat satın almak istiyorsanız mutlaka Huawei Watch GT 3 Pro modelini göz önünde bulundurmalısınız.

Huawei Watch GT 3 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 1,43 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Boyut: 46,6 x 46,6 x 10,9 mm

Dahili Depolama: 32 GB

Kullanım Süresi: 14 güne kadar

Malzeme Yapısı: Seramik ve titanyum gövde

Uyku Takibi: Var

Stres Takibi: Var

Nabız Sensörü: Var

SpO2 Takibi: Var

Suya Dayanıklılık: 5 ATM, IP68

GPS: Var

Bluetooth: 5.2

NFC: Var (Bazı ülkelerde)

Ağırlık: 54 gram (kayış hariç)

Huawei Watch GT 3 Pro Fiyatı

46 mm kauçuk ve deri kayışlı versiyonun fiyatı: 5.499 TL

46 mm titanyum bilezikli versiyonun fiyatı: 7.499 TL

43 mm deri kayışlı versiyonun fiyatı: 6.499 TL

43 mm seramik bilezikli versiyonun fiyatı: 8.499 TL

Huwaei Watch GT 3 Pro modelinin 46 mm kauçuk ve deri kayışlı sürümünün fiyatı 5.499 TL, 46 mm titanyum bilezikli versiyonunun ücreti 7.499 TL, 43 mm deri kayışlı versiyonunun fiyatı 6.499 TL ve 43 mm seramik bilezikli sürümünün ücreti ise 8.499 TL.