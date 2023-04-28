Podcast, vlog vb. içeriklerin üretirken sesin dışarıya düzgün çıkması mikrofona bağlıdır. Ses kalitesi en yüksek USB mikrofon modelleri sayesinde ses zenginleşir. Özellikle çevredeki seslerin bastırılmasında etkin rol oynuyor.

USB mikronlar, sesleri net algılayarak sonrasında karşıya iletilir. Burada sesin pürüzsüz iletilmesi çok önemlidir. Kullanıcı odaklı olarak öne çıkan bu cihazlar, malzeme kalitesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca bu mikrofon çeşitlerinin kompakt tasarıma sahip olması da önemli bir unsurdur.

Ses Kalitesi En Yüksek 7 USB Mikrofon Modeli

Trust 22656 Siyah USB Mikrofon

FIFINE USB Mikrofon

Snopy SN-130 Siyah Mikrofon

HyperX Duocast RGB Siyah Mikrofon

Pusat USB Yayıncı Mikrofonu

Trust 23510 GXT 256 Exxo USB Oyun Mikrofonu

Dexim MAGNUM USB Mikrofon

1. Trust 22656 Siyah USB Mikrofon

Podcast içerik üreticileri, vlog ve normal yayıncıları kaliteli içerik üretmek için Trust USB mikrofon kullanabilir. Geniş özellikleriyle kullanıcılardan tam not alıyor. Sade tasarımı ve düz siyah rengiyle öne çıkıyor.

Trust 22656 Siyah USB Mikrofon, net dijital ses kalitesinden oluşuyor. Bu mikrofon modeli; ses filtresiyle shockmount özellikli tasarlanmıştır. Böylelikle podcastlerde ses boğuklaşmasının önüne geçilebiliyor. Ayrıca tripod standına sahiptir. Bu da kullanıcının dilediği yere konumlandırmasını sağlıyor. 1.5 metre uzunlukta kablosu vardır. Doğru ses açısına ulaşmada etkin rol oynuyor.

2. FIFINE USB Mikrofon

Kullanışlı tasarımıyla dikkat çeken FIFINE USB mikrofon; raf ve masalarda kullanılabiliyor. 2.5 metre kablo uzunluğuna sahiptir. USB kablosu, bilgisayardan daha uzak alanlara kolayca konumlandırılır.

Mikrofonun üzerinde sessiz almayı sağlayan bir tuş vardır. Böylelikle tek dokunuşla istemediğiniz sesleri yayından uzaklaştırabilirsiniz. Ayrıca RGB aydınlatması da bulunuyor. Bu aydınlatmayla bulunan alanın atmosferine canlılık katılabilir.

3. Snopy SN-130 Siyah Mikrofon

Kaliteli ve uygun fiyatlı bir mikron modeli arayışı içerisinde olanlara Snopy SN-130 önerilebilir. Minimal tasarımlı Snopy siyah mikrofon, düz siyah renklidir. Az yer kaplayan cihazın ses kalitesiyse çok yüksektir.

Takım oyunlarında oyuncuların iletişim kurmasında etkin rol oynuyor. 60 dereceye kadar açısı ayarlanabiliyor. Kullanıcılar kendilerini rahat hissettikleri konuma ayarlayabilirler. Snopy SN-130 siyah mikrofon; 2.2 metre kablo uzunluğundan oluşuyor.

4. HyperX Duocast RGB Siyah Mikrofon

USB mikrofon önerisi listemize içerik oluşturucularının işini kolaylaştıracak HyperX Duocast RGB’yi de alabiliriz. HyperX Duocast RGB siyah mikrofon, minimal tasarımdan oluşuyor. Bir içerik üreticisinin mikrofonda aradığı birçok özelliğe sahiptir.

Yüksek çözünürlükten oluşan 24 bit/96 kHz kayıt özelliğinden oluşuyor. Sesi dışarıya berrak şekilde aktarıyor. Sessize alma düğmesi vardır. Tek tıkla ses aktarımı istenildiğinde kapatılabilir. Shock mount aparatlı HyperX Duocast RGB siyah mikrofonla ses ve gürültü titreşimleri kapatılabiliyor.

5. Pusat USB Yayıncı Mikrofonu

Pratik kullanımlı Pusat USB yayıncı mikrofonu vlog, podcast gibi çalışmalarda önemli rol oynuyor. Özellikle video kayıtlarında sesin düzgün çıkmasıyla ilgili problem yaşayanlar için çok iyi bir seçenektir. Akıllı tasarımıyla kullanışlılığını artırıyor. Arka plandaki sesleri bertaraf edebiliyor.

Üst tarafında bir LED ışık vardır. Bu LED ışık sayesinde cihazın çalışma durumu hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. 3.5 mm audio output özellikli dizayn edilmiştir. Bu özelliklede mikrofon kulaklığa daha kolay bağlanıyor.

6. Trust 23510 GXT 256 Exxo USB Oyun Mikrofonu

Kaliteli tasarım ve donanımla Trust Exxo USB Oyun Mikrofonu; takım oyunlarında oyuncuların birbiriyle iletişim kurarken ses kaybı yaşamasını engelliyor. Oyunların yanı sıra yayıncılara da çok avantaj sağlıyor. 1.8 metre kablo uzunluğundan oluşuyor. RGB aydınlatmalı olarak tasarlanan mikrofon, kardioid kayıt özelliklidir. Bu özellikle oyun yayınlarında ses kolayca izole edilebiliyor.

7. Dexim MAGNUM USB Mikrofon

Bütçe dostu bir mikrofon arayışı içerisinde olanlara Dexim MAGNUM USB mikrofon önerilebilir. 50Hz-16KHz frekans aralığından oluşuyor. Böylelikle ses dışarıya güçlü şekilde çıkıyor. Dexim MAGNUM USB mikrofon; tak-çalıştır tasarımından oluşuyor. Kurulum vb. işlemlerle uğraşılmasına gerek bırakmayan pratik kullanımlı bir mikrofondur.

Yazımızda ses kalitesiyle kullanıcılarından tam not alan USB mikrofon modellerinden bahsettik. Ayrıca Kablosuz Kulaklık Satın Alma Rehberi başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.