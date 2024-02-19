IBM Simon'ın Hikayesi: Dünyanın İlk Akıllı Telefonu Nasıl Ortaya Çıktı?

Akıllı telefonlar hayatımzıın vazgeçilmez bir parçası. Peki bu cihazlar ne zaman hayatımıza girdi? Muhtemelen pek çoğunuzun bu soruya cevabı ilk iPhone ya da ilk Android telefon HTC Desire olacaktır. Ancak, işin aslı pek de öyle değil. Her ikisi de iyi tahminler olsa da akıllı telefonlar daha köklü bir geçmişe sahip.

Örneğin akıllı telefonların geçmişinin 1992'ye kadar dayandığını biliyor musunuz? O zamanlar adı bu şekilde dile getirilmese de, fonksiyonları sayesinde akıllı telefonların atası sayılan IBM Simon ile tanışmaya hazır mısınız?

IBM Simon Nedir? Özellikleri Neler?

Simon isimli telefon dönemine göre oldukça gelişmiş özelliklere sahipti. 1992 yılında COMDEX’te tanıtılan cihaz 16 MHz işlemciye sahipti. Ayrıca 1 MB RAM ve 1 MB depolama alanı sunuyordu.

Telefonun boyutları ise ‘cep telefonu’ demek için pek uygun değildi. Cebinize sığması çok da muhtemel olmayan cihaza PCMCIA hafıza kartı takılabiliyordu.

‘Akıllı telefon’ kavramının hayatımıza girmediği bu dönemlerde üretilen cihaz aynı anda birden fazla aygıtın işlevini yerine getirebiliyordu. Bu da ilerleyen zamanda ‘ilk akıllı telefon’ olarak anılmasını sağladı.

IBM Simon’da işlevleri bir araya getirilen cihazlar çağrı cihazı, cep bilgisayarı ve faks aleti olarak tasvir edilmişti. Dokunmatik ekranlı bir tasarıma sahip olan cihazda dahili bir klavye bulunmuyordu. Ayrıca kalem ile ekranı yönetmek de mümkündü.

Telefona yüklenebilen Dispaltchlt isimli bir uygulama cihaz ile PC arasında mesajlaşma imkânı sunuyordu. Bu uygulamanın o dönemdeki PC modülünün satış fiyatı 3.000 dolar olarak belirlenmişti. Uygulamaya bağlanan her telefon için de 300 dolar gibi bir ödeme yapılıyordu.

İlk Akıllı Telefonu Kim Buldu? Ne Zaman Çıktı?

IBM tarafından geliştirilen cihazın tanıtımı 23 Kasım 1992 tarihinde COMDEX’te yapıldı. Satışa çıkması ise biraz zaman aldı.

1992 yılında tanıtılmasına rağmen cihazın piyasaya sürülmesi 1994 yılını buldu. BellSouth Cellular tarafından piyasaya sürüldü ve o dönemde kontratlı bir şekilde 900 dolara satılmaya başladı.

Telefonun reklamı çok fazla yapılmadı. Bu da satış oranlarını etkiledi. Tabi, satış miktarının düşük olmasındaki tek etmen reklam yetersizliği de değildi. Cihaz her ne kadar dönemine göre oldukça fonksiyonel özellikler sunsa da pil ömrünün kısa olması ve kullanım kolaylığı açısından sahip olduğu bazı sorunlar da yüksek satış oranı yakalamasına engel oldu.

Tüm bunlara rağmen günümüzdeki akıllı telefonlar için öncü bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? IBM Simon’ı daha önce duymuş muydunuz? Düşüncelerinizi bizimle yorum yaparak paylaşın!