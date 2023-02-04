iMac Açılmıyor Sorunu ve Çözümü

iMac açılmıyor sorunu ile karşılaşan kullanıcıların uygulayabileceği bazı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler, Apple tarafından sunulan iMac modelinde meydana gelen can sıkıcı sorunun düzelmesine yardım edebilir.

Teknoloji devinin geliştirdiği iMac isimli bilgisayarlarda bazen bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Bu problemlerden biri de PC'nin düzgün şekilde açılmamasıdır. Peki, iMac açılmama sorunu için hangi yöntemler uygulanmalıdır? Bu yazıda pek çok kişinin merak ettiği soruyu yanıtlayacağız.

iMac Açılmıyor Sorunu İçin Çözüm Yolları

Güç bağlantısını kontrol edin.

Aksesuarları çıkarın.

Farklı güç kablosu deneyin.

SMC'yi sıfırlayın.

PRAM/NVRAM’i sıfırlayın.

Güvenli modda başlatın.

Apple Destek ile iletişime geçin.

Yukarıda iMac açılmama sorununun düzelmesine yardım edebilecek yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Güç Bağlantısını Kontrol Edin

Güç butonuna bastığınız hâlde iMac açılmadıysa güç bağlantısını kontrol edebilirsiniz. Güç kablosunun herhangi bir hasar almadığından ve düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun. Eğer güç kablosunda herhangi bir problem görünmüyorsa bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

Aksesuarları Çıkarın

Bilgisayara bağladığınız aksesuarlarda bir problem olabilir. Yazıcılar ve USB hub'lar dahil olmak üzere bütün aksesuarları iMac'ten çıkarın. Bunu uyguladıktan sonra güç butonuna yaklaşık olarak 10 saniye basılı tutun. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra güç butonuna normal şekilde basın.

Farklı Güç Kablosu Deneyin

Arıza güç kablosundan kaynaklanıyor olabilir. Bilgisayarınız ile uyumlu olan farklı bir güç kablosu deneyin. Güç kablosunun orijinal olduğundan emin olun. Eğer farklı güç kablosuyla denediğiniz hâlde sorun devam ediyorsa bir sonraki yöntemi uygulamayı deneyebilirsiniz.

SMC'yi Sıfırlayın

Güç kablosunu çıkarın.

15 saniye bekleyin.

Güç kablosunu yeniden takın.

5 saniye bekleyin.

Güç butonuna basın.

SMF'yi sıfırlamak, iMac çalışmıyor sorununun düzelmesine yardım edebilir. Bu yöntemi uygulayabilmek için ilk olarak güç kablosunu çıkarın. 15 saniye boyunca bekledikten sonra güç kablosunu yeniden bilgisayara takın. 5 saniye bekleyin ve ardından güç butonuna basın.

PRAM/NVRAM’i Sıfırlayın

Güç butonuna basın.

Option (Alt) + Command + P + R tuşlarına yaklaşık 20 saniye basılı tutun.

Bildirim sesini ikinci kez duyduğunuzda tuşları bırakın.

SMF'yi sıfırladığınız hâlde sorun devam ediyorsa PRAM/NVRAM’i sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak güç butonuna basın ve ardından Option (Alt) + Command + P + R tuşlarına yaklaşık 20 saniye boyunca basılı tutun.

Bildirim sesini ikinci kez duyduğunuz takdirde tuşlara basmayı bırakın. Eğer Mac'inizde T2 çipi varsa Apple logosu ikinci kez göründükten sonra tuşları bırakabilirsiniz.

Güvenli Modda Başlatın

Apple Silicon çipe sahip Mac'i güvenli modda başlatmak için "Başlangıç seçenekleri yükleniyor" yazısını görene kadar güç butonuna basılı tutun. Bir disk bölümü seçin ve Shift tuşuna basılı tutun. "Güvenli Modda Sürdür" yazısına tıklayın.

Intel tabanlı bir Mac'e sahipseniz güç butonuna basın. Oturum açma penceresi çıkana kadar Shift tuşuna basılı tutun. Oturum açtıktan sonra menü üzerinden "Güvenli Açılış" ifadesini göreceksiniz.

Apple Destek ile İletişime Geçin

Listede yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde iMac çalışmıyor sorunu düzelmediyse Apple Destek ile iletişime geçebilirsiniz.

Bu yazıda teknoloji devi Apple tarafından üretilen iMac isimli modelinde meydana gelen can sıkıcı probleminin düzelmesini sağlayabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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