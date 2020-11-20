Mac'te iPhone ve iPad Uygulamalarını Nasıl Çalıştırılır?

Mac'te iPhone ve iPad Uygulamalarını Çalıştırma - Eğer bir Mac, MacBook ya da Mac Mini kullanıcısı iseniz ve App Store'da yer alan uygulamaları bilgisayarınızda nasıl çalıştırıp çalıştıramayacağınızı merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizler için oluşturduğumuz bu rehberde, söz konusu işlemin hangi koşullarda ve nasıl yapılabileceğine daha yakından göz atacağız.

Mac'te iPhone (iOS) Uygulamaları Nasıl Çalıştırılır?

Apple geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlik sırasında Apple Silicon hakkında bazı açıklamalarda bulunmuş, birkaç gün önce de bu işlemci mimarisine dayanan ilk modellerini tüketicilerle buluşturmuştu. Eğer Apple Silicon işlemcili yeni modellerden birisini kullanıyorsanız, en sevdiğiniz mobil uygulamalardan bazılarına erişmek için iPhone'unuzu ya da iPad'inizi kullanmanıza gerek yok.

Nelere İhtiyacınız Var?

Apple Silicon işlemcili Mac, MacBook, Mac Mini. macOS Big Sur 11 veya daha yeni bir işletim sistemi. iPhone ya da iPad.

Ufak bir ön bilgilendirme olarak bilgisayarınızda mobil uygulamaları çalıştırmadan önce söz konusu uygulamayı iPad ya da iPhone üzerinden, App Store'dan edinmeniz gerekiyor. Yani süreç boyunca bir mobil cihaza ihtiyaç duyacaksınız. Eğer her şey tamamsa ve hazırsanız, bu işlemin nasıl yapılacağına daha yakından göz atalım.

MacBook'ta iPhone (iOS) Uygulaması Çalıştırma

Dock'ta yer alan Launchpad simgesine tıklayarak başlayın. App Store simgesine basın. Sol üst köşedeki arama kutucuğuna uygulamanın adını girin. Yukarıda yer alan iPhone & iPad Uygulamaları kutucuğuna tıklayın. Uygulamanın üzerine gelin ve İndir simgesine tıklayın. İndirme tamamlanınca Aç butonuna basın.

Bu yöntemin henüz yeni bir özellik olduğunu hatırlatalım. Geliştiriciler, uygulamaların Mac'te kullanılabilir olması için bir ayarlama yapmalı. Bu nedenle her uygulama, hemen o an indirilebilir olmayabilir. Eğer şanslıysanız ve istediğiniz uygulama indirmeye hazırsa, uygulamayı kendi özel penceresinde başlatabilirsiniz.

Bu uygulamayı özel penceresinde kullanırken Mac'inizdeki izleme dörtgeni ve klavye üzerinden gezinmeniz gerekecek. Yine de özellikle çeşitli kısıtlamalar söz konusu olduğunda işe yarar bir özellik olduğunu itiraf etmek gerekiyor.

Intel Mac'te / MacBook'ta iPhone (iOS) Uygulamalarını Çalıştırma

Apple, Intel modellerinden kendi işlemcisine geçişi birkaç yıllık sürece yaymayı tercih etti ve bu dönemlerde Intel işlemcili Mac, MacBook ve Mac Mini modelleri ile karşılaşmaya devam edeceğiz. Şirket, önümüzdeki dönemlerde bu modellerin de destekleneceğini taahhüt etti ancak söz konusu şey iOS uygulamaları olduğunda, maalesef bunu yapamazsınız.

Yani Apple, kendi sistem ayarlarında Intel işlemcili modellerden iPhone ve iPad uygulaması indirmeye olanak sunmuyor. Eğer bunu istiyorsanız ve ihtiyacınız varsa, Apple Silicon destekli bir modele geçiş yapmayı düşünebilirsiniz.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgilerle birlikte iPhone ve iPad uygulamalarını bilgisayarınızda çalıştırabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.