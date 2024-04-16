iPhone ve iPad'de iMessage Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Apple, uzun süredir kullanıcılarına kendine has bir sohbet deneyimi imkânı sunuyor. iMessage ile Apple kullanıcıları kendi arasında internet üzerinden kolay yolla mesajlaşabiliyor.

Bazı kullanıcılar ise çeşitli nedenlerden dolayı bu uygulamayı devre dışı bırakmak istiyor. Bu yazımızda iMessage nedir? Nasıl kapatılır? Sorularının cevaplarını irdeliyoruz.

iMessage Nedir?

iPhone kullanıcılar için özel olarak geliştirilmiş bir mesajlaşma servisi olan iMessage operatörlere bağlı kalmaksızın başkalarıyla mesajlaşmanıza olanak tanır. SMS ve WhatsApp’ın karışımı gibi düşünebileceğiniz bu uygulamada mesaj gönderme hizmeti yine internet üzerinden sağlanır.

Metin olarak yazacağınız mesajlara emoji çıkartmalar ekleyebilirsiniz. Benzer şekilde çeşitli efektler ve büyük boyutlu çıkartmalarla konuşmalarınızı daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

iPhonelara direkt olarak yüklü gelen bu uygulama Apple cihazlarda kullanılabilir. iMessage ile ilgili özellikler Ayarlar menüsünden yapılır.

iMessage Devre Dışı Bırakma Nasıl Yapılır?

iMessage’ı devre dışı bırakmak oldukça basittir. Apple cihazınızda şu adımları izleyerek iMessage kapatma işlemini tamamlayabilirsiniz:

Telefonunuzun veya Apple cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Mesajlar menüsüne girin.

Bu menüde iMessage ayarının yanındaki butondan aktifleştirme ve kapatma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Gönder ve Al sekmesinden mesajlaşmanın yapılacağı telefon ve mail adresini tanımlayabilirsiniz.

iMessage uygulamalarını bu menüden yönetebilir, iMessage’i devre dışı bırakıp SMS’i aktifleştirmek için ‘SMS olarak gönder’ seçeneğini açık hale getirmelisiniz.

Yine iMessage ile ilgili ayarların olduğu bölümde ‘okundu bilgisi gönder’ seçeneğini de açık/kapalı konuma getirerek istediğiniz ayarı yapmanız mümkün.

Engellenen kişiler menüsünden size mesaj atmasını istemediğiniz kişileri engelleyebilir ve öcneden engellemiş olduğunuz kişileri burada görüntüleyebilirsiniz.

Mesajlarınızla birlikte adınızı ve fotoğrafınızı paylaşmak için ‘adı ve fotoğrafı paylaş’ seçeneğini açık hale getirebilirsiniz.

Kişi fotoğraflarının gösterimi, MMS, mesajları saklama süresi, mesaj filtreleme gibi özelliklerin yönetimini de bu menüden yapabilirsiniz.

Bu adımları izleyerek Apple cihazınızda iMessage uygulamasını kolayca devre dışı bırakabilirsiniz.

Bazı harici uygulamalar güvenlik ve gizlilik ilkeleri nedeniyle iMessage’ı kapatmanızı önerebilir. Çeşitli kripto para platformları ile ilgili bu bağlamda yayınlanmış bazı haberler mevcut.

Siz de Apple kullanıyor ve iMessage yerine mesajlarınızı SMS yoluyla göndermek istiyorsanız yukarıdaki işlemleri sırası ile uygulayabilirsiniz. SMS’i aktifleştirdiğinizde unutmamalısınız ki operatörünüzün sunduğu tarifeye göre gönderdiğiniz mesajlar belli bir ücrete tabi tutulabilir.

Bu durumu göz önünde bulundurarak Apple kullanıcılarıyla ücretsiz bir şekilde mesajlaşabileceğiniz iMessage’ı veya ücretli SMS göndermeyitercih edebilirsiniz.

Sizin en sık kullandığınız mesajlaşma uygulaması hangisi? Apple cihazlarda iMessage ile aktif biçimde sohbet ediyor musunuz? Deneyimlerinizi ve sizin için favori sohbet uygulamasının hangisi olduğunu bizimle paylaşın!