Instagram Profile Müzik Ekleme Nasıl Yapılır?

Instagram, profile müzik ekleme işleminin yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için bazı adımları sırasıyla uygulamanız gerekiyor. Hazırladığımız yazıda profile nasıl müzik ekleneceğini açıkladık.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, ilk olarak 2010 yılında hizmet vermeye başladı. Günümüzde dünyanın en popüler sosyal medya hizmetleri arasında yer alan uygulamada kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaran pek çok özellik bulunuyor.

Popüler hizmet Instagram'da profile şarkı ekleme özelliği de yer alıyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde profillerine istediği şarkıyı ekleyebiliyor. Bu, profilin biyografi kısmında eklenen şarkının görünmesini sağlıyor. Peki, Instagram'da profile müzik nasıl eklenir?

Instagram Profile Müzik Ekleme Adımları

Instagram uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine dokunun.

"Profili düzenle" butonuna basın.

Müzik bölümüne dokunun.

"Profilin için bir şarkı seç" yazısına dokunun.

Bir müzik seçin.

"Bitti" yazısına dokunun.

Milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde uzun süre boyunca vakit geçirilen sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'daki profilinize çok pratik bir şekilde şarkı ekleyebilmeniz mümkün. Bunun için öncelikle mobil cihazınızda yüklü olan Instagram uygulamasını açın.

Instagram uygulamasını açtıktan sonra eğer oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz hâlinde sosyal medya hizmetinin ana sayfası ile karşılaşacaksınız.

Ekranın sağ alt köşesinde konumlanan profil simgesinin üzerine dokunun. Açılan sayfada yer alan "Profili düzenle" butonuna basın. Bu adımı uyguladığınız takdirde düzenleme sayfasını görüntüleyeceksiniz.

Düzenleme sayfasında kullanıcı adı, biyografi, bağlantılar, kategori, iletişim seçenekleri dahil olmak üzere pek çok bölüm bulunuyor. Bunlar arasından Müzik bölümünün üzerine dokunun. Müzik bölümünden bir tane şarkı seçmek için "Profilin için bir şarkı seç" yazısına dokunmanız gerekiyor.

"Profilin için bir şarkı seç" yazısına dokunmanız durumunda "Senin İçin" ve "Göz at" olmak üzere iki farklı sekme göreceksiniz. İster bu sekmeler üzerinden bir şarkı seçebilir isterseniz arama kutucuğuna dokunarak istediğiniz şarkıyı çok pratik bir şekilde bulabilirsiniz.

Eklemek istediğiniz şarkının üzerine dokunun. Seçme işleminin ardından ekranın alt kısmında bir pencere açılacak. Açılan pencereden müziğin herhangi 30 saniyelik kısmını belirleyebilirsiniz. Ayrıca isteğe bağlı olarak açıklama ekleme imkânı da bulunuyor.

Eğer bir açıklama eklemek isterseniz şarkıyı seçtikten sonra "Bir açıklama ekle" yazısının yer aldığı kutucuğa dokunabilir ve bir yazı yazabilirsiniz. Açıklama bölümünde 40 karakter sınırı mevcut. Elbette bu isteğe bağlı olduğu için yazmak zorunda değilsiniz.

Söz konusu işlemleri gerçekleştirdikten sonra "Bitti" yazısına dokunmanız yeterlidir. Bunu yaptığınızda seçtiğiniz müzik profilinize eklenmiş olacaktır. Profilinizi ziyaret eden kişiler, hangi şarkıyı seçtiyseniz o şarkıyı görüntüleyecek. Peki, Instagram profilinden şarkı kaldırma adımları neler?

Instagram Profilinden Müzik Kaldırma Nasıl Yapılır?

Instagram uygulamasını açın.

Profil simgesine basın.

"Profili düzenle" butonuna basın.

Müzik bölümüne dokunun.

Kaldır butonuna basın.

"Bitti" yazısına dokunun.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda profilinize eklediğiniz bir müziği oldukça kolay bir şekilde kaldırabilirsiniz. Bu işlem için ilk olarak mobil cihazınızda yüklü olan Instagram'ı açın ve oturumunuz açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil simgesine basarak profil sayfasını görüntüleyin. Açılan sayfanın üst kısmında konumlanan "Profili düzenle" butonuna dokunun. Çeşitli düzenleme bölümlerinin yer aldığı sayfada Müzik bölümüne girin.

Müzik bölümünü görüntüledikten sonra daha önce eklediğiniz şarkıyı göreceksiniz. Şarkının sağ kısmında bulunan "Kaldır" butonuna basın. Son olarak "Bitti" yazısına dokunun. Bu adımı uyguladıktan sonra profilinizi ziyaret eden kişiler, biyografi bölümünde herhangi bir şarkı göremeyecek.

Bu yazıda Instagram profile müzik ekleme işleminin nasıl yapılacağını açıkladık. Ayrıca Instagram profilinden müzik kaldırma nasıl yapılır sorusunu da yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak profilinize pratik şekilde şarkı ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

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