Sosyal medya, kimileri için oyalanılacak bir mecra olmaktan öteye geçmezken kimileri için de harika bir fırsat kapısı rolü üstleniyor. Instagram'dan para kazanma yöntemleri listesinin uzunluğu da bunun doğruluğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

Şirketler, sosyal medya uygulamalarındaki büyük toplulukların yanı sıra sayı bakımından oldukça küçük topluluklara da oldukça ilgi duyuyor. Takipçileriniz eğer bir markanın ulaşmak istediği müşteri profiline uyuyorsa para kazanmak işten bile değil.

Daha önce yapılan araştırmalara göre Instagram'dan en çok gelir elde eden influencerlar arasında Cristiano Ronaldo ve Selena Gomez gibi isimler yer alıyor.

Bu isimlerden biri, disiplinli bir yaşam sürdürerek en iyi futbolculardan biri olmaya devam ediyor. Selena Gomez ise oyuncu ve şarkıcı. Birçok ödül aldı, birçok ödüllü yapımda yer aldı. Dünyanın diğer ucunda yaşayan insan bile onları tanıyor.

Bu durumda onların para kazanmamaları önünde bir engel bulunmuyor, değil mi? Aslına bakacak olursanız sizin de para kazanmanızın önünde hiçbir engel yok. Instagram'dan ek gelir elde etmek için ünlü olmanız gerekmiyor. Sıradan bir sosyal medya kullanıcısı da eğer isterse sosyal medyadan ihtiyaçlarını karşılayabilecek miktarda para kazanabilir.

Bu yazıyı okuyana kadar Instagram'dan para kazanma yöntemleri hakkında hiçbir bilginiz yoktuysa, sosyal medyadan para kazanmak için ünlü olmanın gerektiğini düşünüyorduysanız para kazanmaya nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz.

Neyse ki bu listede hızlıca para kazanmanızı sağlayacak yöntemleri sıraladık. Bu yöntemleri uygulayarak önemli miktarda para kazanabilirsiniz.

Instagram'dan Para Kazanma Yöntemleri Neler?

Pazar araştırması yapma

Hedef kitleye ulaşma

Düzenli içerik oluşturma

Etkileşim oranını yüksek tutma

Markalarla iş birliği yapma

Kendi ürününü satma

Link kısaltma hizmetlerini kullanma

Fotoğraf satma

Reklam alma

Instagram'da para kazanmak için başvurabileceğiniz çok sayıda yöntem mevcut. Bu listede para kazanmaya başlamak için gerekli olan gerçek takipçi sayısını elde etmeniz için yapmanız gerekenlere de yer verdik.

Bu yöntemlerin nasıl uygulanacağını aşağıda daha detaylı bir şekilde açıkladık. Adım adım ilerleyerek nasıl para kazanılacağını öğrenebilirsiniz.

1. Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

Pazar araştırması, Instagram'da para kazanma yöntemleri arayışında olanların yapması gerekenlerin başında geliyor.

Bu araştırma, oluşturmak istenen kitlenin belirli bir sektöre olan ilgisini ölçmek, ürün satın alıp almamak hakkındaki düşüncelerini öğrenmek, belirli bir sektördeki markaların reklam için sosyal medyaya ne kadar başvurduğunu öğrenmek için büyük önem taşıyor.

Burada cevabını öğrenmek istediğiniz asıl soru, elde edeceğiniz kitlenin size maddi anlamda bir getirisi olup olmayacağı. Bu tür bir araştırma için kullanabileceğiniz yöntem ve araçlar arasında gözlem, Google Trendler, Google Dokümanlar yer alıyor.

Bu sorunun yanıtını eğer gözlem yaparak öğrenmek isterseniz bakmanız gereken ilk yer rakiplerinizin sayfası olmalı. Rakipleriniz ne sıklıkla reklam alıyor? Kısa aralıklarla sponsorlu içerik paylaşıyor mu? Gönderileri hangi oranda etkileşim alıyor?

Bu soruların yanıtını araştırarak hedeflediğiniz kitlenin markaların ilgisini çekip çekmediğini öğrenebilirsiniz. Bu yöntemi desteklemek için Google Trendler ile kullanıcıların ilgisini çeken konuları öğrenebilir, Google Dokümanlar ile araştırma anketi oluşturabilirsiniz.

2. Hedef Kitleye Ulaşma

Sizinle aynı hedef kitleye yoğunlaşan kişilerle iş birliği yapın.

Reklam verin.

Hedeflediğiniz kitleye hitap eden sayfaların gönderilerine yorumlar yapın.

Hedef kitleniz ile etkileşim kurun.

İddialı bir biyografi kullanın.

Profil fotoğrafında kaliteye önem verin.

Yüksek takipçi sayısına ulaşmak isteyenlerin en çok zorlandığı aşama, hedef kitleye ulaşma aşaması. Bu aşamada aslında yapabileceğiniz en iyi şey tutarlı bir şekilde kaliteli içerik üretmek. Tabii ki onlara ulaşamadığınız sürece içerik oluşturmanızın bir anlamı kalmıyor. Bu durumda en iyi yapabilecekleriniz arasında yukarıdaki maddeler yer alıyor.

3. Düzenli İçerik Oluşturma

Kitlenizi büyümeye başladığını gördüğünüzde mutlaka içerik planlaması yapın. Gönderilerinizi eğer düzenli bir şekilde paylaşmazsanız takipçilerinizin elinde sizi takip etmesi için hiçbir neden olmaz.

4. Etkileşim Oranını Yüksek Tutma

Markaların ve sizinle çalışmak isteyen diğer kişilerin ilgisini çekmeniz için etkileşim oranını yüksek tutmalısınız. Bunu yapmanın en iyi yolu, takipçilerinize gerçekten değer verdiğinizi göstermekten geçiyor.

Takipçilerinizin gönderilerinize yaptığı yorumlara yanıt verin, yorumları beğenin ve gönderilerin açıklamasında mutlaka tartışmaya davet eden ifadeler kullanın.

Örneğin sinema sektöründeki son gelişmeleri aktaran bir sayfa olduğunuzu varsayalım. Bir haber paylaşıyorsunuz. Haberi sunup kenara çekilmek yerine gönderinin sonuna "Siz ne düşünüyorsunuz?" gibi bir ifade ekleyin. Bu ifadenin haber ile bağlantılı bir şekilde düzenlenmesi hâlinde daha ilgi çekici hâle geleceğini unutmayın.

5. Markalarla İş Birliği Yapma

Markalar sizden ya hikâyeler ya da gönderiler üzerinden sponsorlu içerik paylaşmanızı ister. Bu içeriklerin asıl amacı, ürünün daha fazla kişi tarafından bilinmesini ve satın alınmasını sağlamak. Ne var ki markaların dikkat ettiği tek faktör takipçi sayınız ve etkileşim oranınız değil.

Markalar, bu faktörlerin yanı sıra kitlenizin size ne kadar güvendiğine de dikkatli bir şekilde yaklaşır. Bu nedenle kitlenizin size olan güvenini boşa çıkarmamanız büyük bir önem taşıyor. Aksi takdirde onların güvenini kaybedebilirsiniz. Bu size hem takipçi kaybı yaşatırken hem de markaların sizinle iş birliği yapmamaya başlamasına neden olabilir.

Bu noktada hangi markalarla iş birliği yapacağınız konusunda seçici olmalısınız. Markalar, birlikte çalıştıkları Instagram kullanıcılarını özenle seçer. Bu yaklaşımı siz de benimsemeli ve kötü ürünleri tavsiye etmekten kaçınmalısınız.

Markaların size ulaşmasını sağlamak için iletişim adresinizi belirttiğinizden ve özel mesajlara açık olduğunuzdan emin olun.

6. Instagram Üzerinden Kendi Ürününüzü Satma

Instagram'da kendi ürününüzü satmak için başvurabileceğiniz birkaç yöntem mevcut. Eğer kendi yaptığınız tişörtleri, kupaları ve hatta yastıkları basmak istiyorsanız bunun için baskı hizmetlerini tercih edebilirsiniz.

Danışmanlık hizmeti sunuyorsanız kitlenizi web sitenize yönlendirebilir ya da sizinle çalışmaları için numara, e-posta adresi ve benzeri iletişim yollarını sunabilirsiniz.

7. Link Kısaltma Hizmetlerini Kullanma

Instagram bir süre öncesine kadar hikâyelerde kaydırma özelliği sunuyordu. Bu özelliği yakın bir zamanda bağlantı çıkartmasına dönüştürdü ve eskiden olduğu gibi sadece belirli hesaplar kullanmıyor.

Siz de link kısaltarak para kazanmak istiyorsanız kullanıcılara faydalı bağlantıları kısaltarak sunabilirsiniz. Böylece hem kullanıcılar faydalı web sitelerine ulaşmış olur hem de siz para kazanmış olursunuz.

8. Instagram'da Fotoğraf Satma

Fotoğraf çekmeyi seviyorsanız özellikle manzara fotoğraflarının, tarihÎ yapı fotoğraflarının çok rağbet gördüğünü belirtmek gerekiyor. Hobinizden para kazanmak isterseniz bu yönteme başvurabilirsiniz. Benzer şekilde çizim yapmaktan keyif alıyorsanız Instagram sayfanızda yaptığınız çizimleri sunabilir ve kişiye özel çizim hizmeti verebilirsiniz.

9. Instagram Reklam Alma

Instagram'dan para kazanma yöntemleri başlığı altındaki son önerimiz reklamlar. Instagram'da daha çok video paylaşıyorsanız videonun bir kısmına markaların reklamını yerleştirebilirsiniz.

Ağırlıklı olarak video paylaşan sayfalara markalardan gelen iş birliği teklifleri genellikle bu şekilde oluyor. Siz de ağırlıklı olarak video paylaşıyorsanız reklam alarak Instagram üzerinde oluşturduğunuz kitle sayesinde para kazanabilirsiniz.

Böylece listenin sonuna geldik. Görüldüğü üzere Instagram üzerinden para kazanmanın sayısız yolu var ama para kazanmak için önce girişimci olmak gerekiyor. Hedef kitleye ulaşmak, kendi kitlenizi oluşturmak ve büyütmek size çok zor gelebilir ama bunun imkânsız olmadığını aklınızda bulundurun.