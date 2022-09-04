Instagram Beğeni Gizleme Nasıl Yapılır?

Instagram, beğeni gizleme işleminin çok kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu üzerinden paylaştığınız gönderiye gelen beğenileri kapatabilmek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir.

Gün içerisinde en fazla vakit geçirilen sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Instagram'da gün içerisinde çok fazla sayıda fotoğraf ve video yayımlanıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, popüler platform üzerinden paylaştıkları gönderilere gelen beğenilerin görünmesini istemiyor.

2010 yılının ekim ayında sunulan ve uzun yıllardır popülerliğini devam ettirerek oldukça büyük bir başarının altına imza atan görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti, uygulama üzerinden paylaşılan gönderilerin beğeni sayılarının kapatılabilmesine olanak tanıyor.

Beğeniler gizlendiği takdirde diğer kullanıcılar gönderinin kaç tane beğeni aldığını göremiyor. Peki, milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması Instagram'da beğeni kapatma işlemi için hangi adımların uygulanması gerekiyor?

Instagram Beğeni Gizleme Adımları Neler?

Instagram'a girin.

Gizlemek istediğiniz gönderiyi açın.

Sağ üst köşedeki üç nokta butonuna basın.

"Beğenme Sayısını Gizle" seçeneğine basın.

Uzun yıllardır popülerliğini devam ettiren sosyal medya uygulaması, kullanıcılara bazı ayarlar sunuyor. Bu ayarlar arasında beğeni sayısını kapatma da yer alıyor. Böylelikle insanlar istediği gönderinin beğenilerini gizleyebiliyor.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan gönderilere gelen beğenilerin sayısı, bazı kullanıcılar için büyük bir öneme sahip. Dolayısıyla yapılan paylaşımlarda beğeni sayısının görünmesi istenmeyebiliyor. Böyle bir durumda bazı adımların sıra ile uygulanması gerekiyor.

Söz konusu işlem için ilk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan Instagram isimli sosyal medya uygulamasına girin. Oturumu daha önce kapattıysanız uygulamaya girdikten sonra üyelik bilgilerinizi yazmanız ve hemen ardından hesabınıza giriş yapmanız lazım.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ alt köşede yer alan profil fotoğrafınızın üzerine dokunun. Bu adımı uygulamanız durumunda profil sayfanız ile karşı karşıya kalacaksınız. Beğeni sayısını diğer kullanıcıların görmesini istemediğiniz gönderiyi bulun ve üzerine dokunun.

Gönderiyi görüntüledikten sonra ekranın sağ üst köşesinde konumlanan üç nokta butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ekranda bir pencere çıkacaktır. Bu pencere üzerinden "Beğenme Sayısı Gizle" seçeneğini bulun ve üzerine basın.

İşlemi gerçekleştirmeniz durumunda seçtiğiniz paylaşıma gelen beğeni sayıları artık diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecektir. Böylelikle gönderinin beğeni sayısının kaç olduğu önemsiz olacaktır.

Yukarıda yer alan adımlardan da anlaşılacağı üzere Instagram'da beğeni sayısını kapatma işlemini her fotoğraf ya da video için tekrarlamanız gerekiyor. Yani beğeni sayısını göstermek istemediğiniz üç farklı gönderi olduğunu varsayalım. Üç gönderi için de aynı adımları uygulamanız gerekiyor.

Instagram Beğeni Sayısı Gözükmüyor, Çözümü Nedir?

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda gezinirken bazı gönderilerin beğeni sayılarının görünmediğini fark edebilirsiniz. Peki, beğeni sayılarının görünmemesi, popüler sosyal medya uygulamasında meydana gelen bir hata mı?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere sosyal medya platformu, kullanıcıların paylaştığı gönderiler için beğeni gizleme işlevi sunuyor. Bu işlev, diğer kullanıcıların beğenileri görememesini mümkün hâle getiriyor.

Sonuç olarak eğer uygulama içerisinde beğeni sayısını göremediğiniz bir gönderi varsa bu bir hata değildir. Söz konusu gönderilerin beğeni sayıları, yukarıda yer alan adımlar uygulanarak gizlenmiştir. Hesabın sahibi, bu durum ile ilgili değişiklik yapana kadar gönderilerin ne kadar beğeni aldığını göremezsiniz.

Instagram Beğeni Sayısını Açma Nasıl Yapılır?

Instagram uygulamasına girin.

Beğeni sayısını göstermek istediğiniz gönderiyi açın.

Üç nokta butonuna basın.

"Beğenme Sayısını Göster" seçeneğine dokunun.

Bir fotoğrafın ya da videonun beğenme sayısını gizledikten bir süre sonra tekrar açmak isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda beğenme sayısının yeniden görünmesini sağlayabilmeniz mümkün. Bunun için tıpkı beğenme gizleme işleminde olduğu gibi birkaç adımı sırasıyla uygulamanız yeterlidir.

Beğenme sayılarını yeniden gösterebilmek için ilk olarak akıllı telefonunuzda yer alan Instagram uygulamasına girin. Üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Daha sonra beğeni sayısını göstermek istediğiniz bir gönderiyi görüntüleyin.

Gönderiyi görüntüledikten sonra ekranın sağ üst köşesinde konumlanan üç nokta butonuna dokunun. Açılan pencerede bulunan "Beğenme Sayısını Göster" seçeneğini seçin. Bu adımı gerçekleştirmeniz hâlinde söz konusu gönderinin toplam beğeni sayısı, diğer kullanıcılar tarafından görülebilecektir.

Bu yazıda Instagram beğeni kapatma nasıl yapılır sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Konu ile ilgili bir sorunuz varsa aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ayrıca Instagram engel kaldırma nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.