Her Kullanıcının Yapması Gereken Instagram Gizlilik Ayarları

Instagram, kişisel hesabın yanı sıra iş ve blog hesabı olarak da kullanılabiliyor. Gerçek hesap dışında fake hesapların da fazlasıyla bulunduğu bir platform olduğu için kullanılırken çok dikkat edilmesi gerekiyor.

Fake ve spam hesaplarının yaygınlaştığı platformda gizlilik ayarları en iyi şekilde yapılmalıdır. Böylelikle Instagram profilinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz.

4 Instagram Gizlilik Ayarı

Gönderilere yapılan yorumları ayarlama

Hareket durumu özelliğini kapatma

Instagram hikayelerinde otomatik arşivleme özelliğini kapatma

“Yakın Arkadaşlar” özelliğini kullanma

1. Gönderilere Yapılan Yorumları Ayarlama

Instagram gizlilik ayarları kapsamında gönderilere kimin yorum yapacağı ayarlanabilir. Eğer hesabınız herkese açıksa mutlaka istenmeyen yorumlar alırsınız. Özellikle gönderilerde popüler hashtaglere yer verildiğinde istenmeyen yorumlar daha çok artar.

Instagram’da hesap gizlilik ayarını değiştirmek istemeyenler, yorum kısmını sınırlandırabilir. Yorumlar yalnızca takip edilen kişilerin paylaşımlarına ya da arkadaşlar seçilebilir.

Instagram’da gönderilere yapılan yorumları sınırlandıma şöyle ayarlanabilir;

Instagram ana ekranının sağ alt köşesindeki “Profil” simgesine tıklanır.

Sağ üst köşede konumlanan “üç çizgi” ve “Ayarlar” alanına dokunulur.

“Gizlilik” daha sonra da “Yorumlar” kısmına basılır.

“Yorumlara İzin Ver” yanında konumlanan oka tıklanarak yorumlar yalnızca takip edilen kişilerle takipçilere filtrelenebilir. Böylelikle rahatsız edici troll hesaplar kolayca engellenmiş olur.

2. Hareket Durumu Özelliğini Kapatma

Bir Instagram hesabının online olup olmadığı, hareket durumu özelliğinden kolayca belli olur. Hareket durumuyla diğer takipçiler hesabın online olup olmadığını ya da en son ne zaman giriş yaptığını kolayca öğrenebilir.

Hikayeler üzerinden etkileşime girilen ya da DM’den iletişim kurulan kişilerin hareket durumu görünür şekildedir. Instagram’da online görünmek istemiyorsanız bu özelliği kolayca kapatabilirsiniz. Hareket durumu özelliği şöyle kapatılır;

Platformun ana ekranı üzerindeki sağ alt köşeden “Profil” simgesine tıklanmalıdır.

Sağ üst köşede konumlanan üçlü çizgiye dokunulur.

İlk olarak “Ayarlar” daha sonra “Gizlilik” kısmına basılır.

“Hareket Durumu” basılıp ardından onun yanında yer alan oka tıklanır.

Hareket durumu özelliği kapalı hale getirildikten sonra hiçbir kullanıcı online olduğunuzu görmez.

3. Instagram Hikayelerinde Otomatik Arşivleme Özelliğini Kapatma

Instagram hikayeleri varsayılan ayar üzerinden otomatik arşivlenir. Platformun hikaye kısmından paylaşılan her gönderi otomatik olarak arşiv alanına dahil olur.

Arşivlenen gönderiler sistemde saklanır. Eğer daha önce yaptığınız paylaşımları görmek ve onları hatırlamak istemiyorsanız hikayeleri otomatik olarak kaydeden özelliği kapatabilirsiniz. Ayrıca bu özelliği kapalı konuma getirerek Facebook’a ait şirket verilerinin yedeklenmesinin de önüne geçilmiş olunur. Instagram hikayelerinde otomatik arşivleme özelliğini kapatma işlemi için şu adımlar takip edilmeli;

Instagram ana ekranının sağ köşesindeki “Profil” simgesine tıklanır.

Sağ üst köşede konumlanan üç çizgiye basılır.

“Ayarlar” ve “Gizlilik” alanına dokunulur.

Önce “Hikaye” ardından “Arşive Kaydet” kapalı konuma getirilir.

4.Yakın Arkadaşlar Özelliğini Kullanma

Kişisel anılar, “Yakın Arkadaşlar” özelliği ile paylaşılabilir. Bunun için şu adımlar takip edilmeli;

Instagram ana ekranından sağ alt köşede bulunan “Profil” simgesine basılır.

Sağ üst köşede konumlanan üçlü çizgiye dokunulup “Yakın Arkadaşlar” sekmesine basılmalır.

Yakın arkadaşlarınızı platformun arama çubuğundan hızlıca bulup özelliğe kaydedebilirsiniz.

“Instagram Hikayeler” kısmının olduğu alanda “Yakın Arkadaşlar” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayıp işlemi kolayca yapabilirsiniz.

Instagram’ da gizlilik ayarlarını belirttiğimiz bu yazımızın ardından Instagram Beyaz Ekran Sorunu ve Çözümü – 2023 başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.