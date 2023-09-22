En Popüler Sosyal Medya Uygulamaları Hangileri? - 2023

Sosyal medya araçları günümüzde sadece iletişim ve paylaşım değil aynı zamanda müşterilerle bağlantı amaçlı kurma amaçlı kullanılıyor. Bu nedenle sektörde büyük bir rekabet ortamı hakim oluyor. Bazı platformlar sektörlere özel çözümler sunarken bazıları ise sahip olduğu geniş kullanıcı kitlesi nedeniyle tercih ediliyor.

Sosyal medya uygulamalarında sunulan iletişim özellikleri ve gelir yaratma imkânları bazı araçların diğerlerinden daha popüler hale gelmesine katkı sağlıyor. Peki, 2023 yılında bu anlamda en çok tercih edilen sosyal medya uygulamaları hangileri?

İş için kullanabileceğiniz en avantajlı sosyal medya araçları hangileri? Gelin, beraber bakalım!

Aktif Kullanıcı Sayısına Göre En Popüler Sosyal Medya Araçları

Facebook

YouTube

WhatsApp

Instagram

WeChat

TikTok

Facebook Messenger

Douyin

Telegram

Snapchat

Kuaishou

Sina Weibo

QQ

Twitter

Pinterest

1. Facebook

2.9 milyar aktif kullanıcıya sahip olan Facebook her ne kadar eski popülaritesini yitirmiş gibi gözükse de hala en çok kullanılan sosyal medya araçları listesinin başında geliyor. Özellikle genç nüfus Facebook’tan uzaklaşmış olsa da işletme hedefleri kapsamında birçok kullanıcının işi yine Facebook’a düşüyor.

Instagram daha aktif kullanılıyor olmasına rağmen Instagram ve diğer e-ticaret sitelerinin reklamlarında da Facebook’a ihtiyaç duyuluyor olması uygulamayı ayakta tutan başlıca etmenler arasında sıralanıyor.

2. YouTube

2.5 milyar aktif kullanıcısıyla zirveyi zorlayan YouTube, Facebook ile kıyaslandığında aslında daha popüler bir uygulama gibi gözüküyor. Bu durum önümüzdeki yıllarda YouTube’un daha istikrarlı bir şekilde ilerlemesine destek olacağı için sıralamanın değişmesi ve birinciliğe yükselmesi an meselesi diyebiliriz.

Özellikle YouTube’a eklenen son yenilikler bu anlamda büyük bir katkı sağlıyor. YouTube Music ile Spotify’a rakip gösterilen uygulama, shorts içerikleri ile TikTok ve Instagram’a meydan okuyor. Bu tarz yenilikler YouTube’un görünürlüğünü ve popülaritesini arttırmada oldukça etkili oluyor.

3. WhatsApp

Çevrim içi mesajlaşma alanında dünyanın en çok kullanılan uygulaması olarak tanıdığımız WhatsApp bazı dönemlerde güvenlik açıkları sebebiyle kullanıcı kaybına uğramıştı.

Ancak yeni gelen kullanıcılar aradaki farkı kapatmış gibi gözüküyor. 2 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp’ın en güçlü rakibi ise Telegram olarak gösteriliyor.

4. Instagram

2023 yılında adını zirveye yazdırma yolunda emin adımlarla ilerleyen Instagram’ın kullanıcı sayısı 2 milyarı aşıyor.

Bu listede WhatsApp ile yer değiştirmesi an meselesi olan Instagram bir zamanlar Facebook’un yaşadığı yükseliş devrinin baharını yaşıyor. Özellikle küçük işletmeler ve reklamcılık alanında yapılan faaliyetler Instagram’ın kullanım oranını büyük ölçüde yükseltiyor.

5. WeChat

Dünya çapında popüler olmasa da kullanıcı sayısı nedeniyle bu listenin üst sıralarında yer alan WeChat nasıl oluyor da dünyada popüler olmamasına rağmen 1.3 milyar kullanıcı tarafından tercih ediliyor?

Çünkü bu uygulama Çin’de aktif bir şekilde kullanılıyor. Çin’in nüfusunun yarısına yakını WeChat’i kullandığı için de uygulama istatistiki olarak bu yılın en popüler sosyal medya araçları arasında yerini alıyor.

6. TikTok

TikTok bu listeye bomba gibi bir giriş yapmış bulunuyor. Geçen seneki aktif kullanıcı sayısını bu yıl 2 katına çıkaran TikTok 1.05 milyar aktif kullanıcı tarafından tercih ediliyor.

Bu yılın favorisi diyebileceğimiz uygulama eğlenceli içerikleri sayesinde kullanıcılarıyla müthiş bir bağ kurmuş durumda. Yükselişinin devam edeceği öngörülüyor.

‘Douyin’ isimli uygulama ise TikTok’a rakip olarak geliştirilmiş bir sosyal medya aracı. Çin’de son derece aktif bir şekilde kullanılıyor. Gün geçtikçe artan bir kullanıcı kitlesine sahip.

Listenin devamında yer alan Facebook Messenger ve Snapchat gibi uygulamalar eski popülaritesini yitirmiş olmakla birlikte kullanıcı kaybı yaşıyor.

9. sırada yer alan Telegram ise 700 milyon aktif kullanıcısına topluluk oluşturma, gizli diyalog kurma, haber paylaşım grupları oluşturma gibi seçenekler sunduğu için tercih edilmeye devam ediyor.

Yine TikTok’a rakip olarak gösterilen Kuaishou isimli uygulama henüz Türkiye’de olmasa da Çin’de ve farklı Asya ülkelerinde kullanılabiliyor. 626 milyon aktif kullanıcısı ile bu listede 11. sıradaki yerini alıyor.

12. sırada Sina Weibo isimli Twitter benzeri, 13. sırada ise QQ isimli Çin esaslı uygulamalar bulunuyor. Listenin sonlarına geldiğimizde Elon Musk’ın satın aldığı Twitter, yani yeni adıyla X ve Pinterest bizleri karşılıyor.