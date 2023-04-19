Görüntü tabanlı sosyal medya platformu üzerinden bu zamana kadar hangi gönderileri beğendiğini merak eden kişiler, Instagram'da beğenilen gönderiler nerede sorusunun yanıtını arıyor. Bu yazıda pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine olanak tanıyan sosyal medya hizmetinde hangi gönderileri beğendiğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Instagram uygulaması üzerinden hesap üzerinden beğenilen paylaşımlara kolayca erişebilmeniz mümkün. Peki, Instagram'da beğenilen fotoğraf ve videolar nerede?

Instagram'da Beğenilen Gönderiler Nerede Bulunuyor?

Instagram uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine dokunun.

Yatay üç çizgi butonuna basın.

"Hareketlerin" menüsüne girin.

"Etkileşimler" kategorisini açın.

"Beğenmeler" bölümünü görüntüleyin.

Instagram, beğeni gizleme işleminin yapılabilmesinin yanı sıra hangi paylaşımların beğenildiğini de gösteriyor. Üstelik bu gönderilere çok kolay bir şekilde bakılabiliyor. Sosyal medya hesabı üzerinden beğenilen tüm gönderileri görmek için sadece birkaç adım uygulamak yeterlidir.

Bu zamana kadar beğenilen tüm paylaşımlara bakmak için öncelikle akıllı telefonunuzda yüklü olan görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasını açın ve üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza girdikten sonra ekranın sağ alt köşesinde yer alan profil simgesinin üzerine dokunun.

Profil sayfasının sağ üst köşesinde bulunan yatay üç çizgi butonuna basın. Bunu yaptığınızda ekranda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Hareketlerin" menüsünü görüntüleyin.

"Hareketlerin" menüsünde yer alan Etkileşimler bölümünü ziyaret edin.

Instagram'da beğenilen gönderileri görmek için bir sonraki adımda "Beğenmeler" bölümüne girin. Açılan sayfadan mevcut hesap üzerinden bu zamana kadar beğendiğiniz tüm gönderileri görebilirsiniz.

Beğenmeler bölümünde ekranın üst kısmında konumlanan "En yeniden en eskiye", "Tüm tarihler", "Tüm yazarlar" butonları aracılığıyla filtreleme yapabilirsiniz. Bu, hangi tarihte hangi gönderilerin beğendiğinizi görmenize yardımcı olur.

Instagram Beğeni Silme Adımları Neler?

Instagram'a girin.

Profil simgesine basın.

Yatay üç çizgi simgesine dokunun.

"Hareketlerin" menüsünü görüntüleyin.

"Etkileşimler" kategorisine girin.

"Beğenmeler" bölümünü açın.

Beğeniyi geri almak istediğiniz gönderinin üzerine basılı tutun.

Birden fazla gönderiyi seçebilirsiniz.

Paylaşımları seçtikten sonra ekranın altındaki "Beğenmekten Vazgeç" seçeneğini seçin.

Instagram'da Beğenilen Gönderiler Gözükmüyor, Çözüm Yolları Neler?

Hesaptan çıkış yapıp tekrar girin.

Uygulamayı güncelleyin.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Uygulamayı silip yeniden yükleyin.

Görüntü tabanlı sosyal medya hizmetinde beğendiğiniz paylaşımları göremiyorsanız ilk olarak hesaptan çıkış yapıp tekrar giriş yapmayı deneyin. Eğer sorun devam ederse uygulamayı güncelleyebilir, Uygulamalar kategorisinden Instagram'ı seçip önbelleği temizleyebilir, uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.