Instagram “Bildir” Butonu Nedir Nasıl Kullanılır

Instagram’da takipçilerinizi harekete geçirecek eylem düğmelerine bir yenisi daha eklendi. Artık sizin paylaştığınız içeriklerden öncelikli olarak haberdar olmak isteyenleri kolayca yönlendirebileceksiniz.

Siz de takip etmekten hoşlandığınız kişilerin paylaştığı içerikleri ilk görenlerden biri olmak için tek tuşla uygulamaya talimast verebileceksiniz. Instagram hikâyelerine eklenen ‘bildir’ butonu bunun için özel olarak geliştirilmiş. Peki, ‘bildir’ butonu nedir? Nasıl kullanılır? İşte, detaylar!

Instagram ‘Bildir’ Butonu Nedir?

Instagram’da takip ettiğiniz hesapların paylaşımlarından öncelikli olarak haberdar olabilmek için şu adımları izlemeniz gerekiyordu:

İlgili hesabın profil sayfasına gidin.

Sağ üst kısımda bulunan zil butonunu bulun.

Bu butona tıkladığınızda artık bu kişi herhangi bir paylaşım yaptığında bildirim alabilirsiniz.

İçerik üreticileri gönderilerinin daha fazla etkileşim alabilmesi için bu özelliği kullanmaya çalışıyordu. Takipçilerine ‘profilime gidip zil butonuna basarak bildirimleri açın’ şeklinde yönlendirme yapıyordu. Şimdi bu işlem çok daha basit hale getirildi ve böylece içerik üreticilerinin de işi kolaylaşmış oldu.

‘Bildir’ butonu hikâye oluşturma aşamasında karşımıza çıkan bir yenilik. Hikaye için görsel seçtikten sonra çıkartma ekleme bölümüne gittiğinizde bu butonu görebilirsiniz.

Bildir butonu sayesinde siz de kendi takipçilerinizle daha güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Gelin, bu özelliği nasıl kullanacağınıza birlikte bakalım.

Instagram ‘Bildir’ Butonu Nasıl Kullanılır?

Instagram uygulamasını açın.

Hikâye paylaşımını düzenlemek için alt kısımda ortada yer alan + butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkanlardan ‘hikaye’ seçeneğine tıklayın.

Burada arka plan için galerinizden görsel veya video yükleyebilir, kameradan çekim yapabilirsiniz.

Arka plana karar verdiyseniz sağ üstte yer alan ‘çıkartma ekle’ menüsüne tıklayın.

Açılan seçeneklerden ‘Bildir’ butonunu bulun ve üstüne dokunun.

Artık sayfanıza çıkartma şeklinde ekleyebileceğiniz bu butonla takipçilerinizin sizin sayfanıza ait bildirimleri kolayca açmasını sağlayabilirsiniz.

Instagram’da etkileşimlerinizi artırmak istiyorsanız uygulamanın sunduğu yeni özellikleri ve güncellemeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bu özellik henüz sizde aktif gözükmüyorsa cihazınızda Instagram’ın son sürümnün yüklü olup olmadığından emin olmalısınız.

Bunun için AppStore veya Google Play Store’a gidip uygulamanım yüklenebilir yeni bir sürümünün olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? Instagram’da ‘bildir’ butonunun hikayelerinize eklemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!