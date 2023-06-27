Instagram Bildirim Kapatma Nasıl Yapılır?

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunu kullanan pek çok kişi, Instagram bildirim kapatma işlemi için hangi adımları uygulamak gerekiyor sorusunun cevabını arıyor. Bu rehberde popüler sosyal medya hizmetinin bildirimlerinin nasıl kapatılacağını açıkladık.

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirmeyi başaran Instagram, gün içerisinde kullanıcılara çeşitli bildirimler gönderiyor. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, bu bildirimleri görmek istemiyor. Peki, Instagram bildirimleri kapatma işlemi nasıl yapılır?

Mobil cihazlarda uygulamaların bildirimlerini çok pratik bir şekilde kapatmak mümkün. Bunun için yalnızca birkaç adım uygulamak yeterlidir. Eğer siz de sosyal medya uygulamasının bildirimlerini görmek istemiyorsanız rehberimizdeki adımları sırası ile uygulayabilirsiniz.

Instagram Bildirim Kapatma Adımları

Cihazın ayarlarını açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Instagram uygulamasına dokunun.

Bildirimler bölümünü görüntüleyin.

"Bildirimlere izin ver" seçeneğini kapatın.

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya uygulamasından artık bildirim almak istemiyorsanız ilk olarak mobil cihazınızın ayarlar sayfasını görüntüleyin. Açılan sayfa üzerinden Uygulamalar kategorisine girin.

Uygulamalar kategorisini görüntülediğinizde cihazınızda yüklü olan uygulamaların ve oyunların listesi ile karşılaşacaksınız. Bu listeden Instagram uygulamasını bulun ve üzerine dokunun. Bir sonraki adımda Bildirimler bölümünü açın. Son olarak "Bildirimlere izin ver" seçeneğini devre dışı hâle getirin.

Bilgisayarda Instagram Bildirimleri Kapatma

Instagram'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfasını görüntüleyin.

Ayarlara girin.

"Anında İlet Bildirimleri" kategorisini açın.

İstemediğiniz bildirimleri devre dışı bırakın.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'ı bilgisayar üzerinden kullanıyorsanız ve PC'nize gün içerisinde söz konusu hizmetin bildirimlerinin gelmesini istemiyorsanız birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Bu kapsamda öncelikle en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram'a girin.

Oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza girdikten sonra profil sayfasını açın. Bir sonraki adımda sosyal medya hizmetinin ayarlar sayfasını görüntülemeniz gerekiyor. Açılan sayfada yer alan "Anında İlet Bildirimleri" kategorisini ziyaret edin ve görmek istemediğiniz bildirimleri kapatın.

Bu yazıda kullanıcıların video ve fotoğraf paylaşabilmesine imkân tanıyan sosyal medya uygulamasından gelen bildirimlerin mobil cihazlarda ve bilgisayarlarda nasıl kapatılacağını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları sırası ile uygulayarak söz konusu işlemi çok kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz.