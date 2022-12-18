Instagram Bildirim Sesi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Instagram, bildirim sesi değiştirme işleminin kolayca yapılabilmesine olanak tanıyor. Peki, görüntü tabanlı sosyal medya platformunda bildirimlerini sesini değiştirebilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda çoğu sosyal medya kullanıcısının merak ettiği soruyu cevaplayacağız.

Yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirerek oldukça büyük bir başarının altına imza atan Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine imkân tanıyan bir sosyal medya hizmetidir.

Çeşitli işlevlere sahip olan uygulamanın kullanıcılara sağladığı özelliklerden biri de bildirim sesidir. Uygulama içerisinden çeşitli işlemler için farklı bildirim sesleri ayarlayabilmeniz mümkün. Böylelikle bildirim sesinden hangi gelişmenin olduğunu kolayca anlayabilirsiniz.

Instagram Bildirim Sesi Değiştirme Adımları

Instagram uygulamasına girin.

Profil simgesine basın.

Sağ üst köşedeki üç çizgi simgesine dokunun.

Ayarlar menüsünü açın.

Bildirimler kategorisini görüntüleyin.

"Gönderiler, Hikayeler ve Yorumlar" bölümüne girin.

"Sistem ayarlarındaki ek seçenekler" seçeneğini seçin.

Bildirim sesini değiştirmek istediğiniz seçeneğine dokunun.

"Önem" bölümünü açın.

"Normal" veya "Yüksek" seçeneğini seçin.

"Gelişmiş" kategorisine girin.

"Ses" bölümünü açın.

İstediğiniz bildirim sesini seçin.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu üzerinden bildirim sesini değiştirebilmeniz mümkün. Peki, dünya çapında çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen sosyal medya hizmeti Instagram'da bildirim sesi nasıl değiştirilir?

Söz konusu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan Instagram uygulamasını açın. Oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazın ve ardından hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra uygulama ekranının sağ alt köşesinde konumlanan profil simgesinin üzerine dokunun. Bu adımı uygulamanız hâlinde profil sayfası görüntülenecektir. Açılan sayfanın sağ üst köşesinde bulunan üç çizgi simgesine dokunun.

Ayarlar menüsüne girin ve hemen ardından Bildirimler kategorisini görüntüleyin. Bildirimler kategorisinde bulunan "Gönderiler, Hikayeler ve Yorumlar" bölümünü açın. Daha sonra "Sistem ayarlarındaki ek seçenekler" seçeneğini seçin.

Açılan sayfada "Yorum Beğenmeleri", "Yorumlar", "İlk Gönderiler ve Hikayeler", "Beğenmeler", "Canlı Videolar", "Biyografilerdeki Bahsetmeler", "Yeni Takipçiler" ve "Kabul Edilen Takip İstekleri" dahil olmak üzere çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız.

Bildirim sesini değiştirmek istediğiniz seçeneğin üzerine dokunmanız gerekiyor. Bildirim sesinin çıkmasını sağlamak için öncelikle "Önem" bölümüne girmelisiniz. "Yüksek: Ekrana getir ve sesli bildirime izin ver" ya da "Normal: Bu bildirimlerin ses çıkarmasına izin ver" seçeneğini seçin.

Söz konusu sayfada yer alan "Gelişmiş" yazısının üzerine dokunun. Bu adımı uyguladığınız takdirde yeni seçenekler ve bölümler çıkacaktır. Bunlar arasından "Ses" bölümünü açın. Açılan sayfada "Sesler" ve "Müzikler" olmak üzere iki farklı sekme görüntülenecektir. Bunlar içerisinden istediğiniz bildirim sesini seçebilirsiniz.

Görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasından gelen bildirimlerin sesini değiştirmek için mobil cihazınızın ayarlar menüsünü de kullanabilirsiniz. Bunun için ayarlar menüsünde yer alan Bildirimler kategorisine girin ve ardından Instagram'a dokunun.

Açılan sayfa üzerinden bildirim sesini değiştirmek istediğiniz aktiviteyi seçin ve ardından "Zil Sesi" yazısına dokunun. Son olarak bildirim sesini belirleyin. Her iki yöntemde de bildirim sesi değiştirilecektir.

Bu yazıda Instagram'da bildirim sesi nasıl değiştirilir sorusunu yanıtladık. Hazırladığımız rehberde yer alan adımları sırası ile uygulayarak işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz. Böylelikle bildirim sesi aracılığı ile uygulamada hangi aktivitenin olduğunu anlayabilirsiniz.

Ayrıca görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan videoların nasıl indirileceğini merak ediyorsanız Instagram'da video indirme nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz. Rehberde yer alan adımlar ile sosyal medya platformundaki videoları indirebilirsiniz.