Instagram’da Sahte Hesap Nasıl Anlaşılır?

Instagram, gerçek ve sahte olmak üzere birçok hesabı bünyesinde barındırıyor. İnsanlar çeşitli sebeplerle Instagram üzerinden sahte hesap açabiliyor. Bu hesapların bazıları diğer kullanıcıları rahatsız etmek bazılarıysa reklam amaçlı açılıyor.

Instagram’ı güvenli bir şekilde kullanabilmek için hesabın sahte profillerden uzak tutulması gerekiyor. Bunun için tanınmayan insanların takip istekleri kabul edilmemeli ya da istek gönderen kişiler detaylı incelenmelidir. Peki, Instagram’da sahte hesap anlama için bu incelemeler yeterli mi? İşte, fake hesap olarak adlandırılan sahte hesapları anlama teknikleri!

Instagram’da Fake Hesabın Kime Ait Olduğunu Bulma

Instagram üzerinde fake hesabın kime ait olduğunu bulmak için birkaç noktaya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Instagram’da fake hesabın kime ait olduğunu bulmak için şu noktalara dikkat edilmeli:

1. Profil Fotoğrafları

Instagram’da sahte hesapların çoğunluğunun profil fotoğraflarında yüzleri belli değildir. Bazı sahte hesaplar ünlülerin fotoğraflarını da koyabiliyor. Fotoğrafın fake olup olmadığını anlamak için Google görseller üzerinden fotoğraf aratılabilir.

2. Profil İsimleri Farklıdır

Profil üzerindeki isimler genel olarak hem kalifiyeli hem de sık isimlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda sahte hesapların takipçilerinin de içerik ve isimleri farklıdır.

3. Hesap Kullanımı

Instagram'da fake hesaplar bazı deliller doğrultusunda belli olur. Genellikle Instagram’ın hikaye özelliğini kullanmaz. Sahte olmayan hesaplar çoğunlukla Instagram’ın hikaye özelliğini sıklıkla kullanıyor. Sahte hesaplar çok az veya neredeyse hiç denebilecek kadar fotoğraf paylaşır.

4. Profil Bilgileri

Fake Instagram hesapları profil bilgileri kısmını doldurmaz. Bu kısım dolu olsa dahi içeriklerle alakası yoktur. Fake hesap profillerindeki bilgiler birbirleriyle çok uyumsuzdur.

5. Takipçi Sayısı

Sahte Instagram hesaplarında takipçi sayısına da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Takip edilen kişi sayısı çok fakat takipçi sayısı azsa hesabın fake olma olasılığı yüksektir.

Sahte Instagram Hesabı Nasıl Şikayet Edilir?

Instagram’da kendi hesabınızın ya da başka kişilerin taklit edildiğini düşünüyorsanız şüphelendiğiniz hesabı şikayet edebilirsiniz. Instagram sahte hesaplar; belirli şikayet sayılarına ulaştığında ve şikayette bulunulan hesap topluluk kurallarını ihlal ettiğinde kapatılır.

Instagram’da sahte hesapları şikayet etmek için şu adımlar izlenmeli;

İlk sahte hesap profiline gidilmeli

Sağ üst köşede yer alan üç noktaya dokunulmalı

“Şikayet Et” seçilmeli

Ekrana gelen yönlendirmeler takip edilmeli

Yazımızda Instagram’da sahte hesapların nasıl anlaşılacağına dair rehber hazırladık. Ayrıca mobil cihazlarınıza indirmeyi düşündüğünüz uygulamaların sahte olup olmadığını da anlayabilmeniz için yöntemlerimiz var. Öğrenmek için Sahte Mobil Uygulamalar Nasıl Anlaşılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.