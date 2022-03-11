Profesyonel Görünüme Sahip Instagram Biyografisi Nasıl Oluşturulur?

Sosyal medya hesabınızın profesyonel bir görünüme sahip olmasını istiyorsanız düzenlemeniz gereken kısımların başında biyografi gelir. Peki, Instagram biyografi oluştururken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kullanıcılar için bir rehber hazırladık.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda biyografi bölümü oldukça önemli çünkü kullanıcılar ziyaret ettikleri profilde ilk önce biyografi bölümüne bakar. Bu nedenden dolayı biyografi, özellikle markaların, kullanıcıların zihninde profesyonel bir izlenim bırakabilmesi noktasında önemli bir rol oynar.

Kullanıcıların sosyal medya hesabında etkileyici görünüme sahip biyografi oluşturabilmesi için dikkat etmesi gereken birkaç nokta mevcut. Bu noktalar göz önünde bulundurularak oldukça başarılı bir biyografi oluşturulabilir.

Instagram Biyografisi Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Hedef kitlenize neler sunduğunuzu net bir şekilde yazın.

Kısa ve basit cümleler kurun.

Becerilerinizi ve deneyimlerini yazın.

İletişim bilgilerinizi ekleyin.

Emoji kullanın.

Özel hashtag ekleyin.

İnternet sitesi ekleyin.

Profil fotoğrafınızda markanızın logosunu kullanın.

Ad bölümünde anahtar kelimeler kullanın.

1. Hedef Kitlenize Neler Sunduğunuzu Net Bir Şekilde Yazın

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda profesyonel görünüme sahip biyografi oluşturmak için dikkat edilmesi gereken bazı kısımlar bulunuyor. Bu kapsamda ilk önce Instagram hesabınızın ne olduğunu ve neler sunduğunu net bir şekilde anlatmalısınız.

Bu adımda "Hesabım takipçilerime neler sunuyor?", "Hesabımın diğer hesaplardan farkı nedir?" Gibi soruları kendinize sormalısınız. Bu soruların yanıtını net değilse kâğıt kalem alıp bu cevapları netleştirmeniz gerekiyor.

Biyografinizde yazdığınız bilgiler, sunduğunuz ürün ve hizmeti net bir şekilde açıklamalı. Örneğin çeşitli videolara çeşitli efektler uygulayarak içerikler paylaşıyorsanız bunu biyografinizde belirtmeniz gerekiyor. Bu noktada yanlış bilgiler yazmamalısınız. Aksi takdirde mevcut takipçileriniz de sizi takip etmeyi bırakabilir. Kurumsal bir dil kullanmak, kullanıcıların kafasında profesyonel bir izlenim bırakır.

2. Kısa ve Basit Cümleler Kurun

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmetinde biyografi bölümü yalnızca 150 karaktere izin veriyor. Bu sınırlama, profesyonel görünüme sahip biyografi

oluşturmanızın önüne geçiyor olabilir. Bu sebepten ötürü söz konusu bölüme yalnızca önemli bilgilere yer vermelisiniz.

Biyografi bölümüne önemli bilgileri yazarken kısa ve basit cümleler kurmalısınız. Yani dolaylı cümle kurmak yerine bilgileri doğrudan aktarmalısınız. Örneğin belirli bir meslekte veya sektörde çalışıyorsanız ya da bir hizmet sunuyorsanız, alanınızla ilgilenen kullanıcıların doğru profilde olduğunu bilmelerini sağlamak için biyografi kısmında açıkça belirtmelisiniz.

3. Becerilerinizi ve Deneyimlerini Yazın

Profesyonel görünüme sahip biyografi oluşturmak için yapmanız gereken diğer adım ise becerilerinizi ve deneyimlerinizi yazmak. Bu, kullanıcıların gözünde profesyonel bir işletme olduğunuzu gösterir. Bu bilgileri söz konusu bölüme yazmak, takipçilerinize neler sunduğunuz hakkında fikir de verir.

4. İletişim Bilgilerinizi Ekleyin

Özellikle ürün ya da hizmet sunan hesaplar için biyografi bölümünde iletişim bilgilerinin yer alması önemli çünkü bu, kullanıcıların zihninde bir güven oluşturur. Kullanıcılar, işletmeler ile kolay bir şekilde iletişime geçmek ister. Bu sebepten ötürü bu bilgiler biyografi kısmında yer almalı.

Biyografi bölümünde karakter sınırlaması olduğu için adres, telefon ve e-posta bilgileri doğrudan yazmamalısınız. Bunun yerine ilk önce ayarlar sayfası üzerinden bir işletme hesabına geçiş yapmanız gerekiyor. Bu işlemin ardından profilinizde yer alan "Profili düzenle" seçeneğine dokunun.

Profili düzenle sayfası üzerinden iletişim seçenekleri menüsünü açın. Açılan sayfada yer alan kutucuklara adres, telefon ve e-posta bilgilerini ekleyin. Böylece karakter sayısından tasarruf etmiş olacaksınız.

5. Emoji Kullanın

Biyografi kısmında emoji kullanmak hem görsel açıdan etkileyici bir görünüm sunacak hem de karakter sayısından tasarruf etmenizi sağlayacak. Emoji kullanırken kesinlikle yaratıcı olmanız gerekiyor. Kelimelerin ve emojilerin uyumlu olması çok büyük bir öneme sahip.

Kullandığınız emojilerin markanız ile ilgili olmasına dikkat edin. Emojileri biyografinizde yer alan ifadeleri vurgulamak için kullanabilir veya okumayı çok daha kolay hale getirmek için kullanabilirsiniz. Bu noktada örneğin maddeleme emojisini tercih edebilirsiniz.

Yalnızca emoji kullanmanın iyi fikir olmadığını unutmayın. Bunu yaptığınız takdirde profilinizi ziyaret eden kullanıcılar, hesabın tam olarak ne sunduğunu anlayamayabilir ve ayrıca profiliniz profesyonellikten uzak olur.

6. Özel Hashtag Ekleyin

Markanıza özel bir hastag yani etiket oluşturun. Bu, yalnızca etkileşimi arttırmakla kalmaz aynı zamanda bir topluluk oluşturulmasına yardımcı olur. Takipçileriniz, oluşturduğunuz etiketi kullanarak paylaşımlar yapabilir. Böylece markanızın daha geniş bir kitleye ulaşmasına zemin hazırlamış olursunuz.

7. İnternet Sitesi Ekleyin

Profile internet sitesini eklemek, profesyonel profil oluşturma konusunda en önemli adımlardan bir tanesi. Görüntü tabanlı sosyal medya platformu, biyografinizin hemen alt kısmına internet sitenizi ekleyebilmenize olanak tanır.

Instagram hesabınıza internet sitesini eklemek, profesyonel görünümün yanı sıra web sitenizin trafik alması için çok etkili bir yöntem. Dolayısıyla bu adımı uygulamanız oldukça önemli.

8. Profil Fotoğrafınızda Markanızın Logosunu Kullanın

Bir hesabın profesyonel görünüme sahip olabilmesi için birden fazla adım bulunuyor. Yukarıda yer alan adımlara ek olarak dikkat etmeniz gereken diğer kısım ise profil fotoğrafı çünkü kullanıcılar, profilinizi ziyaret ettikten sonra biyografiden sonra fotoğraf kısmına bakar.

Profil fotoğrafında ne kullanacağınız konusunda kararsız kalmış olabilirsiniz. Kullanıcıların gözünde profesyonel bir izlenim bırakmak istiyorsanız markanızın logosunu profil fotoğrafı olarak ayarlamalısınız. Böylelikle logonuz da kullanıcıların aklında kalır.

9. Ad Bölümünde Anahtar Kelimeler Kullanın

Kullanıcı isminden farklı olan ad bölümü, popüler sosyal medya platformu Instagram’ın arama kısmında oldukça önemli bir rol oynar. Kullanıcılar görüntü tabanlı sosyal medya hizmetinde arama yaptığında hesap adındaki kelimeler ile eşleşen sonuçlar karşılarına çıkar. Bu sebepten ötürü anahtar kelimeler kullanmak oldukça önemli.

Instagram hesabınızda yer alan adı değiştirmek için profil düzenleme sayfasını görüntülemeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından oldukça pratik ve kolay bir şekilde ad belirleyebilirsiniz.

Bu rehberde dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan görüntü tabanlı sosyal medya platformunda profesyonel bir biyografi oluşturmak için dikkat edilmesi gereken adımları anlattık. Konuya ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.