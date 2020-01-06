Instagram'da Daha Fazla Takipçi Kazanmak için 5 Etkili Yol

Dünya genelinde 1 milyar kullanıcısı olan Instagram’ın 2010’daki kuruluşundan bu yana hızlı bir şekilde büyümesi, hiç kuşkusuz markaların mevcut ve potansiyel müşterileriyle etkileşimini değiştirdi. İnsanların yaklaşık %60’ı yeni ürünler keşfetmek için Instagram’ı kullandığını itiraf ederken, %75’i bir markanın web sitesini ziyaret ettikten sonra o markanın Instagram hesabına baktığı belirtildi. Bu yazıda, çok uluslu şirketler veya küçük işletmeler için Instagram’da takipçi yükseltmenin beş etkili yolunu derledik.

Influencer’lar ile İşbirliği Yapın

Nielsen şirketi, satın alma amacı olan müşterilerin % 92'sinin, ücretli bir reklam yerine çevrimiçi olarak takip ettikleri kişilerden gelen ürün önerilerine güvenmekten çok mutlu olduğunu keşfetti. Y neslinin (1981 - 1999) %40’ı, en sevdikleri içerik oluşturucularının veya influencer’ların onları gerçek yaşamlarındaki arkadaşlarından daha iyi anladığını düşünüyor. Reklam kampanyalarınız için influencer’lar ile işbirliği yapmanız daha büyük bir kitleye ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Örneğin, NYC (New york City) merkezli güzellik şirketi Glossier, Instagram’daki Micro-Influencer’lar (ünlüler değil) ile kozmetik ve cilt bakım ürünleri ile ilgili iş birliği yaptı. Glossier, bir yıl içerisinde %600 büyüme (2015-2016) kaydetti. Glossier’ın anlaştığı Micro-Influencer’lar, ‘sabah rutini’ videolarında markanın ürünlerinden bahsederek kullandı. Buradaki Micro-Influencer, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ancak çok fazla takipçisi olmayan kişilerdir.

Glossier’ın kurucusu Emily Weiss, influencer’lardan gelen yönlendirmelerin satışlarının % 90'ını oluşturduğunu ve şirketin en güçlü destekçilerinin gelecekte marka misyonerlerine dönüştürülmesi yönünde aktif adımlar attığını ortaya koydu.

İlginç Fotoğraflar Envanterine Sahip Olun

Instagram, öncelikle dünyadaki kullanıcılar tarafından paylaşılan görsel içerikler üzerinde çalışır. Hedef kitlenizin ilgilendiği içeriğin türünü belirleyin ve içerikleri paylaşmaya başlayın. Kendinizi potansiyel bir müşterinin yerine koyarak paylaşımlar yapmanın önemli olduğunu unutmayın.

Nir Eyal, Hooked isimli kitabında, “Bir web sitesi bir kimse için varsayılan seçenek haline geldiğinde, insanlar ayda bir kez olsa bile her seferinde aynı yere geri dönme eğilimindedir” şeklinde yazdı. Eyal, bu yazısıyla, sadık müşterilerin firmalar için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla Instagram hesabınızda hedef kitlenizin ilgilendiği içeriklere uygun ilginç fotoğraflar paylaşarak takipçi sayısını artırabilirsiniz.

İçeriğinizi Optimize Etmek İçin 'Trendler' Özelliğini Kullanın

Instagram Insights ile takipçileriniz (cinsiyet, konum ve yaş), belirli gönderiler/hikayelerdeki toplam organik erişim, profil açıklamanızda bulunan bağlantılardaki tıklama oranları, profil ziyaretleri ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Dönüşüm ve katılım hedeflerinize bağlı olarak, bu rakamları hedef kitlenize hitap eden içeriği yayınlamak için kullanabilirsiniz. Örneğin, hedef kitleniz 35-40 yaş grubundaki bireylerden oluşuyorsa, ancak takipçileriniz 25-35 yaş grubuysa, daha çekici gönderiler oluşturmak isteyebilirsiniz.

Müşteri Sorularına Cevap Verin

Müşterilerin % 90'ı, soruları veya şikayetleri olduğunda markalara ulaşmak için sosyal medyayı kullanıyor, bunun yaklaşık % 33'ü, ortalama 10 saat içinde yanıt alamazlarsa farklı bir markaya yöneliyorlar. DM vasıtası ile müşterilerinize zamanında cevap vermek, yalnızca markanıza olumlu yansımakla kalmaz, aynı zamanda ağızdan ağıza pazarlamanın yönlendirilmesinde önemli bir rol oynar.

Instagram Hesabınızı Doğrulatın

Doğrulanmış bir Instagram hesabına sahip olmanın bazı avantajları vardır. Sebepleriniz Kullanıcı adınızın yanında mavi onay işaretine sahip olmak, dönüşüm oranlarınızı yükseltmenize ve sosyal medya platformunda sizi daha popüler hale getirmenize yardımcı olabilir. Maalesef doğrulama isteğinde bulunma süreci can sıkıcı olabiliyor.

Instagram'da doğrulanmış bir hesaba sahip olmak anında güvenilirlik sunar ve diğer kullanıcılara 'gerçek' kimliğinizi garanti eder. Böylece kullanıcılar, doğru insanları takip etme konusunda bilinçli bir karar verebilirler.

TrackMaven’e göre , işletmelerin % 78’i içerik çıktılarını son 2 yılda arttırdı, ancak ortalama içerik ilgisi % 60’lık şaşırtıcı bir oranda azaldı. Çoğu marka, sosyal medyada 'yayıncılık yaklaşımı'nı benimsemeye devam ediyor ve bu sayede yaptıkları kampanyalar ile kullanıcıların onlarla iletişim kurmaya devam edeceğini planlar.

Ne yazık ki, bugünün rekabetçi ortamında bir fikri etkili bir harekete dönüştürmek, farklı bir açıdan düşünmenizi gerektirir. Ne de olsa, nihai hedefiniz sadece bir mesaj iletmek değil, aynı zamanda hedef kitlenizle anlamlı ilişkiler kurmak.