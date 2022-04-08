Instagram Profil Fotoğrafı Nasıl Büyütülür?

Popüler sosyal medya hizmetindeki profil resimlerinin boyutu doğrudan büyütülemiyor. Neyse ki mevcut birkaç yöntem sayesinde Instagram profil fotoğrafı büyütme programsız bir şekilde yapılabiliyor. Bu hizmetleri kullanarak sosyal medya platformunda yer alan hesapların profil resimlerinin büyük hallerine kolay bir şekilde bakabilirsiniz.

2010 yılında kullanıma sunulan görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, gün içerisinde en fazla zaman geçirilen sosyal ağlar arasında yer alıyor. Platform üzerinden diğer kullanıcıların profilini ziyaret ettiğinizde profil fotoğraflarını küçük daire şeklinde görebilirsiniz.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal ağ, profil resimlerinin büyük halinin görüntülenmesini sağlayacak bir araç sunmaz. Bu sebepten ötürü çoğu kullanıcı, Instagram PP büyütme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini merak edebilir.

Instagram profil fotoğrafı büyütme işleminin yapılabilmesini mümkün hale getiren bazı çevrim içi hizmetler bulunuyor. Bu hizmetler sayesinde herhangi bir program kurmadan diğer kullanıcıların profil resimlerinin büyük halini görüntüleyebilirsiniz.

Bu yazıda Instagram profil resmi büyütme işlemi için kullanabileceğiniz çevrim içi hizmetleri bir arada topladık. Bu hizmetleri kullanarak söz konusu işlemi çok kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram PP Nedir?

"Instagram PP" ifadesi, günümüzde çok sayıda kişi tarafından zaman zaman kullanılan terimlerden bir tanesi. Bu ifade, Instagram profile photo kelimelerinin kısaltması. Yani Instagram profil fotoğrafı anlamına gelir.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda çok fazla sayıda hesap yer alıyor. Platformda yer alan her hesabın bir profil sayfası bulunuyor. Profil sayfası kısmında kullanıcıların paylaştığı fotoğraf ve videolar, biyografi ve profil fotoğrafı mevcut.

Dünya çapında çok popüler bir sosyal medya platformu olan Instagram’da hesabı bulunan kullanıcıların profil görselleri daire şeklinde görünür. Peki, kullanıcıların profil görsellerinin büyük halini görüntüleyebilmek için neler yapılmalı?

Instagram Profil Fotoğrafı Büyütme Nasıl Yapılır? (Programsız)

InstaZoom

Instadp

InstaBig

InstaZoomer

Yukarıda görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan profil görsellerinin büyük haline erişebilmek için kullanabileceğiniz hizmetler bulunuyor. Bu hizmetleri nasıl kullanabileceğinize aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Instazoom ile Profil Resmi Büyütme

Web tarayıcısını açın.

InstaZoom sitesini ziyaret edin.

Kutucuğa profil sayfasının bağlantısını yapıştırın.

"Büyütme" butonuna basın.

"Görüntüle ve Yakınlaştır" butonuna tıklayın.

Popüler sosyal medya hizmetinde yer alan hesapların profil görsellerini büyütmek için ilk önce web tarayıcısını açmanız gerekiyor. Daha sonra InstaZoom isimli internet sitesini ziyaret edin. Açılan web sitesinin orta kısmında bir kutucuk göreceksiniz.

Profil görselinin büyük haline bakmak istediğiniz hesabın bağlantısını kopyalayın. Daha sonra InstaZoom internet sitesinde konumlanan kutucuğa kopyaladığınız hesap bağlantısını yapıştırın. Bu işlemin ardından "Büyütme" kelimesinin yer aldığı yeşil renkli butona tıklayın.

Daha sonra "Görüntüle ve Yakınlaştır" butonuna basın. Bu işlemi yaptığınız takdirde Instagram PP büyütme işlemi tamamlanacak. Açılan yeni sekmede profil görselinin büyük halini görüntüleyebilirsiniz.

2. Instadp ile Profil Resmi Büyütme

Instadp sitesini açın.

"Profile Pictures Downloader" butonuna tıklayın.

Hesabın kullanıcı adını yazın.

Arama butonuna basın.

"Continue" butonuna tıklayın.

"Full Size" sekmesine girin.

Instagram profil resmi büyütme işlemi için kullanabileceğiniz bir hizmet daha mevcut. İlk önce Instadp web sitesini ziyaret edin. İnternet sitesini görüntülediğinizde çeşitli butonlar göreceksiniz. Bunların arasından "Profile Pictures Downloader" butonuna tıklamanız gerekiyor.

Söz konusu işlemin ardından yeni bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden profil görselini büyütmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazın ve hemen ardından arama butonuna basın. "Continue" butonuna tıklayın. Son olarak "Full Size" sekmesine girin.

3. InstaBig ile Profil Resmi Büyütme

İnternet tarayıcısını açın.

InstaBig web sitesini görüntüleyin.

"Profil Fotoğraf İndirici" butonuna basın.

"Profil Fotoğrafı" sekmesine girin.

Profilin kullanıcı adını yazın.

Arama butonuna tıklayın.

"Tam Boyut" seçeneğini seçin.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan hesapların profil görsellerinin büyük halini görebilmenizi sağlayan bir hizmet daha bulunuyor. Bu hizmet sayesinde çok kolay ve pratik bir şekilde söz konusu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu hizmeti kullanabilmek için ilk olarak internet tarayıcısını açmanız ve hemen ardından InstaBig isimli web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Web sitesini ziyaret ettikten sonra karşınıza "Profil Fotoğrafı", "Hikayeler", "Öne Çıkanlar", "Reels", "Fotoğraf", "Video" ve "IGTV" sekmeleri çıkacak.

Ziyaret ettiğiniz internet sitesi üzerinden "Profil Fotoğrafı" sekmesine girin. Profil görselinin büyük halini görmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını kutucuğa yazın. Daha sonra arama butonuna veya Enter tuşuna basın. Son olarak "Tam Boyut" seçeneğini seçin. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde profil resminin büyük hali açılacak.

4. InstaZoomer ile Profil Resmi Büyütme

InstaZoomer sitesini ziyaret edin.

Kutucuğa kullanıcı adını yazın.

Arama butonuna tıklayın.

Instagram profil görselini büyütmek için ilk olarak InstaZoomer adlı web sitesini açın. İnternet sitesini açtıktan sonra kutucuğa hesabın kullanıcı adını yazmanız gerekiyor. Daha sonra arama butonuna ya da Enter tuşuna basın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde görselin büyük halini görüntüleyebilirsiniz.

Bu yazıda görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan profil görsellerinin büyük haline nasıl bakabileceğinizi açıkladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.