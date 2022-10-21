Instagram hikayelerini gizli görmek için kullanılan uygulama LiLi APK, birçok kişinin işine yarayacak gibi duruyor.

Abdullah Yılmaz - 32 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Instagram hikayelerini gizli bir şekilde görmeyi birçok kişi istemektedir. Bu nedenle Instagram gizli hikaye izleme uygulamalarını aramaktadır. Burada devreye LiLi APK uygulaması girmektedir. LiLi APK ile Instagram hikayelerini gizli bir şekilde izleyebilir veya indirebilirsiniz. Bu sayede diğer kişiler sizin hikayeyi görüntülediğinizi anlamaz.

LiLi APK İndir

Birçok Instagram gizli hikaye izleme uygulaması vardır. Bu uygulamalar arasında popüler olanlardan biri de LiLİ APK'dir. Instagramda sadece gizli hikaye izlemenize olanak tanımayan uygulama aynı zamanda indirme işlemi yapmanıza da olanak tanımaktadır. Ancak, hatırlatmak isteriz ki bu uygulamayı indirdiğinizde Instagram hesabınıza giriş yapmanız gerekecektir.

Bu nedenle hesabınızın güvenliğini riske atmış olabilirsiniz. O yüzden uygulamayı kullanmadan iyi düşünmeniz gerekecektir. Eğer, LiLi APK indirip kullanmışsanız Instagram şifrenizi değiştirmenizi öneririz.

Bu sayede Instagram hesabınızı çalınmaktan bir nebze korumuş olursunuz. Uygulamaya Instagram hesabınız ile giriş yaptıktan sonra istediğiniz kişinin hikayesini gizli bir şekilde görebilir indirmek istediğiniz görselleri direkt olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

Sadece hikaye değil diğer fotoğraf ve videoları da indirmeye yarayan program, indirdiğiniz dosyaların listesinide göstermektedir. Son olarak Instagram profil fotoğraflarını görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz. Siz de Instagram hikayelerini gizli bir şekilde izlemek istiyorsanız LiLi APK uygulamasını deneyebilirsiniz.