Instagram Hesap Kurtarma Nasıl Yapılır? Kesin Çözüm!

Instagram hesap kurtarma nasıl yapılır ve Instagram hesap kurtarma linki nedir sorularını soran kullanıcılar, "şifresi unutulan Instagram hesabını kurtarma", "kapatılan Instagram hesabını kurtarma", "çalınan Instagram hesabını kurtarma" ve gibi problemler ile karşı karşıya kalmış oluyor.

Hemen hemen herkesin görüntü tabanlı sosyal medya platformunda hesabı bulunuyor. Bununla birlikte kullanıcıların kafasında Instagram hesabının güvenliği nasıl sağlanır sorusu da oluşuyor.

Çoğu kullanıcı, zaman zaman sosyal medya hesabı ile bazı sorunlar yaşayabiliyor. Bu sorunların başında hesaba ulaşamama yer alıyor. Peki, hesap nasıl kurtarılır, hesabın güvenliğini sağlamak için ne yapılmalı?

Instagram Hesap Kurtarma Nasıl Yapılır?

Şifresi unutulan Instagram hesabı nasıl kurtarılır?

Instagram hesabını kurtarma linki nedir?

Kapatılan Instagram hesabı nasıl kurtarılır?

Çalınan Instagram hesabı nasıl kurtarılır?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformunda yaygın olarak yaşanan sorunlar arasında hesaba erişememek yer alıyor. Instagram hesabınıza erişemiyorsanız uygulayabileceğiniz bazı adımlar bulunuyor.

Yapmanız gereken adımlar, yaşadığınız soruna göre değişiklik gösterir. Örneğin sosyal medya platformu tarafından kapatılan hesabınızı kurtarmak için yapmanız gereken adımlar ile şifresini unuttuğunuz hesabına erişebilmeniz için izlemeniz gereken adımlar oldukça farklı.

Kullanıcıların hesaba erişememe noktasında yaygın olarak yaşadığı problemlerin çözümüne yönelik bir rehber hazırladık. Bu rehberde yer alan çözüm yöntemlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yöntemlerde yer alan adımları sırası ile uygulayarak sorununuzu çözebilirsiniz.

1. Şifresi Unutulan Instagram Hesabını Kurtarma

Instagram uygulamasını açın.

"Giriş yapmayla ilgili yardım al" veya "Şifremi unuttum" seçeneğini seçin.

Kullanıcı adı, e-posta ya da telefon numaranızı girin.

"İleri" butonuna basın ve talimatları uygulayın.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte her kullanıcının artık çok sayıda hesabı mevcut. Güvenlik açısından her hesap için farklı şifre kullanmak oldukça büyük bir öneme sahip. Kullanılan şifrenin ayrıca zor olması gerekiyor. Bunlar hesabınızın çalınma ihtimalini düşüren faktörler arasında yer alıyor.

Her hesap için farklı ve zor parola belirlendiği için bazen bazı şifreler unutulabiliyor. Akıllı telefonunuzda görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasını her kullanmak istediğinizde şifre girmenize gerek yok fakat bazı durumlarda hesabınızdan otomatik çıkış yapılabiliyor.

Şifrenizi unuttuysanız endişelenmiş olabilirsiniz fakat buna hiç gerek yok. Parolasını unuttuğunuz hesabınıza çok kolay ve pratik bir şekilde erişebilirsiniz. Bunun için ilk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan Instagram uygulamasını açmanız gerekiyor.

Popüler sosyal medya uygulamasını açtıktan sonra Android işletim sistemine sahip cihazlarda "Giriş yapmayla ilgili yardım al", iOS işletim sistemine sahip cihazlarda ise "Şifremi unuttum" seçeneğini seçmelisiniz.

Söz konusu seçeneği seçtikten sonra kullanıcı adı, e-posta veya telefon numaranızı kutucuğa girmeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından "İleri" butonuna dokunun ve talimatları uygulayın. Süreci tamamladıktan sonra gelen bağlantıyı görüntüleyin. Açılan sayfadan yeni şifre belirleyin.

2. Instagram Hesap Kurtarma Linki Nedir?

Görüntü tabanlı sosyal medya hesabınıza ulaşamıyorsanız Instagram hesabını kurtarma sayfası üzerinden gerekli bilgileri girerek hesabınıza erişim sağlama imkânınız mevcut. Bu bağlantı, genellikle sosyal medya hizmeti tarafından kapatılan hesaplar için kullanılır.

3. Kapatılan Instagram Hesabını Kurtarma

Yukarıda yer alan bağlantıya tıklayın.

Adınızı ve soyadınızı yazın.

E-posta adresinizi girin.

Instagram kullanıcı adınızı ekleyin.

Telefon numaranızı yazın.

İtiraz gerekçenizi yazın.

"Gönder" butonuna tıklayın.

Instagram, topluluk kurallarına uymayan hesapları kalıcı olarak kapatır. Eğer topluluk kurallarına aykırı bir davranışta bulunmadıysanız ve hesabınız kapatıldıysa bu duruma itiraz edebilme imkânınız bulunuyor.

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformunda yer alan hesabınız kapatıldığı için erişemiyorsanız uygulamanız gereken ilk adım, yukarıda yer alan Instagram hesabını kurtarma linkine tıklamak.

Söz konusu bağlantıya tıkladıktan sonra sosyal medya hizmeti tarafından oluşturulan bir destek sayfası açılacak. Açılan destek sayfasında bazı bilgilerin istendiği form mevcut. Açtığınız sayfa üzerinden adınızı, soyadınızı, Instagram kullanıcı adınızı, telefon numaranızı ve hesabınızın kalıcı olarak kapatılması kararına neden itiraz ettiğinizi yazın.

Gerekli bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde sosyal medya platformu, gönderdiğiniz formu inceleyecek ve yanlış karar verilip verilmediğini analiz edecek. Eğer hesabınız yanlışlıkla kapatıldıysa hesabınız erişime açılacak ve böylelikle giriş yapabileceksiniz.

4. Çalınan Instagram Hesabını Kurtarma

Instagram’ı açın.

"Giriş yapmayla ilgili yardım al" ya da "Şifremi unuttum" yazısına dokunun.

Telefon numarası, kullanıcı adı veya e-posta adresinizi yazın.

"İleri" seçeneğini seçin.

Talimatları izleyin.

Sosyal medya hesabınızın başka bir kişi tarafından ele geçirildiğini düşünüyorsanız ilk olarak hesabınızın kayıtlı olduğu e-posta kutusuna göz atmanız gerekiyor. E-posta kutunuza resmi Instagram e-posta adresinden e-postanızın değiştiğini bildiren bir e-mailin gelip gelmediğini kontrol edin.

Eğer böyle bir e-posta varsa adresin sahte olup olmadığına dikkat etmeniz büyük bir öneme sahip çünkü tıpkı Instagram’a aitmiş gibi görünen sahte bir e-posta olabilir. Resmi adresten gelen e-mailde yer alan "bu değişikliği geri alın" seçeneğini seçin. Böylece kötü niyetli kişi tarafından yapılan e-posta değişikliğini geri alabilirsiniz.

E-posta kutunuzda söz konusu duruma ilişkin herhangi bir e-mail yoksa Instagram uygulamasını açmalısınız. Daha sonra "Giriş yapmayla ilgili yardım al" ya da "Şifremi unuttum" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Açılan sayfa üzerinden telefon numarası, e-posta adresi ya da kullanıcı adınızı yazın. "İleri" butonuna dokunun ve talimatları izleyin.

Instagram Hesabının Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Güçlü şifre belirleyin.

İki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini etkinleştirin.

Her üçüncü taraf uygulamasına erişim izni vermeyin.

Instagram’ın DM’den yazmayacağını unutmayın.

1. Güçlü Şifre Belirleyin

Hesap güvenliğini sağlayabilmek için yapmanız gereken ilk şey güçlü parola belirlemek. Bu sebepten ötürü Hesabınızın kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmemesi için güçlü şifre belirlemeniz gerekiyor. Eğer şu anda basit bir şifre kullanıyorsanız ayarlar sayfası üzerinden parolanızı değiştirin.

2. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Özelliğini Etkinleştirin

Instagram uygulamasını açın.

Profil sayfasını açın.

Sağ üst köşede yer alan yatay üç çizgi simgesine basın.

Ayarlar menüsünü açın.

Güvenlik kategorisini görüntüleyin.

"İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması" seçeneğine dokunun.

"Başla" butonuna basın ve talimatları izleyin.

Sosyal medya platformunda hesap güvenliğini sağlamak için iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için akıllı telefonunuzda yüklü olan Instagram uygulamasını açın. Ekranın sağ alt köşesinde yer alan profil simgesine dokunun.

Profil sayfasında bulunan yatay üç çizgi simgesine basın. Bu işlemin ardından ayarlar menüsünü açın. Açılan sayfa üzerinden Güvenlik kategorisine dokunun. "İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması" seçeneğini seçin. "Başla" butonuna basın ve ardından talimatları takip edin.

Instagram’da söz konusu özelliği etkinleştirmek için üçüncü taraf kimlik doğrulama uygulaması ve SMS olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Hangi yöntemini kullanmak istiyorsanız o yöntemi seçebilirsiniz.

3. Her Üçüncü Taraf Uygulamasına Erişim İzni Vermeyin

Hesabınızı güvenli bir şekilde kullanmaya devam edebilmeniz için her üçüncü taraf uygulamasına erişim izni vermemeniz gerekiyor. Eğer kötü niyetli bir uygulamaya erişim izni verirseniz hesabınız ele geçirilebilir.

4. Instagram’ın DM’den Yazmayacağını Unutmayın

Özellikle son zamanlarda bir Instagram hesap çalma yöntemi ortaya çıktı. Kullanıcılara DM’den sahte Instagram hesabı üzerinden kötü amaçlı bağlantının yer aldığı bir mesaj gönderiliyor. Burada unutulmaması gereken bir ayrıntı mevcut. Instagram’ın kullancıılara DM’den yazmayacağını unutmamalısınız.

Bu rehber ile Instagram hesap kurtarma linki nedir ve Instagram hesap kurtarma nasıl yapılır sorularını soran kullanıcılar için "şifresi unutulan Instagram hesabını kurtarma", "kapatılan Instagram hesabını kurtarma", "çalınan Instagram hesabını kurtarma" problemlerini çözüme kavuşturacak yöntemler açıkladık.