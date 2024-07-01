Instagram Hesap Paylaşımı Nedir? Nasıl Yapılır?

Instagram’da yepyeni bir devir başlıyor. Ortak hesap özelliği resmen kullanıma açılıyor. Aynı hesabı yönetebilen birden fazla kişi olabilecek. Böylece sevdiklerinizle, ailenizle, arkadaşlarınızla veya iş ortaklarınızla paylaşımlı hesap açma şansınız olacak. Peki, bu özellik tam olarak nedir? Ne işe yarar? Instagram’da ortak hesap açma nasıl yapılır? İşte, bu konuya dair bilmeniz gereken tüm detaylar!

Instagram Hesap Paylaşma Nedir?

Instagram’da aslında böyle bir özellik olmamasına rağmen birçok kullanıcı halihazırda bulunan Instagram’larını bu şekilde kullanıyordu. Yani, bir hesap oluşturup kullanıcı adı ve şifre bilgilerini paylaşarak farklı cihazlardan bu hesabı yönetme şansınız oluyordu. Yeni çıkan özellik ise bu duruma bir netlik getiriyor. Artık bir hesaba birden çok kullanıcı giriş yapıp hesabın yönetimi ile ilgili ayarları yapabilecek.

Instagram hesap paylaşma özelliği için şimdilik 3 kişilik bir kotadan söz ediliyor. Bir hesaba 3 farklı kullanıcının giriş yapabileceğini yani en fazla 3 kişinin ortak bir hesabı kullanabileceğini düşünebilirsiniz. Alessandra Paluzzi’nin yaptığı bir paylaşımdan çıkarılan sonuçlara göre hesaba erişimi olmasını istediğiniz kişilere davet gönderme şansınız olacak. Bu kişiler davet eden kullanıcının erişimini kısıtlayamayacak

Instagram Hesap Paylaşma Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

Instagram’da işletmenize ait bir sosyal medya hesabınız varsa ve bu hesabın yönetimiyle bizzat ilgilenmiyorsanız yetkili kişilerin hesaba erişmesini sağlayabilirsiniz. Sosyal medya yöneticisi, içerik üreticisi gibi kişilerin Instagram hesabını kontrol edebiliyor olması size büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

Benzer şekilde reklam yönetimi konusunda destek aldığınız biri varsa bu kişilerin de hesaba yönetici olarak giriş yapmasını sağlayabilirsiniz. Böylece hesap ayarlarını dolaylı yoldan size yaptırmaları gerekmez. Kişisel hesaplarınız için de hesap paylaşma özelliğinden yararlanabilirsiniz. Eşinizle, partnerinizle, arkadaşınızla veya diğer yakınlarınızla ortak bir hesap açıp burada farklı kullanıcılar olarak içerik üretmeyi deneyimleyebilirsiniz.

Yeni özellik kapsamında şifre paylaşımına gerek olmayacağı için esas giriş bilgilerinin hesap sahibinde kalıyor olması, güvenlik açısından büyük bir avantaj. Hesap sahibi her kim ise kullanıcı adı ve şifre değiştirme gibi işlemler sadece bu kişinin kontrolünde olacak. Gerektiğinde hesap sahipleri, paylaşım özelliği için yetkilendirdiği kişilerin yetkisini geri çekebilecek.

Bu özelliğin Instagram’ın iş hayatında verimli kullanılabilmesi açısından oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz. Sizce de öyle mi? Farklı düşünceleriniz var mı? Yorumlarda bizimle fikirlerinizi paylaşın!