Instagram Hikaye İzlenme Sırası Nasıl Çalışıyor?

Günümüzde epey popüler olan ve her yaş grubundan insanın kullandığı Instagram uygulaması, sık sık algoritmaları ile gündeme geliyor. Özellikle Instagram hikaye izlenme sıralaması hakkındaki efsaneler kulaktan kulağa yayılıyor. Herkesin merak ettiği hikaye izlenme sıralamasının nasıl olduğunu sizler için araştırdık. Peki, Instagram’da hikaye izlenme sırası nasıl çalışıyor? Detaylar yazımızda👇🏻

Instagram Hikaye İzlenme Sırası Nasıl Çalışır?

2016’da ‘Hikayeler’ özelliğini hayatımıza sokan Instagram uygulaması, o günden bu güne kadar birçok güncelleme getirdi. Özellikle hikaye izlenme algoritması hakkında epey efsane bulunan bu durum hakkındaki araştırmalar ise her geçen gün artıyor. Bazen bazı kullanıcılar izlenme sırasında en üstte yer alırken, her gün konuştuğunuz kişiler ise en altta yer alabiliyor. İşte böyle durumlarda kullanıcılar, ‘X kişisi neden en üstte/altta?’ sorusunu soruyor.

Instagram hikaye özelliği, bir fotoğrafı paylaştığınız andan 24 saat sonra kaybolan fotoğraflara deniyor. Dilerseniz attığınız hikayeleri profilinizde ‘öne çıkanlar’a ekleyerek daha uzun süre takipçilerinizle paylaşabiliyorsunuz.

Instagram hikaye özelliği ilk çıktığında, hikayenizi izleyenlerin isimleri 24 saatten uzun bir süre gözüküyordu. Ancak birkaç yıl önce gelen güncellemeyle bu özellik kaldırıldı ve hikayenizi izleyenleri sadece belirli bir süre boyunca görebiliyorsunuz.

Fakat bu noktada Instagram’ın hangi algoritma ile izlenme sırası belirlediği ise tartışmaya açık hale geldi. Çünkü birçok kullanıcı uzun bir süre bu sıralamanın nasıl oluştuğunu anlamak için testler yaptı ve sonucunda sıralamanın rastgele oluştuğu yargısına varıldı.

Instagram platformu da bu konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yapılan testlerden sonra birçok kullanıcı hikaye görüntüleme sıralamasının profili en çok ziyaret eden kullanıcılara göre listelendiğini düşünse de Instagram, bunun böyle olmadığını söyledi. Ancak nasıl olduğu konusunda da bir bilgi vermedi.

Instagram için geliştirmeler yapan Julian Gutman, algoritmanın nasıl çalıştığına dair bazı bilgiler verdi: 'Cevap şu; listenin başında sıralanan kişiler profilinizi en çok stalklayan kişiler değil. Bu tamamen sizin etkinliğinize ve size en yakın insanlara bağlı olarak çalışan bir algoritma’

Bu açıklamaya göre; tek bir fotoğraf dahi beğenmediğiniz halde bir profili yalnızca görüntülemek bile kullanıcıların listenin başında yer almasına yetiyor.

Algoritma ayrıca; beğeni, yorum, direkt mesaj, uygulamadaki diğer etkileşimler ve alışkanlıklara göre sıralama yapıyor. Böylece uygulama size, en çok görüntülemek istediğiniz içeriği gösteriyor.