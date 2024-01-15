Instagram Kaybolan Mesaj Modu Kapatma Nasıl Yapılır?

Snapchat’in en karakteristik özelliklerinden biri olan kendiliğinden silinen mesajlar Instagram’da da kullanılabiliyor. Snapchat’in otomatik modu bu şekildeyken, Instagram’da kullanıcıların kaybolan mesaj modunu kendi açması gerekiyor.

Son derece kolay olan bu işlem sayesinde istediğiniz mesajları okunduktan sonra silinecek şekilde göndermeniz mümkün. Bazen de istemediğiniz halde kaybolan mesaj modu açılabiliyor.

Böyle anlarda aslında sohbette kalmasını istediğiniz mesajları kaybetme ihtimaliniz doğuyor. Peki, bu özelliği verimli bir şekilde kullanmak için bilmeniz gerekenler neler? Kaybolan mesaj nasıl gönderilir? Bu özellik nasıl kapatılır?

Instagram’da Kaybolan Mesaj Nasıl Gönderilir?

Instagram’da DM kutunuza gidin.

Kendiliğinden silinen bir mesaj göndermek istediğiniz kişi ile olan konuşmanıza tıklayın.

Henüz bu kişiyle bir konuşma başlatmadıysanız DM kısmında sağ üstte yer alan + butonuna basarak yeni bir konuşma açabilirsiniz.

Konuşmak istediğiniz kişinin profiline gidip ‘mesaj at’ seçeneğine de tıklayabilirsiniz.

Sohbet kısmına geldiğinizde parmağınızla ekranı aşağıdan yukarı doğru kaydırarak kaybolan mesaj yani sessiz mesaj modunu başlatabilirsiniz.

Bu işlemi yaptıktan sonra parmağınızı bırakınca Instagram’ın karanlık bir ekrana geçtiğini göreceksiniz.

Aynı anda yukarıdan aşağıya inen susma emojileri karşınıza çıkacak.Karşı taraf da kaybolan mesaj modunu açtığınıza dair bir bildirim alacak.

Instagram’da Kaybolan Mesaj Modu Nasıl Kapatılır?

Uygulamada hızlı bir şekilde mesaj yazarken veya bir sohbetten diğerine geçerken yanlışlıkla kaybolan mesaj modunu aktifleştirebilirsiniz.

Böyle zamanlarda bu moddan çıkmak için yapmanız gereken şey aslında oldukça basit. Sessiz modu açarken yaptığınız işlemleri tekrarlayarak bu modu kapatabilirsiniz.

Yani, yine ekranda parmağınızı aşağıdan yukarı doğru kaydırıp ‘kaybolma modunu kapatmak için devre dışı bırak’ yazısı çıkana kadar basılı tutmanız yeterlidir.

Bu ibareyi gördükten sonra parmağınızı tamamen yukarı kaydırıp sessiz modu kapatma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Kaybolan Mesaj Modu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Bu özelliği kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı kritik noktalar olduğundan söz etmekte fayda var. Örneğin, sadece birebir sohbetlerde aktif olarak bu uygulamadan yararlanabilirsiniz. Grup sohbetlerinde kullanıma uygun değil.

Öte yandan, bu modda gönderdiğiniz mesajlar için karşı taraftaki kişi ekran görüntüsü aldığında tarafınıza bildirim gelir. Yani siz de bu modda yaptığınız konuşmalarda SS alırsanız karşı tarafın bu durumdan haberdar olacağını unutmamalısınız.

Kaybolan mesajlar karşınızdaki kişi mesajı okuduktan hemen sonra silinir. Eğer mesajı gönderen kişi bu modu kapatırsa sohbet sonlanana dek sadece son 6 saatte yapılan yazılmalar okunabilir.