Instagram nasıl güncellenir sorusunu merak eden kullanıcılar için oldukça detaylı bir rehber hazırladık. Instagram güncelleme nasıl yapılır sorusunun yanıtı için hazırladığımız rehberi inceleyebilirsiniz.

Görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasını her zaman güncel tutmak büyük bir öneme sahip çünkü geliştirici ekip güvenlik açıkları, meydana gelen hatalar ve yeni özellikler için güncelleme yayımlar. Dolayısıyla Instagram dahil tüm uygulamaları ve hatta işletim sistemini güncel tutmalısınız.

Instagram Güncelleme Nasıl Yapılır?

Android’de Instagram güncelleme

iOS'te Instagram güncelleme

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulamasını güncellemek için bazı adımların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu işlemler Android ve iOS cihazlarda biraz farklılık gösteriyor.

Android’de Instagram Nasıl Güncellenir?

Google Play Store’u açın.

Arama kutucuğuna “Instagram” yazın.

Uygulama sayfasını görüntüleyin.

“Güncelle” butonuna dokunun.

Çok sayıda kullanıcının zamanının büyük bir kısmını geçirdiği sosyal medya uygulaması çok hızlı ve pratik bir şekilde güncellenebilir. Bu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak Android işletim sistemine sahip olan cihazınızda yüklü olan Google Play Store’u açmanız gerekiyor.

Google Play Store’u açtıktan sonra ekranın üst kısmında yer alan arama kutucuğuna “Instagram” yazın. Bu işlemi yaptığınız takdirde arama sonuçlarda uygulama çıkacaktır. Instagram’ın sayfasını görüntüleyin. Açılan sayfada yer alan “Güncelle” butonuna dokunun. Bu yer almaması, uygulamanızın güncel olduğu anlamına gelir.

iOS'te Instagram Nasıl Güncellenir?

App Store’u açın.

Arama butonuna dokunun.

Kutucuğa “Instagram” yazın ve uygulama sayfasını açın.

“Güncelle” butonuna basın.

iOS işletim sistemine sahip olan cihazınızda görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasını güncellemek için App Store isimli resmi uygulama mağazasını açın. Mağazada yer alan arama butonuna dokunun. Arama kutucuğuna “Instagram” yazın ve hemen ardından uygulamanın sayfasını açın.

Açılan sayfa üzerinden “Güncelle” butonuna dokunarak söz konusu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama sayfasında “Güncelle” yerine “Aç” butonunun olması, cihazınızda yüklü olan sosyal medya uygulamasının güncel olduğunu gösterir.

Instagram Güncelleme Gelmiyor Hatası ve Çözümü

Depolama alanını kontrol edin.

Cihazınızı kapatıp açın.

Instagram’ın önbelleğini ve verilerini silin.

Instagram’ı silip yeniden yükleyin.

Cihazınızı sıfırlayın.

Görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlanmış olmasına rağmen bazı kullanıcılar cihazlarında söz konusu uygulama için yeni bir güncellemenin görünmediğini söylüyor. Kullanıcılar bu sebepten ötürü popüler uygulamayı güncelleyemiyor.

Pek çok kullanıcının karşı karşıya kaldığı problemi çözmek için uygulanabilecek bazı yöntemler bulunuyor. Bu yöntemler karşılaşılan sorunun düzeltilmesine yardım edebilir. Sorun ortadan kalktığında ise yukarıdaki adımlar sırası ile takip edilerek güncelleme işlemi yapılabilir.

1. Depolama Alanını Kontrol Edin

Ayarlar sayfasını açın.

“Depolama” kategorisine dokunun.

Kullanılabilir alanı görüntüleyin.

Android ya da iOS işletim sistemine sahip olan cihazınızda yeni bir güncellemenin görünmemesinin nedeni depolama alanı ile alakalı olabilir. Akıllı telefonunuzun ya da tabletinizin depolama alanında yeterli miktarda kullanılabilir alan olmayabilir. Bu durum, güncellemenin görünmemesine yol açabilir.

Cihazınızın ne kadar kullanılabilir alana sahip olduğunu görüntüleyebilmek için ilk olarak ayarlar sayfasını açmanız gerekiyor. Akıllı telefonunuzu yönetmenize olanak tanıyan ayarlar sayfası üzerinden “Depolama” kategorisine dokunun.

Açılan sayfada cihazınızın kullanılabilir alanı görüntüleyebilirsiniz. Telefonunuzda veya tabletinizde yeterli kullanılabilir alan bulunmuyorsa depolama alanında yer açmalısınız. Bunun için cihazınızda yer alan fotoğrafları, videoları ve uygulamaları silebilirsiniz.

Cihazınızın kullanılabilir alanını arttırdıktan sonra Google Play Store’u açıp Instagram sayfasını görüntüleyin. Açtığınız sayfada güncelleme görünüp görünmediğini kontrol edin. Eğer sorun hâlâ devam ediyorsa bir sonraki adımı uygulayabilirsiniz.

2. Cihazınızı Kapatıp Açın

Akıllı telefonların ve tabletlerin düzenli olarak yeniden başlatılması gerekiyor. Bu işlem yapılmadığında cihazda birtakım sorunlar ile karşı karşıya kalınabiliyor. Dolayısıyla sosyal medya uygulaması için yeni güncellemenin görünmemesinin sebebi cihazın uzun süre boyunca yeniden başlatılmaması olabilir.

3. Instagram’ın Önbelleğini Ve Verilerini Silin

Ayarlar sayfasını açın.

“Uygulamalar” kategorisine dokunun.

Instagram’ı seçin.

“Depolama” kategorisini açın.

“Verileri Sil” ve “Önbelleği Sil” butonlarına dokunun.

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasında karşı karşıya kalınan sorunun nedeni önbellek ve veriler olabilir. Bu nedenden dolayı popüler uygulamanın önbelleğini ve verilerini silmeyi işlemini gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Büyük bir popülerliğe sahip olan uygulamanın önbelleğini ve verilerini temizleme işlemi için ilk olarak ayarlar sayfasını görüntülemeniz gerekiyor. Ayarlar sayfasında bulunan “Uygulamalar” kategorisini görüntüleyin.

Uygulamalar listesinde yer alan Instagram uygulamasını açın. Uygulama sayfasında bulunan “Depolama” kategorisine dokunun. Bu işlemi yaptıktan hemen sonra “Verileri Sil” ve “Önbelleği Sil” butonlarına basın. Ardından uygulama mağazası üzerinden sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

4. Instagram’ı Silip Yeniden Yükleyin

Ayarları açın.

“Uygulamalar” kategorisini görüntüleyin.

Instagram uygulamasını seçin.

“Sil” butonuna dokunun.

Yukarıda yer alan yöntemlerin tamamını denediyseniz ve sorununuz hâlâ devam ediyorsa uygulamayı silip yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Uygulamayı silmek için ayarlar sayfasını açın ve hemen ardından “Uygulamalar” kategorisini görüntüleyin.

Uygulamalar listesi üzerinden Instagram uygulamasını bulun ve üzerine dokunun. Açılan sayfa üzerinden “Sil” butonuna dokunun. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde silme işlemi başlayacak ve çok kısa süre içerisinde tamamlanacak. Instagram’ı sildikten sonra yeniden yükleyin ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

5. Cihazınızı Sıfırlayın

Ayarlar sayfasını açın.

“Sistem” kategorisini görüntüleyin.

“Sıfırlama” menüsüne basın.

“Tüm ayarları sıfırla” seçeneğini seçin.

Listede bulunan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa uygulayabileceğiniz bir yöntem daha bulunuyor. Sıfırlama işlemi, cihazda karşı karşıya kalınan bazı hataların düzeltilmesine olanak tanır. Bu nedenden dolayı güncelleme sorununu çözmek için cihazınızı sıfırlamayı deneyebilirsiniz.

Akıllı telefonu ya da tableti sıfırlamak, cihazda yer alan tüm verilerin kaybedilmesine yol açar. Bu nedenden dolayı bu işlemi yapmadan önce verilerinizi yedekleyebilirsiniz. Böylece sıfırlama işlemi ile veri kaybı yaşamazsınız.

Cihazınızı sıfırlamak için ayarlar sayfasını açın. Açtığınız sayfa üzerinden “Sistem” kategorisini görüntüleyin. Bu işlemin hemen ardından “sıfırlama” menüsüne dokunun. Sayfada yer alan “Tüm ayarları sıfırla” seçeneğini seçin.