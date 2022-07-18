Dünya üzerinde 2 milyar kişinin kullandığı sosyal medya uygulaması Instagram son yıllarda çıkardığı özellik sayesinde kullanıcıların ana sayfa üzerinde dolaşırken gönderi öneriyor. Bazen bu öneriler o kadar fazla oluyor ki ana sayfa sadece takip edilmeyen sayfalarla dolmakta. Birçok kullanıcı bu özelliği severken birçok kullanıcıda Instagram önerilen gönderileri kapatmanın yollarını aramakta.

Instagram son yıllarda kullanıcıların beğendiği gönderilere göre oluşturduğu karşılarına yeni gönderiler çıkarmakta bu sayede platform kullanıcıları uygulama üzerinde daha çok vakit geçirmekte. Aslında birçok sosyal medya uygulaması bu özelliği kullanmakta ve kullanıcıların takip etmedikleri ama ilgi alanları oldukları konularda yeni öneriler bulundurmakta.

Kısa bir bilginin ardından Instagram önerilen gönderileri kapatma işlemi nasıl gerçekleştirilir? Gelin birlikte bakalım.

Instagram Önerilen Gönderileri Kapatma Nasıl Yapılır?

Instagram'a bilgisayar veya mobil cihazlardan giriş yapın.

Daha sonra karşınıza çıkan bir öneriye gelin.

Gönderinin sağ üst köşesinde yer alan üç nokta butonuna basın.

butonuna basın. Açılan pencereden ilgilenmiyorum seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri birkaç kez gerçekleştirdiğinizde Instagram algoritması sizin karşınıza o önerileri bir daha çıkarmayacak veya çok az çıkaracaktır. Bu sayede Instagramda istediğiniz içerikleri görebilir ve keyfini çıkarabilirsiniz.

Instagram Önerilen Gönderileri Kalıcı Olarak Kapatmak Mümkün Mü?

Instagram önerilen gönderilerin kalıcı olarak kapatmanıza malesef olanak tanımamakta. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz üzere ilgilenmiyorum diyerek gönderi akışınızı kişileştirmeniz mümkün. Kullanıcı deneyime göre Instagram ilerleyen günlerde belki bu özellliğini platformdan ya da ana sayfadan kaldırabillir.

Bu içeriğimizde Instagram önerilen gönderileri nasıl kapatırız? Öğrenmiş olduk. Sizler Instagram önerilerini beğeniyor musunuz, yoksa sevmiyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.