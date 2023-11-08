Instagram Reklamsız Abonelik Nasıl Yapılır? Ücreti Ne Kadar?

Meta, Instagram reklamsız abonelik seçeneğini sunacağını geçtiğimiz eylül ayında açıkladı. Kasım ayındaysa bu modelin yayınlanacağına dair bir duyuru yaptı. Bu abonelik seçeneği ilk aşamada İsviçre’deki 18 yaş ve üzeri kullanıcılarla Avrupa Ekonomik Alanı, AB üyelerine sunulacak.

Abonelik sistemi, ilk olarak tüm bağlantılı Instagram ve Facebook hesapları için geçerli olacak. Fakat ilerleyen zamanlarda Meta bağlantısı olan hesaplardan ekstra ücret talebi istenecek.

Instagram Reklamsız Abonelik Nasıl Yapılır?

Instagram reklamsız abonelik sistemine kayıt, Instagram hesabı üzerinden gerçekleşmektedir. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir;

Instagram hesap ayarlarına giriş yapılır.

Abonelikler sekmesinin altında konumlanan “Reklamsız Plana Abone Ol’a” tıklanır.

Kişi, Instagram reklamsız abonelik sistemine üye olmaya devam ettiği süre zarfında verileri kesinlikle reklam hedefleme amaçlı kullanılmayacak.

Instagram Reklamsız Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Instagram reklamsız abonelik sisteminden yararlanmak için platform kullanıcılarının belirli ücret ödemesi gerekiyor. İsviçre, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki kullanıcılar Android, iOS üzerinden abonelik aldıklarında 13 Euro yani 396,65 TL ödeyecekler.

Web üzerinden kayıt yapıldığı takdirde de aylık 10 Euro (305,11 TL) ücret ödemek zorunda kalacaklar. TL fiyatları şu anki güncel kur üzerinden hesaplanmıştır.

Yukarıdaki iki farklı fiyatlandırma, Google ve Apple’ın uygulama içi ödemelerde almış olduğu payı da kapsıyor. Web’den direkt Meta’yla iletişime geçildiğinde iOS ve Android cihazlardan aracı olarak hem Apple hem de Google komisyon ücreti kesmektedir.

Dolayısıyla Instagram reklamsız abonelik sisteminin ücretine normal ücretlendirmenin komisyon ücreti payı eklenmiştir. Böylelikle Android ve iOS kullanıcılarına farklı ücret sunulmuş oluyor.

Bahsettiğimiz abonelik, kullanıcıların hesap merkezindeki bütün bağlantılı hesaplarını kapsıyor. Fakat bu durum yalnızca bu sene için geçerlidir. Seneye 1 Mart itibariyle kullanıcılar, her bağlantılı hesapları için ücret ödeyecek. Ücretlendirme Android cihazlar için 8 euro, web üzerindense 6 euro olacak.

Instagram reklamsız abonelik sistemi sayesinde Instagram’ın akışında reklamlar görüntülenemeyecek. Bu da Instagram kullanıcılarının platformu rahat kullanmasını sağlayacak.