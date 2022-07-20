Sahte Resimleri Tespit Eden En İyi 5 Fake Foto Bulucu

Fake foto bulucu, sahte fotoğrafların çok kolay bir şekilde tespit edilebilmesini sağlar. Günümüzde pek çok fake resim bulma hizmeti bulunuyor. Peki, bu konuda en başarılı hizmetler neler? Hazırladığımız yazıda internette karşılaştığınız görsellerin sahte olup olmadığını öğrenebilmenizi mümkün hâle getiren hizmetleri bir arada topladık.

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Bununla birlikte sahte görsellerle yayılan yanlış bilgilerin sayısında da önemli ölçüde artış yaşandı.

Bilgisayar ortamında çeşitli yazılımlar yardımı ile sahte görseller kolayca oluşturulabiliyor ve bu görseller sosyal medyada paylaşılabiliyor. Çok sayıda internet kullanıcısı gün içerisinde vaktinin büyük bir kısmını sosyal medya platformlarında geçiriyor. Bu, manipüle edilmiş görsellere maruz kalma ihtimalini önemli ölçüde arttırır.

Söz konusu nedenden dolayı sosyal medya dahil olmak üzere internette karşılaştığınız görseller konusunda dikkatli olmakta fayda var. Eğer bir görselin sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu öğrenmek istiyorsanız, sahte resimleri tespit edilen bir hizmet kullanabilirsiniz. Bu hizmetler, görselin sahte olup olmadığını kolayca öğrenmenize yardım eder.

Fake Foto Sorgulama Hizmetleri Listesi

FotoForensics

Forensically

JPEGsnoop

Google Görseller

TinyEye

Yukarıda sahte resim sorgulama hizmetleri bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

FotoForensics

FotoForensics, fotoğraf düzenleme programları üzerinden manipüle edilmiş görselleri tespit etmek için gelişmiş bir algoritma kullanır. Bir görseldeki farklı sıkıştırma düzeylerinde olan alanları belirlemek için Hata Düzeyi Analizi'ni kullanır.

JPEG dosyalarında fotoğrafın tamamı kabaca aynı hata düzeyinde olmalıdır. Görüntünün bir bölümü önemli ölçüde farklı bir hata düzeyine sahipse bu, muhtemelen görselin üzerinde değişiklik yapıldığı anlamına gelir.

Değerlendirme sürecini basitleştiren FotoForensics, adeta bir mikroskop gibi çalışarak insan gözünün tanımlayamayacağı ayrıntıları tespit eder. Çok kolay bir kullanıma sahip olan hizmet, çevrim içi tabanlıdır. Bu sayede hizmeti kullanabilmek için herhangi bir program indirmenize gerek yok.

Gün içerisinde çok fazla sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen çevrim içi tabanlı hizmet, resim yükleme konusunda kullanıcılara iki farklı seçenek sunuyor. Birinci seçenek, görselin URL ile analiz yapabilme imkânı sunuyor. İkinci seçenek ise bilgisayardaki görselin siteye yüklenebilmesini sağlıyor.

Forensically

Forensically, dijital fotoğraflar üzerinde daha önce herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını öğrenmenize imkân tanıyan başarılı bir hizmettir. Popüler hizmet, görsellerin sahte olup olmadığının kolayca tespit edilebilmesi için bir dizi araç sunar.

Forensically, sahip olduğu başarılı arayüz ve araçlar sayesinde çok kullanışlı bir hizmettir. Çevrim içi tabanlı bir platform olduğundan ötürü herhangi bir indirme işleminin gerçekleştirilmesine gerek yok.

Söz konusu hizmeti açtığınızda varsayılan bir görsel ile karşılaşacaksınız. Bilgisayarınızda yer alan görseli siteye yükleyebilmek için sayfanın üst kısmında konumlanan "Open File" menüsünün üzerine tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden görseli yükleyebilirsiniz. Yükleme işleminin ardından sayfanın sağ kısmındaki araçları kullanabilirsiniz.

JPEGsnoop

JPEGsnoop JPEG, Motion JPEG ve Photoshop dosyalarının detaylarını inceleyen bir programdır. Windows işletim sistemi için geliştirilen yazılım, bir görüntünün sahte olup olmadığını analiz etmek için kullanılabilir. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan program, bu sayede çok kolay bir kullanım sunuyor.

Kullanıcılara fotoğraflar hakkında çeşitli önemli bilgiler sunan program çevrim içi tabanlı değil. Bu sebepten ötürü programı kullanabilmek için indirme işlemi yapmanız gerekiyor ancak kurulum işlemine gerek yok. Programı indirir indirmez hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Google Görseller

Sahte bir görseli tespit etmenin en kolay yollarından bir tanesi de tersine görsel aramadır. Google Görseller, tersine görsel arama işleminin çok pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyan oldukça popüler bir hizmettir.

Ters görsel arama, görselin hangi internet sitelerinde kullanıldığını öğrenmenizi ve hatta fotoğraf üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığını tespit etmenizi sağlar. Yazılım devi tarafından sunulan Google Görseller üzerinden tersine görsel arama yaptığınızda aradığınız görselle ilgili sonuçlar sıralanır.

Yazılım devi tarafından sunulan söz konusu hizmet dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Çok fazla sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmeti ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Bunun için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok.

TinyEye

TinEye, sektördeki en iyi tersine görsel arama hizmetlerinden bir tanesidir. Bunun nedeni ise hizmetin hızlı, basit ve kullanışlı olmasıdır. Bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yer alan bir görseli yüklemenin yanı sıra URL aracılığıyla da resmi arayabilirsiniz.

Bir görseli siteye yüklemek için "Upload" butonuna basmanız gerekiyor. Bu adımı uyguladığınız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden görseli siteye yükleyebilirsiniz. Yükleme işlemi tamamlandıktan çok kısa süre sonra arama sonuçları ile karşılaşacaksınız.

Arama sonuçları sayfasının üst kısmında platformun aratılan görsel ile kaç adet sonuç bulduğunu gösteren kısım bulunur. Sayfanın alt kısmında ise sayfalar arasında geçiş yapabilmenizi mümkün hâle getiren sayfa numaraları yer alır.

Popüler hizmet çevrim içi tabanlı olduğundan dolayı indirme işlemi yapmanıza gerek yok. Hizmetin web sitesini ziyaret edebilir ve çok pratik bir şekilde görseli aratabilirsiniz. Platformda çok başarılı bir arayüz bulunuyor. Bu, hizmeti çok kullanışlı hâle getiriyor.

Bu yazıda fake resimleri tespit edebilmenize olanak tanıyan hizmetleri bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar ksımından bizimle paylaşmayı unutmayın.