Instagram Şifre Değiştirme Nasıl Yapılır? Şifre Yenileme Linki 2022

Instagram şifre değiştirme işlemi uygulama ayarlarından kolaylıkla gerçekleştirilebilse de hesaba erişimin olmadığı durumlar için Instagram, şifre yenileme linki veya başka bir deyişle şifre sıfırlama linki üzerinden yeni bir şifre oluşturma imkânı tanıyor.

Meta’nın bünyesinde yer alan sosyal medya platformu artık sadece bir platform olmanın ötesine geçtiği için hesaplar da kullanıcılar için hiç olmadığı kadar önemli hâle geldi. Bu hesapların kaybedilmesi hâlinde ise kullanıcı tarafında duygusal anlamda büyük sorunlar meydana gelebiliyor.

Instagram şifremi unuttum diyorsanız, hesap kurtarma işlemi nasıl gerçekleştirilir diye merak ediyorsanız parolanızı kurtarmak için takip etmeniz gereken adımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Hesabınızın şifresini biliyor ancak şifrenizi güvenlik açısından değiştirmek istiyorsanız da şifrenizi nasıl değiştireceğinizi gösteren adımları izleyebilirsiniz.

Bu rehberin sonunda bir Instagram kullanıcısı olarak yeni bir şifre oluşturmanın yanı sıra hesabınızı şifreniz olmadan nasıl kurtarabileceğinizi de öğreneceksiniz.

Instagram Şifre Değiştirme Adımları Neler?

Instagram uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine basın.

Sağ üst köşedeki üç çizgi simgesine basın.

Ayarlar menüsüne girin.

Güvenlik kategorisini görüntüleyin.

Şifre bölümünü açın.

Yeni parola belirleyin.

Sağ üst köşede bulunan mavi tik simgesine basın.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya uygulamasında yer alan hesapların şifreleri çok kolay bir şekilde değiştirilebiliyor. Eğer hesabınızın parolasını değiştirmek istiyorsanız, bu işlemi uygulama içerisinden çok kısa süre içerisinde tamamlayabilirsiniz.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan hesabınız için yeni bir parola belirlemek istiyorsanız ilk önce akıllı telefonunuzda veya tabletinizde yüklü olan Instagram uygulamasını açmanız gerekiyor.

Eğer hesabınız açık değilse üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Oturum açtıktan hemen sonra uygulamanın ana sayfası ile karşılaşacaksınız. Sayfanın sağ alt köşesinde profil simgesinin üzerine dokunun. Bu işlemi yapmanız halinde profil sayfanız görüntülenecek.

Profil sayfasının sağ üst köşesinde yer alan üç çizgi simgesine basın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden Ayarlar menüsünü açın. Ayarlar sayfasının içerisinde Gizlilik, Güvenlik, Hesap, Yardım dahil olmak üzere çeşitli kategoriler bulunuyor. Bu kategoriler içerisinden Güvenlik kategorisine girin.

Güvenlik kategorisinde konumlanan Şifre bölümünü açın. Açılan sayfa üzerinden mevcut şifrenizi yazın. Mevcut şifrenizi yazdıktan sonra iki kez üst üste yeni parolanızı girin. Bu işlemleri yaptıktan sonra sağ üst köşesinde mavi renkli bir tik işareti çıkacak. Bu tik işaretinin üzerine basın.

Ekranın sağ üst köşesinde konumlanan mavi renkli tik simgesinin üzerine basmanız halinde şifreniz değiştirilecektir. Bu işlemin ardından hesaptan otomatik olarak çıkabilir. Böyle bir durumda yeni belirlediğiniz şifrenizi yazarak hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Dolayısıyla söz konusu işlemin ardından hesabınızı kullanmaya yeni şifreniz ile devam edeceksiniz.

Instagram Şifre Yenileme / Sıfırlama Nasıl Yapılır?

Instagram parola yenileme sayfasını açın.

Kullanıcı adı, e-posta veya telefon numaranızı yazın.

"Giriş bağlantısı gönder" butonuna basın.

"Ben robot değilim" seçeneğini seçin.

"İleri" butonuna tıklayın.

Instagram’dan gelen e-postayı açın.

"Şifrenizi yenileyin" butonuna basın.

Yeni parola belirleyin.

Günümüzde akıllı telefon kullanıcıların büyük bir kısmının çok sayıda hesabı bulunuyor. Hesap güvenliği açısından her hesap için farklı şifre belirlemek gerekiyor. Belirlenen şifrenin ise tahmin edilmesi zor olması gerekiyor. Bunlar hesap güvenliği açısından çok büyük bir rol oynuyor.

Her hesap için farklı şifre belirlediğinizde ve hangi hesap için hangi şifreyi kullandığınızı bazen unutabilirsiniz. Hizmetler bu ve buna benzer nedenlerden ötürü şifresini unutan kişiler için parola sıfırlama işlevi sunuyor. Bu işlevi sunan hizmetler arasında Instagram da bulunuyor.

Instagram, hesap kurtarma işleminin çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyor. Dolayısıyla görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasında yer alan hesabınızın parolasını unuttuysanız endişelenmenize gerek yok. Bazı adımları sırası ile uygulayarak parolanızı sıfırlayabilir ve böylelikle yeni şifre ile uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformunda bulunan hesabınızın parolasını sıfırlayabilmek için ilk olarak yukarıda yer alan bağlantıya tıklayın. Söz konusu bağlantı sayesinde tek tık ile parola sıfırlama sayfasına erişebileceksiniz.

Sosyal medya hesabınız için yeni şifre belirleyebilmek için açtığınız sayfa üzerinden kullanıcı adı, e-posta veya telefon numaranızı yazın. Bu işlemin hemen ardından "Giriş bağlantısı gönder" butonuna basmanız gerekiyor.

"Giriş bağlantısı gönder" butonuna bastıktan sonra "Ben robot değilim" seçeneğini seçin. Bu işlemin hemen ardından "İleri" butonuna tıklayarak bir sonraki aşamaya geçin. Hesabınıza kayıtlı olan e-posta adresine bir e-mail gönderilecek. Bu sebepten ötürü bu işlemi gerçekleştirdikten hemen sonra e-posta kutunuzu kontrol edin.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti tarafından gönderilen e-postanın üzerine dokunarak görüntüleyin. E-postayı görüntüledikten sonra "Şifrenizi yenileyin" şeklinde bir buton göreceksiniz. Bu butonun üzerine basın.

"Şifrenizi yenileyin" butonuna bastıktan sonra bir sayfa açılacak. Açılan sayfa üzerinden yeni parola belirleyebilirsiniz. Yeni parola belirledikten sonra Instagram uygulamasını açın ve yeni şifreniz ile hesabınıza giriş yapın. Artık yeni parola ile hesabınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bu yazıda Instagram şifre değiştirme ya da sıfırlama nasıl yapılır, Instagram şifreleme yenileme linki nedir gibi sorulara yanıt verdik. Bu konu ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.