BeReal, yaşantınızdan kesitler paylaşarak arkadaşlarınızla etkileşim içinde olabileceğiniz bir fotoğraf uygulamasıdır.

Raşit Bütüner - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Herkesin farklı zamanlarda 2 dakikalığına fotoğraf çekme hakkı olan BeReal uygulaması ile siz de arkadaşlarınızdan haberdar olabilirsiniz. BeReal App, Android ve IOS cihazlara uyumlu olduğu için kolayca indirip kullanmaya başlayabilirsiniz

BeReal İndir

BeReal nedir, diye merak eden sosyal medya kullanıcılarına buranın Instagram ya da TikTok gibi uygulamalara göre daha organik bir platform olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla burada takipçi sayınızın, fotoğraflardaki görüntünüzün veya hesabınızın doğrulanmış olup olmamasının hiçbir önemi yoktur. Aynı anda ön ve arka kameranızla çekim yapmanıza olanak tanıyan BeReal, arkadaşlarınızla doğal etkileşimler yakalayabileceğiniz bir uygulamadır.

BeReal, adına uygun olarak sizlere samimi bir kullanım ortamı sunar. Son yıllarda revaçta olan Influencer modasına karşılık, sıradan olmanın güzelliğine vurgu yapan BeReal’da arkadaşlarınızın gündelik hayatlarına emojilerle ortak olabilirsiniz. “RealMoji” olarak vereceğiniz bu tepkiler, sizin kendi emoji temsillerinizi ifade eder. Bu kapsamda, arkadaşlarınızın gün içinde yaptıklarından haberdar olmak için bildirimlere kulak vererek paylaşımda bulunabilirsiniz.

BeReal Özellikleri

BeReal, gerçek zamanlı ve samimi olmayı gözeten bir uygulamadır. Bu yüzden arkadaşlarınızla etkileşim halinde olmanın yanı sıra onların arkadaşlarıyla da sohbet ederek yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Hatta bazı günlerde gelen meydan okumalarla sıradanlıktan uzak bir kullanım tecrübesi yaşayabilirsiniz. BeReal’ın diğer özelliklerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür.

Sade ve rahat bir kullanım tecrübesi

Gerçek hayatla paralel özellikler taşıması

Takipçi hilesi ve bot gibi hilelere karşı güvenli

Harita özelliği sayesinde arkadaşlarınızın konumunu öğrenme

Veri gizliliği güvencesi

Arşiv özelliği sayesinde eski BeReal’lara ulaşma imkânı

BeReal Uygulaması Nasıl Kullanılır?

BeReal’ın kolay ve anlaşılır bir arayüzü olduğu için indirdikten sonra uygulamanın verdiği direktiflere uygun bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ayrıca gün içinde gelen bildirimler ve tepki verdiğiniz arkadaşlarınızın doğrudan ana ekrandaki Widget’da görünmesi de BeReal’a kolayca alışmanızı sağlayacak etmenler arasında bulunuyor.