Instagram soru sorma özelliği hikayeler üzerinden kullanıma açıldı. Instagram “Bana Soru Sor” özelliği hem Android hem de iOS kullanıcıları için şu anda aktif. Instagram soru sorma nasıl yapılır? daha doğrusu Instagram’da nasıl soru sorulur? Merak edenler için Instagram’da soru sorma çıkartmasının nasıl kullanıldığını adım adım anlatıyoruz.

Instagram Soru Sorma Özelliği Geldi!

Şu anda Facebook’tan çok daha popüler olan sosyal ağ uygulaması Instagram, sürekli güncellenerek yeni özellikleri bünyesine katıyor. Her yeni güncelleme kullanıcıları platforma daha da bağlıyor. Instagram, güncellemeleri hazırlarken kullanıcıların geri bildirimlerini de dikkate alıyor. Son gelen güncelleme bunun bir göstergesi. Instagram kullanıcıların ne zamandır beklediği soru sorma özelliği Instagram 52 güncellemesiyle geldi. “Instagram soru sorma yok!” demeden önce Instagram’ın güncel olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm. Lafı daha fazla uzatmadan Instagram soru sorma özelliği nasıl kullanılır? Instagram soru sorma hikayeleri nasıl hazırlanır? gelin adım adım görelim.

Instagram Soru Sorma Nasıl Yapılır?

Instagram ana sayfasında kamera simgesine dokunarak Instagram Hikayeler sayfasını açıyorsunuz.

Instagram Hikayeler’de en üstte gülen simgeye ardından "Sorular" çıkartmasına dokunuyorsunuz.

"Bana Soru Sor"a dokunarak istediğinizi yazıp "Bitti" ile paylaşımınızı tamamlıyorsunuz.

Takipçileriniz profil resminize dokunduklarında sorduğunuz soruyla karşılaşıyor ve "Bir Şeyler Yaz" alanına sorularını yazıp size gönderiyorlar.

Takipçilerinizden gelen sorular "Yanıtlar" altında toplanıyor. Burada sorunuzu görüp yanıtlamayanları da görebiliyorsunuz.

Instagram soru sorma özelliğinin Instagram 52 sürümüyle geldiğini hatırlatalım.