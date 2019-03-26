Instagram’da Başkasının Hikayesini Kendi Hikayenizde Paylaşma

2018’in sonlarına doğru Instagram Hikayeler için gelen bir özellik ile Instagram’da başkalarının hikayelerini kendi hikayenizde paylaşabiliyorsunuz. Bu özelliğin nasıl kullanıldığını bilmeyenler, kendisinin de bulunduğu bir fotoğrafın paylaşıldığı hikayeyi kendi hikayesinde yeniden paylaşmak istiyorlar ama bir türlü kendi hikayelerinde paylaşamıyorlar ve ekran görüntüsü alarak paylaşmayı tercih ediyorlar. Bu yazıda, başkasının hikayesini nasıl kendi hikayenizde paylaşacağınızı öğreneceksiniz.

Başkasının hikayesini kendi profilinizde paylaşmak için paylaşılan hikayede etiketlenmiş olmanız gerekiyor; hikaye sahibi sizi etiketlememişse hikayeyi kendi hikayenizde paylaşamıyorsunuz. Bir başkası sizi kendi hikayesinde etiketlediğinde, kişinin hikayesinde etiketlendiğinize dair size otomatik olarak bir mesaj geliyor. Bu mesajda hikayeyi kendi hikayenizde paylaşmanız için bir bağlantı da yer alıyor. Bu bağlantıya tıkladığınızda hikayeyi kendi hikayenizde paylaşabiliyorsunuz.

Instagram’da Yeniden Paylaşılabilir Hikaye Nasıl Oluşturulur?

Hikayenizi paylaşmadan hemen önce sağ üst köşedeki “Aa” butonuna tıklayın ve etiketlemek istediğiniz kişiyi “@kişi ismi” şeklinde yazın, kişiyi yazarken yazının hemen altında kişi önerileri çıkacaktır ve bu önerilerin hemen altında da hikayelerin yeniden paylaşılıp paylaşılamayacağını seçmenize yarayan bir buton olacaktır.

Hikayeyi yayımladığınızda, etiketlediğiniz kişiye de etiketlendiğine dair bir bildirim mesajı gidecektir. Bu kişi eğer hikayeyi kendi hikayesinde paylaşmaya tıklar ise kendi hikayesinde hikayenizi yeniden paylaşabilir.